 В Киеве возле здания СБУ прошла акция "Когда сядет Медведчук?". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Первоначально акция планировалась возле офиса 112 канала, однако после ночного обстрела телеканала, организаторы решили перенести митинг под здание СБУ на улице Владимирской.







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