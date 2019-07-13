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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:акция (1933) Киев (17685) Медведчук (922) СБУ (13595) Богачук Олег (865)

 В Киеве возле здания СБУ прошла акция "Когда сядет Медведчук?". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле центрального офиса СБУ прошла акция "Когда сядет Медведчук?". Активисты требовали от спецслужбы обратить внимание на антиукраинскую деятельность кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Первоначально акция планировалась возле офиса 112 канала, однако после ночного обстрела телеканала, организаторы решили перенести митинг под здание СБУ на улице Владимирской.

В Киеве возле здания СБУ прошла акция Когда сядет Медведчук? 01
В Киеве возле здания СБУ прошла акция Когда сядет Медведчук? 02
В Киеве возле здания СБУ прошла акция Когда сядет Медведчук? 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вместо акции под обстрелянным ночью телеканалом "112" в 18:00 под СБУ пройдет акция "Когда сядет Медведчук?"

В Киеве возле здания СБУ прошла акция Когда сядет Медведчук? 04
В Киеве возле здания СБУ прошла акция Когда сядет Медведчук? 05
В Киеве возле здания СБУ прошла акция Когда сядет Медведчук? 06
В Киеве возле здания СБУ прошла акция Когда сядет Медведчук? 07

Читайте: "Главные герои - Путин и Медведчук": Стерненко призывает прийти 13 июля под 112 канал на "допремьерный показ" фильма пророссийского пропагандиста Стоуна

В Киеве возле здания СБУ прошла акция Когда сядет Медведчук? 08

В Киеве возле здания СБУ прошла акция Когда сядет Медведчук? 09
В Киеве возле здания СБУ прошла акция Когда сядет Медведчук? 10
В Киеве возле здания СБУ прошла акция Когда сядет Медведчук? 11
В Киеве возле здания СБУ прошла акция Когда сядет Медведчук? 12

Также читайте: Нацсовет по телевидению не смог доказать связь Медведчука с телеканалами "112", NewsOne и ZIK

В Киеве возле здания СБУ прошла акция Когда сядет Медведчук? 13

Источник: https://censor.net.ua/p3137368
 
   
 Топ комментарии
 
Петя не посадил Медведчука, а ЗЕклован уж точно посадит...депутатом в Раду
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В Киеве возле здания СБУ прошла акция "Когда сядет Медведчук?". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
сядет тогда ,когда погонят всю зелёную шоблу
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Вот уж наволочь Порошенковская беспокоиться за награбленное, так палитесь пипец...Что-то предыдущему гаранту можно было с Медведчуком в корешах ходить пять лет, а тут уже сядет? Надеюсь тебе платят за коменты, а не просто дыбил высрался в комменте.
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Хватит кацапские фейки тиражировать на счет "мертвячука в корешах" у Порошенко. Скоро увидишь земанду в калолиции с мертвячуком и рабиновичем, новинским. При Порошенко никому даже в голову не могло прийти увидеть кащея в раде.
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З Мертвечуком і В.Рабіновича на нари.
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Петя не посадил Медведчука, а ЗЕклован уж точно посадит...депутатом в Раду
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Легітимізації Мертвечука посприяла пані Меркель.
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Брехня,вони з Петром близнюки брати.
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Я б сказав де твоє місце,але за це банять))
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Так фрау с х.йлом за одно .Они делят страну , какого барыга согласился на норманский формат ? Норманский формат нужен х.йлу только для того чтобы принять капитуляцию . Нужен был или Будапештский формат или какой то другой с участием США а без них всё теряет смысл
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А гаранты будапештского формата разве согласны на такой формат?
Соглашения подписанные с рашей,Великобританией и США не стоят даже бумаги на которой они написаны
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Если не согласны , значит нужно было менять формат. Норманский не годится. Это путь к капитуляции.В принципе она устраивает ВСЕХ его участников кроме Украины
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Как же можно поменять на будапештский формат если участники этого соглашения на такой формат не согоасны?
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Минск позволил прекратить активные военные действия и наложить на кацапстан санкции, которые работают до сих пор
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НЕ работают. Они устарели. И их научились не просто обходить, а вводя их закладывали в них возможности для их обхода .Попробуй не менять свой антивирус с 2014 года на своём компе .Что произойдёт с твоим компом и тем антивирусом ?
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не брехня. про це давно говорили, ще з 2014 року.
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А хто він пані Меркель?А ось з Петром вони грабували Україну ще у 90-х))
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Ви розумієте що кажете,тобто Петро призначив ворога України на прохання Пуйла?Так?
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ким призначив ? медведчук переговорник від фуйла.
не знаю, скільки разів вже вам втовкмачувати, щоб дійшло.
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Медведчук був представником Порошенко на перемовинах у Мінську,не призначає Пуйло переговірников з Української сторони.
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То вам так кортить Насправді від був від фуйла.
Ви або аналізуйте ситауцію, або не вигадуйте побрехеньки.
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Стули пельку, сєпарок. При Петре мертвячук был тише воды, ниже травы, а благодаря тебе, и зе-билам сейчас в Раду войдет
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Як би петя його посадив маючи спільний бізнес з продажу нафтопродуктів і скрапленого газу. Твій петя його бізнес партнер так само як кононенко і свинарчуки. У Києві біля будівлі СБУ відбулася акція "Коли сяде Медведчук?" - Цензор.НЕТ 4427
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А як у Зє з ним нема спільного бізнесу, то Зє його не посадить.
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При Порошенко Мертвечук сидел тихо.
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А где Порошенко с присоединением к акции?
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Не видит в Медведчуке «пророссийский реванш»
Подарили б ему окулиста что ли
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Порошенко давно высказался о Мертвечуке. Кремлеботы не в курсе ?
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Где участие в акциях против Медведчука? Где требование к прокуратуре расследовать его деятельность?
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А шо,клоун уже позвонил Баканову по поводу этого черта Мертветчука?
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В Киеве возле здания СБУ прошла акция "Когда сядет Медведчук?". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
сядет тогда ,когда погонят всю зелёную шоблу
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А коли це буде?Коли Петро почне бити тих хто кричить йому Ганьба?
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когда Украина начнёт проходить этап национально -освободительной революции,т.к.
большинство стран прошли его в разные эпохи,в Украине его до сих пор не было..
Либо Украина (либо её часть) станет украинской,либо её не будет вовсе - по всем классикам так..
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Нахиба, это ж твоя девичья фамилия ! Ты чё запамятовал старый пярдун ?!! )
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Подивіться на обличчя і ноги, "інтелект" зашкалює.....
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Поздно всрались хлопцы, скоро Медведчук вас сажать и люстрировать будет
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Ты опять сюда прилезло,чмо кацапское? Пшло отсюда со своими фантазиями. Здесь не засрашка. Твой мертвечук разве что на кол сядет.
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порилася про етимологію слова "Нахіба" і ось що знайшла: Схоже, це є натяком на «нафіга» (або й на менш пристойний варіант, для якого «нафіга» є евфемізмом). - Sasha♦ Apr 6 '18 at 15:10.
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Ага, це прихований матюк, бо так такого нема.
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В Киеве возле здания СБУ прошла акция "Когда сядет Медведчук?"

Пока что идёт к тому, что скорее мы все сядем, чем медведчук.
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Клоун коли посадиш Кума Пуйла? Ти це вимагав від Порошенка коли він був президентом. Значить тепер будеш виконувати це сам.
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Не буде. Воно ж вам сказало: "Я вам нічєво нє должен!"
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А якщо роялем дещо прищемити? Може погодиться?
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Можна й прищемити. Але: хіба що новим Майданом. Коли він буде готовий постати.
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От Пети в Раду кандидатом идёт его представитель по Оболонскому району Киева на президентских выборах Дубий Игорь Валерьевич , только теперь он идёт не от БПП а от За Життя Медведчука и не по Оболонскому району а по Днепровскому.
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Мені плювати на Порошенка. Я за націоналістів.
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А почему тут так мало пЕтЕкантропов, что тема не денежная?))
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Дик такої як ти зеленої вати не було. Не було що палити.
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Про зелену вату ніколи не чула, в тебе, мабуть, якесь розумове відхилення, а ось ти, схоже, звичайна соя...
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Зелена вата це дурепа яка спочатку розповідає що Порошенко кришує Медведчука, а потім ліпить фуйню, що тепер Порошенко вимагає Медведчука посадити. Або хрест зніми або труселя одягни.
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Якщо ми на продукти перейшли, то я скоріше перець чилі, як і інші націоналісти ))). А ось ти зелена солодка вата для ідіотів.
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Ти зовсім дурний? Де це я таке казала? Ніякий ти не націоналіст, ти просто перцю пережер, мабуть переплутав с соєю..
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Буде мені зелена дурепа розповідати хто я ))))). Без тебе сопливої якось вирішу )))).
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Да, бодя в дитинстві випав з люлі головкою до низу! Тепер йому все зелене і кожному стовпу говорить "добрий день дядечку". На хворіх не ображаються.....
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О, ще одна зелень вилізла. Чуєш зелений, а Ярош обіцяв вами озеленити Майдан. А Ярош не Слуга - своє слово дотримую.
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Щось мені здається, що незабаром СБУ перетвориться в те, що було до 2014 року.
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" Активисты требовали от спецслужбы обратить внимание на антиукраинскую деятельность кума Путина Виктора Медведчука "

А хде патриот Корчинский ? У Києві біля будівлі СБУ відбулася акція "Коли сяде Медведчук?" - Цензор.НЕТ 3694
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😁 Медведчук, прекрати вести антицкраинскую деятельность и веди проукраинскую
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Он и ведёт ! У него свои понятия о патриотизме. Как у людоеда свои понятия о здоровой и вкусной еде.
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Знаете, у нас тут в Германии много украинцев и некоторые периодически ходят протестовать под российское посольство
Типа «путен прекрати»

Всегда вспоминаю про людоеда, и понимаю, что в этих акциях я участвовать точно не буду.

Что касается Медведчука, то имхо он давно завербоованный вначале КГБ, потом ФСБ
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Это их агент влияния .Он НЕ один, их тут хватает. Если государство хочет выжить то таких агентов либо садят , либо выдворяют из страны .Если это по каким то причинам НЕ делается то страна обречена на самоуничтожение и поглощение .Увы , но это факт
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Это уже не агент влияния, это уже целый агентище
Украина, конечно, выстоит, но Оппоблок + Медвечук вторая по рейтингам партия. 12-14%. И о ее кандидатах тут пишут чуть больше, чем ничего.
Это жестяная жесть. Ни про схемы, ни о незаконном обогащении, ни о прошлом.
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да, их даже бесит сравнение Мертвечука с Бишопом из "Чужого".
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Не выстоит.
Идет давление со всех сторон.
И изнутри уже пошел надлом.
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Да знаем мы ваши пророссийские мантры про 404. С 2014 года рассказываете как Украина не выстоит
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Знаете, у нас тут в Германии много украинцев и некоторые периодически ходят протестовать под российское посольствоТипа «путен прекрати»Всегда вспоминаю про людоеда, и понимаю, что в этих акциях я участвовать точно не буду./пять лет сутками долбить в украинском сайте рашу тудэй и ни разу не назвать путинскую шлюху Меркель путинской шлюхой, а украинофобов правительства ФРГ -украинофобами.За это могут из ФРГ выгнать нахрен.ФРГ не Украина.Какие уж тут акции.
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Лучше бы кто то один из этих протестующих написал заявление(одно) в СБУ о совершении Медведчуком преступления.Было бы больше пользы.
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Хто ж его посадит? Он же памятник Мудведчук.
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Зелень ти ж вимагав від Порошенка посадити Кума. Чому ж свою вимогу тепер не виконуєш?
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А кто дал подняться куму пуйла? Порошенко дал ему створить такой бизнес, какой у него сейчас есть.
Вспомните, какой ничтожный был Мертвечук до 2014-го года., нелепые проекты эти его, - "не так", "украинский выбор", - он был жалок и смешон и не имел серьёзного бизнеса.
Что сделал Порошенко, - он помог ему создать огромную бизнес-империю и началось это с 2014-15 гг.
Операция "Легализация". Как Медведчук и Ко "вПАРивают" уголь Украине
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2016/02/3/7097702/

Автогаз национального позора. Схема Медведчука-Порошенко
https://blogs.pravda.com.ua/authors/leschenko/59a5d392d32fa/page_2/


На чем зарабатывает Медведчук: "золотая" труба в Новоград-Волынском
https://ru.espreso.tv/article/2018/11/07/na_chem_zarabatyvaet_medvedchuk_quotzolotayaquot_truba_v_novograd_volynskom

"ГРОШІ" ИЗУЧИЛИ ТОПЛИВНУЮ ИМПЕРИЮ МЕДВЕДЧУКА, ЗАРАБАТЫВАЮЩАЯ ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ В УКРАИНЕ НА ТОПЛИВЕ ИЗ РФ
https://ru.tsn.ua/politika/groshi-izuchili-toplivnuyu-imperiyu-medvedchuka-zarabatyvayuschaya-ogromnye-dengi-v-ukraine-na-toplive-iz-rf-1221225.html

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зебіл, блін, хватить брехати, і пересирати шарієвські/дубінські/серлєщевські вигадки! Бізнес в мертвечука був завжди! Ще часів Кучми! Те, що він розширявся - а які були юридичні підстави йому це заборонити? Чи ти хочеш, щоб Україна стала неправовою державою, по априкладу параші чи бацькової вотчини?
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Я бы его декапитировал.А на худой конец...кастрировал...
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Медведчук сяде в крісло спікера парламенту.а після усунення Вови(ну ,мало що може статися)-одноосібним керівником країни.
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Спикером вопрос, а вице-спикером вполне, вчера наткнулась в сети, что спикером может быть разумков
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Безплатний піар аналів мертвечука. Скільки їм заплатили за цей піар?
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чого їм там бути, коли Білецький сам ходить канали Мертвечука, бо на інші йогоне пускають. сам сказав.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ Киеве возле здания СБУ прошла акция "Когда сядет Медведчук?". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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