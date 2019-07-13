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 В Днепре простились с бойцом 74-го отдельного разведбата Колодяжным (позывной Кол), умершим от ран в госпитале. ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 июля, в городе Днепр, на Краснопольском кладбище состоялось прощание с Александром Колодяжным (позывной Кол), 1974 года рождения, старшим сержантом 74-го отдельного разведывательного батальона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Днепре простились с бойцом 74-го отдельного разведбата Колодяжным (позывной Кол), умершим от ран в госпитале 01

Александр 27 июня в зоне проведения операции Объединенных сил получил тяжелые ранения в результате подрыва на мине. Был доставлен в военный госпиталь Днепра в состоянии комы, от полученных ранений скончался 11 июля в 7-30 утра, так и не приходя в сознание.

В Днепре простились с бойцом 74-го отдельного разведбата Колодяжным (позывной Кол), умершим от ран в госпитале 02
В Днепре простились с бойцом 74-го отдельного разведбата Колодяжным (позывной Кол), умершим от ран в госпитале 03

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В Днепре простились с бойцом 74-го отдельного разведбата Колодяжным (позывной Кол), умершим от ран в госпитале 04
В Днепре простились с бойцом 74-го отдельного разведбата Колодяжным (позывной Кол), умершим от ран в госпитале 05

Александр Колодяжный срочную службу проходил в десантных войсках. Работал в Днепре продавцом. Мобилизован во время 3-й волны в июле 2014 как доброволец, на фронте - с 01.09.2014. "Киборг", участник обороны Донецкого аэропорта (две ротации, в октябре и ноябре 2014), боев в Авдеевский промзоне в районе Мариуполя, четыре раза был ранен на фронте. Кавалер ордена "За мужество" и ордена "Народный Герой Украины".

В Днепре простились с бойцом 74-го отдельного разведбата Колодяжным (позывной Кол), умершим от ран в госпитале 06

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В Днепре простились с бойцом 74-го отдельного разведбата Колодяжным (позывной Кол), умершим от ран в госпитале 07
В Днепре простились с бойцом 74-го отдельного разведбата Колодяжным (позывной Кол), умершим от ран в госпитале 08
В Днепре простились с бойцом 74-го отдельного разведбата Колодяжным (позывной Кол), умершим от ран в госпитале 09

У него остались мать и взрослый сын.

В Днепре простились с бойцом 74-го отдельного разведбата Колодяжным (позывной Кол), умершим от ран в госпитале 10

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В Днепре простились с бойцом 74-го отдельного разведбата Колодяжным (позывной Кол), умершим от ран в госпитале 11
В Днепре простились с бойцом 74-го отдельного разведбата Колодяжным (позывной Кол), умершим от ран в госпитале 12
В Днепре простились с бойцом 74-го отдельного разведбата Колодяжным (позывной Кол), умершим от ран в госпитале 13

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с разведчиком Александром Колодяжным, водрузившим украинский флаг над старым терминалом ДАП: "Операция заняла считаные минуты. Противник даже не понял, как все произошло"

Источник: https://censor.net.ua/p3137364
 
Цензор.НЕТФотоОбществоВ Днепре простились с бойцом 74-го отдельного разведбата Колодяжным (позывной Кол), умершим от ран в госпитале. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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