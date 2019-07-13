 В Киеве возле здания СБУ прошла акция "Когда сядет Медведчук?". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Первоначально акция планировалась возле офиса 112 канала, однако после ночного обстрела телеканала, организаторы решили перенести митинг под здание СБУ на улице Владимирской.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Первоначально акция планировалась возле офиса 112 канала, однако после ночного обстрела телеканала, организаторы решили перенести митинг под здание СБУ на улице Владимирской.
Соглашения подписанные с рашей,Великобританией и США не стоят даже бумаги на которой они написаны
не знаю, скільки разів вже вам втовкмачувати, щоб дійшло.
Ви або аналізуйте ситауцію, або не вигадуйте побрехеньки.
Подарили б ему окулиста что ли
сядет тогда ,когда погонят всю зелёную шоблу
большинство стран прошли его в разные эпохи,в Украине его до сих пор не было..
Либо Украина (либо её часть) станет украинской,либо её не будет вовсе - по всем классикам так..
прикольно !
Пока что идёт к тому, что скорее мы все сядем, чем медведчук.
А хде патриот Корчинский ?
Типа «путен прекрати»
Всегда вспоминаю про людоеда, и понимаю, что в этих акциях я участвовать точно не буду.
Что касается Медведчука, то имхо он давно завербоованный вначале КГБ, потом ФСБ
Украина, конечно, выстоит, но Оппоблок + Медвечук вторая по рейтингам партия. 12-14%. И о ее кандидатах тут пишут чуть больше, чем ничего.
Это жестяная жесть. Ни про схемы, ни о незаконном обогащении, ни о прошлом.
Идет давление со всех сторон.
И изнутри уже пошел надлом.
памятникМудведчук.
Вспомните, какой ничтожный был Мертвечук до 2014-го года., нелепые проекты эти его, - "не так", "украинский выбор", - он был жалок и смешон и не имел серьёзного бизнеса.
Что сделал Порошенко, - он помог ему создать огромную бизнес-империю и началось это с 2014-15 гг.
Операция "Легализация". Как Медведчук и Ко "вПАРивают" уголь Украине
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2016/02/3/7097702/
Автогаз национального позора. Схема Медведчука-Порошенко
https://blogs.pravda.com.ua/authors/leschenko/59a5d392d32fa/page_2/
На чем зарабатывает Медведчук: "золотая" труба в Новоград-Волынском
https://ru.espreso.tv/article/2018/11/07/na_chem_zarabatyvaet_medvedchuk_quotzolotayaquot_truba_v_novograd_volynskom
"ГРОШІ" ИЗУЧИЛИ ТОПЛИВНУЮ ИМПЕРИЮ МЕДВЕДЧУКА, ЗАРАБАТЫВАЮЩАЯ ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ В УКРАИНЕ НА ТОПЛИВЕ ИЗ РФ
https://ru.tsn.ua/politika/groshi-izuchili-toplivnuyu-imperiyu-medvedchuka-zarabatyvayuschaya-ogromnye-dengi-v-ukraine-na-toplive-iz-rf-1221225.html