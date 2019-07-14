 Маршрутка загорелась на ходу в Харькове, пассажиры успели эвакуироваться. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Харьковской области.

Возгорание произошло вчера, 13 июля, пожар начался во время движения маршрутки № 61 "Центральный рынок - Лысая гора". На ул. Куриловской начало гореть в моторном отсеке. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Сразу после этого водитель эвакуировал пассажиров из транспорта и пытался сам потушить пожар, но ему это не удалось.

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"К месту вызова выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей было установлено, что в маршрутке горели моторный отсек и салон на площади около 10 кв. м", - говорится в сообщении.

По данным пресс-служба ГосЧС, уже через 17 минут пожар полностью ликвидировали, пострадавших нет.







