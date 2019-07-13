 В Днепре простились с бойцом 74-го отдельного разведбата Колодяжным (позывной Кол), умершим от ран в госпитале. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Александр 27 июня в зоне проведения операции Объединенных сил получил тяжелые ранения в результате подрыва на мине. Был доставлен в военный госпиталь Днепра в состоянии комы, от полученных ранений скончался 11 июля в 7-30 утра, так и не приходя в сознание.
Александр Колодяжный срочную службу проходил в десантных войсках. Работал в Днепре продавцом. Мобилизован во время 3-й волны в июле 2014 как доброволец, на фронте - с 01.09.2014. "Киборг", участник обороны Донецкого аэропорта (две ротации, в октябре и ноябре 2014), боев в Авдеевский промзоне в районе Мариуполя, четыре раза был ранен на фронте. Кавалер ордена "За мужество" и ордена "Народный Герой Украины".
У него остались мать и взрослый сын.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с разведчиком Александром Колодяжным, водрузившим украинский флаг над старым терминалом ДАП: "Операция заняла считаные минуты. Противник даже не понял, как все произошло"