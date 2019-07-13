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 Украинская теннисистка Снигур выиграла юниорский Уимблдон. ФОТОрепортаж

17-летняя киевлянка Дарья Снигур стала победителем юниорского Уимблдонского теннисного турнира в Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В субботу, 13 июля, украинка победила в финале Алексу Ноэль из США - 6:4, 6:4. 

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Фото матча опубликовал в своем фейсбуке харьковский бизнесмен, экс-вице-губернатор Харьковщины Юрий Сапронов, отметив, что отец теннисистки присутствовал на матче.

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Украинская теннисистка Снигур выиграла юниорский Уимблдон 03
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Украинская теннисистка Снигур выиграла юниорский Уимблдон 05

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Украинская теннисистка Снигур выиграла юниорский Уимблдон 06
Украинская теннисистка Снигур выиграла юниорский Уимблдон 07
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Украинская теннисистка Снигур выиграла юниорский Уимблдон 11
Украинская теннисистка Снигур выиграла юниорский Уимблдон 12
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Таким образом, Дарья стала второй украинской теннисисткой, которая смогла стать лучшей на юниорском Уимблдоне. В 2004 году Екатерина Бондаренко одолела в финале Ану Иванович из Сербии.

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В финал юниорских Уимблдонский соревнований также доходили украинки Татьяна Перебийнис (2000 год), Элина Свитолина (2012) и Даяна Ястремская (2016).

Источник: https://censor.net.ua/p3137363
 
   
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не всех разопнули?)))...лучшие приумножают славу
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Умничка і красуня, наші жінки кращі в світі .
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Украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла первый титул Большого шлема.
РЕСПЕКТ !
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Но это всё-таки, юниорский. А так, молодец, конечно.
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Главное чтобы денег хватило удержать её в Украине. А то мы уже видели федерацию велоспорта.
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Браво! Поздравляю! Вот этих молодых победителей нужно поддерживать,потому что из таких юных (теннисистов,футболистов, и др.) вырастают будущие взрослые победители и чемпионы!
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Умничка! Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон - Цензор.НЕТ 4205 Только вот где она все время от биндерафцев ховалася? всех снегирей жеж давно сожрали...
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Випередили Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон - Цензор.НЕТ 6931 Теж хотів згуморити про снігурів )))
Дівчинці - вітання! Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон - Цензор.НЕТ 9656
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-- за Бугром -- все лучшие украинские спортсмены и работяги, тренируются и работают.
Я тоже -- лучший украинский дальнобойщик в Германии! -- уже 26 лет... *)
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В Германии тоже есть опасности на автобанах,-там если увлекаться и не быть аккуратным то на тех дорогах можно уснуть,или палец может застрять в носу... Шютка. Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон - Цензор.НЕТ 3908
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Уже сложнее отрубиться за баранкой. Если фура начинает съезжать с полосы, сразу сирена верещит с той стороны, куда сносит... ...потом, щас поставят видеоанализаторы глаз -- по частоте моргания определяю, чы водила засыпает? -- сразу аварийка, сирена, торомз -- автоматычно.
Потом -- алко тестеры -- пока в трубочку не подуешь, фурка не заведётся. ...а перед этим, свою водилскую электронную карточку в бортовой комп воткни.
В общем -- аварий будет всё меньше, подработать по-чёрному тоже -- фигвам...*)
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Ничего! Пока молодой-работай! Успехов! Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон - Цензор.НЕТ 8425
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Если сюда добавить наших юниоров по футболу, сташих чемпитонами мира, то неплохая молодежь подрастает.
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Кем стали футболисты МОЛОДЕЖНОЙ сборной Украины? Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон - Цензор.НЕТ 117
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Даринка, вітаю! Наша українська гордість!
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинская теннисистка Снигур выиграла юниорский Уимблдон. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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