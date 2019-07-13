EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  3567  46
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5641) Львов (3491)

 Во Львове 21-летняя девушка на Mercedes, пытаясь скрыться с места ДТП, врезалась в дерево и погибла. ФОТОрепортаж

Во Львове 21-летняя девушка на Mercedes-Benz, скрываясь с места ДТП, свалила электроопору и погибла в результате столкновения автомобиля с деревом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, по информации начальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области Светланы Добровольской, ДТП произошло 13 июля в 05.10.

"Водитель автомобиля Mercedes-Benz не справилась с управлением, съехала с проезжей части и сбила электроопору, после чего автомобиль врезался в дерево. 21-летняя водитель, жительница Пустомытовского района, погибла на месте. 21-летний пассажир автомобиля, также житель Пустомытовского района, госпитализирован", - сказала Добровольская. Она отметила, что все обстоятельства ДТП устанавливаются, назначен ряд экспертиз. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение ПДД).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Николаевщине в ДТП погиб 10-летний мальчик, который находился за рулем. ФОТО

Как сообщил на странице в Facebook общественной организации "Варта-1", которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, в смертельное ДТП попал автомобиль с номерами иностранной регистрации, водитель которого скрывалась с места предыдущего ДТП.

"На ул. Городоцкой автомобиль Mercedes-Benz на иностранной регистрации совершил столкновение с деревом. 21-летняя водитель погибла на месте, пассажира забрали в больницу. Также есть информация, что водитель совершила ДТП с другим автомобилем раньше и там, по словам другого водителя, вела себя неадекватно, возможно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. С места первого ДТП женщина скрылась со словами: "Я умею ездить, смотри как" и погнала, а уже через пару минут произошло смертельное ДТП, где женщина погибла", - отметил Зинкевич.

Во Львове 21-летняя девушка на Mercedes, пытаясь скрыться с места ДТП, врезалась в дерево и погибла 01
Во Львове 21-летняя девушка на Mercedes, пытаясь скрыться с места ДТП, врезалась в дерево и погибла 02
Во Львове 21-летняя девушка на Mercedes, пытаясь скрыться с места ДТП, врезалась в дерево и погибла 03
Во Львове 21-летняя девушка на Mercedes, пытаясь скрыться с места ДТП, врезалась в дерево и погибла 04
Во Львове 21-летняя девушка на Mercedes, пытаясь скрыться с места ДТП, врезалась в дерево и погибла 05
Во Львове 21-летняя девушка на Mercedes, пытаясь скрыться с места ДТП, врезалась в дерево и погибла 06

Источник: https://censor.net.ua/p3137329
 
   
 Топ комментарии
 
Главное,что люди не погибли!
 показать весь комментарий
 
Понаставили столбов с деревьями, приличной ТП негде и поездить.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
и электроопору. Предлагаю деньги на ремонт электроопоры взыскать с ее родственников.
 показать весь комментарий
 
21 рік.....Скоріш з електорату Зє...Але радіти з смерті цієї дівчини, може лише кончений виродок....
 показать весь комментарий
 
 
маєш 400 дольців і маєш Мерса на євробляся Во Львове 21-летняя девушка на Mercedes, пытаясь скрыться с места ДТП, врезалась в дерево и погибла - Цензор.НЕТ 3896
 показать весь комментарий
 
Нарушитель, скрываясь, убился об столб.
С одной стороны жаль человека, но вот эта самая другая сторона...
 показать весь комментарий
 
Умеют делать авто немцы. Машина в хлам, а фара светит
 показать весь комментарий
 
 
А вчера чувак чуть во львовскую Оперу не вьехал. Но повезло, снес только ограждающие столбики и никого не задавил. Магнитные бури чы шо.
 показать весь комментарий
 
 
Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей..

😢
 показать весь комментарий
 
 
Здеся наоборот...
Долботятлы воюют и с авто, и с флорой!
А может и фауной? Нам же не сообщили, может там птичка или котик погиб...
 показать весь комментарий
 
Понаставили столбов с деревьями, приличной ТП негде и поездить.
 показать весь комментарий
 
 
алкоголь не уменьшает человеческие недостатки.. он только подчеркивает их.. в данном случае это была "дурость".. и таки да, хорошо что дерево не пострадало..
 показать весь комментарий
 
 
Очень дешёвые машины. И бензин тоже очень дешёвый. Нужно немножко поднять цены. Думаю, раз в 100 будет в самый раз. Общество станет богаче живыми идиотами. Во Львове 21-летняя девушка на Mercedes, пытаясь скрыться с места ДТП, врезалась в дерево и погибла - Цензор.НЕТ 9730
 показать весь комментарий
 
Alex Dev d4763325
При чем тут бляхеры??? Если в голове опилки -то тут уже нечем не поможешь. Быдла хватает и легалах
 показать весь комментарий
 
 
спробувала б вона на Запорі рлонути з місця під 100 км і збити дерево Во Львове 21-летняя девушка на Mercedes, пытаясь скрыться с места ДТП, врезалась в дерево и погибла - Цензор.НЕТ 9125
 показать весь комментарий
 
Ти знаєш-думаю, що результат був би гіршим для пасажира, якщо б їхала на Таврії. Зіткнення з деревом-там було досить би і 80 км/год
 показать весь комментарий
 
Вона б їхала зі швидкістю 40 км за год і "отделалась легким переляком" Во Львове 21-летняя девушка на Mercedes, пытаясь скрыться с места ДТП, врезалась в дерево и погибла - Цензор.НЕТ 2723
 показать весь комментарий
 
Потрібно дозволити євробляхи і відмінити водійські посвідчення. А також легалізувати марихуану хоча б 2 проміле за кермом дозволити.
 показать весь комментарий
 
 
Зачем эти полумеры?Запретить за руль садиться.За руль надо ЗАПОЛЗАТЬ.))
 показать весь комментарий
 
 
так расхерячить крепкий мерс, это с какой же скоростью она по городу неслась?
 показать весь комментарий
 
 
-1 тупая *****.Пассажир-тоже *****-ибо не остановил ее после первого дтп.
Хорошо хоть невинных людей не поубивала.
 показать весь комментарий
 
 
Ну идиотка пьяная... Добрэ, что никого по пути не угробила
 показать весь комментарий
 
Суспілсьтво глибоко хворе. Вже важко уявити чи взагалі можно вилікувати таку масову шизофренію.
 показать весь комментарий
 
А в Одессе мужик на БМВ...
У богатых - свои причуды!
 показать весь комментарий
 
Походу у неё мозгов не больше чем у электроопоры!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВо Львове 21-летняя девушка на Mercedes, пытаясь скрыться с места ДТП, врезалась в дерево и погибла. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх