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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Мариуполь (3655) Нацполиция (9687) стрельба (2473)

 Конфликт между двумя водителями в Мариуполе перерос в стрельбу, один из мужчин ранен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Мариуполе между водителями возник конфликт, вследствие чего один из них начал стрелять по другому.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Донецкой области.

Местные жители заметили в машине "Шкода" мужчину с огнестрельным ранением и вызвали правоохранителей. Пострадавшим оказался житель 1970 года рождения.

Полицейские выяснили, что его ранил водитель машины "Волга", с которым тот конфликтовал. Мужчина достал револьвер и выстрелил в потерпевшего. После стрельбы он скрылся с места происшествия.

Правоохранители сразу начали искать нападавшего и впоследствии нашли его машину. Самого подозреваемого удалось задержать. В полиции открыли уголовное производство по статье "Покушение на умышленное убийство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция разыскивает двух подозреваемых в покушении на жизнь полицейского на Закарпатье. ФОТО

Конфликт между двумя водителями в Мариуполе перерос в стрельбу, один из мужчин ранен 01
Конфликт между двумя водителями в Мариуполе перерос в стрельбу, один из мужчин ранен 02
Конфликт между двумя водителями в Мариуполе перерос в стрельбу, один из мужчин ранен 03

Источник: https://censor.net.ua/p3137410
 
 
 Топ комментарии
 
Для тебя, крысчанина, Запад, что Европа, а что - США, всегда дикий.
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«Партия Слуга народа отказалась от логотипа с велосипедом и булавой»(с)

50 днів.
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А как теперь? На мерсе и с кипой на голове?
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Для тебя, крысчанина, Запад, что Европа, а что - США, всегда дикий.
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Не надо звездеть. На диком западе стволы были в свободном и не криминальном доступе.
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«Партия Слуга народа отказалась от логотипа с велосипедом и булавой»(с)

50 днів.
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А как теперь? На мерсе и с кипой на голове?
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Такой логотип они уже после выборов сделают
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Ну да. Глазик выбьет. Но глазиков у людей обычно два штуки. Спасибо зеленскому.
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Ти здається навіть собі в скроню пробував
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Настоящие Мужчины.Я голосую за РПГ у каждого!
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Давайте публиковать новости, что Стоматолог вырвал быстро зуб, пекарь испек хлеб, сантехник устранил течь и т.д- это прямое выполнение служебных обязанностей ПОЛИЦИЕЙ, за что они получают заработную плату. А криминал всегда был и будет- так устроено человечество, и таких преступлений тысячи..
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осталось недолго .... водитель мерседеса достал из багажника Джавелин,на что водитель Лексуса ответил доставанием из багажника Стугны Конфлікт між двома водіями в Маріуполі переріс у стрілянину, одного з чоловіків поранено - Цензор.НЕТ 720
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Знаєте чому я за вільний продаж пістолетів на кожному вуглу і без лишніх бюрократичних перепон? На це є тільки дві причини. Перша я працюю в ритуальному бюро і друга, що світ стане чистішим від дибілів. Бо таки правду кажучи, розвелося їх занадто багато. А війни, яка чистить і вправляє мозги поки що не має.
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Бог создал людей разными, а полковник Кольт уравнял их)
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В течении пару тройки лет, после легализации стволов, погибнуть и много прохожих. Случайно попавших под огонь. Но через пару тройку лет, все будет по другому. Перестрелки будут, но и быдла гораздо меньше станет. Да и чиновники будут по другому работать, зная что у людей стволы есть 😁 Я за легализацию 👍👍
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Українці озброюй есь,щоб не бути тєрпілами від рузгємірців.
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Странно було б,як,щоб конфликт перерос в дружбу Конфлікт між двома водіями в Маріуполі переріс у стрілянину, одного з чоловіків поранено - Цензор.НЕТ 402
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Ничего странного, у россиян часто такое бывает)
Сперва поссорятся, потом набьют морды друг другу, а потом помиряться и вместе пьют боярышник)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКонфликт между двумя водителями в Мариуполе перерос в стрельбу, один из мужчин ранен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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