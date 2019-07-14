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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:маршрутки (410) пожар (3588) Харьков (4359)

 Маршрутка загорелась на ходу в Харькове, пассажиры успели эвакуироваться. ФОТОрепортаж

В Харькове на ходу загорелась маршрутка, транспортное средство полностью сгорело, пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Харьковской области.

Возгорание произошло вчера, 13 июля, пожар начался во время движения маршрутки № 61 "Центральный рынок - Лысая гора". На ул. Куриловской начало гореть в моторном отсеке. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Сразу после этого водитель эвакуировал пассажиров из транспорта и пытался сам потушить пожар, но ему это не удалось.

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"К месту вызова выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей было установлено, что в маршрутке горели моторный отсек и салон на площади около 10 кв. м", - говорится в сообщении.

По данным пресс-служба ГосЧС, уже через 17 минут пожар полностью ликвидировали, пострадавших нет.

Маршрутка загорелась на ходу в Харькове, пассажиры успели эвакуироваться 01
Маршрутка загорелась на ходу в Харькове, пассажиры успели эвакуироваться 02
Маршрутка загорелась на ходу в Харькове, пассажиры успели эвакуироваться 03
Маршрутка загорелась на ходу в Харькове, пассажиры успели эвакуироваться 04

Источник: https://censor.net.ua/p3137407
 
 
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Что стало причиной возгорания, пока неизвестно

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Да ладно. Причина возгорания - украинская разработка и производство.
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100% взяли бы какуюто маршрутку из ЕС и никогда бы она не загорелася!
На них наложена специальная антипожарная аура.
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загорелась бы тоже,если бы в ней наш электрик покопался
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Какая-то ведьма не доехала на шабаш к лысой горе Маршрутка загорелась на ходу в Харькове и полностью сгорела, пассажиры успели эвакуироваться - Цензор.НЕТ 4540
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почему свиносоя не тошнит в теме , о том что это все подстроили проклятые евробляхеры?
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Вот оно! Повышение качества обслуживания от Кернеса! Не зря же плату за проезд повысили.
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водітєль куріл і стряхівал пєпєл в моторний отсєк лошаріка
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМаршрутка загорелась на ходу в Харькове, пассажиры успели эвакуироваться. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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