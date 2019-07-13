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 Общество, Фоторепортаж, Шоу-бизнес
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Все про:кинофестиваль (124) Одесса (5528)

 Международный кинофестиваль стартовал в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Для участия в международной и национальной программах Одесского международного кинофестиваля в этом году представлены сотни картин.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета,.

Участники международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля(ОМКФ), который открылся 12 июля, смогут посмотреть 12 полнометражных фильмов из 18 стран, включая страны копродукции, и 5 полнометражных и 10 короткометражных картин отечественного кинематографа.

"Кинопоказы пройдут на разных площадках города - в театре музкомедии им. Водяного, Зеленом театре, Мультиплексе и других. Также ОМКФ расширит локации для проведения киносеансов, творческих встреч и мастер-классов с известными актерами и кинорежиссерами, планируется зафиксировать рекорд Гиннеса на самое большое количество зрителей на кинопоказе под открытым небом", -говорится в сообщении.

Главным событием фестиваля станет опен-эйр на Потемкинской лестнице 13 июля. Зрителям покажут немой фильм американских режиссеров Джорджа. Хилла и Кларенса Брауна "Казаки" (1928 г.) в сопровождении симфонического оркестра и хора, а 19 июля состоится эксклюзивный арт-музыкальный перформанс "Лестница" от известного режиссера Влада Троицкого.

В национальной программе будут представлены 15 полнометражных и короткометражных фильмов, отобранных селекционной комиссией из 300 присланных.

Список премий фестиваля пополнит приз зрительских симпатий в размере 100 тысяч гривен.

Среди почетных гостей ОМКФ - известная французская актриса Катрин Денев, которая представит значимые лично для нее фильмы, в частности "Шербурские зонтики". Актрисе будет вручен "Золотой Дюк" за вклад в киноискусство. Такую же награду вручат британскому кинорежиссеру, лауреату многочисленных конкурсов, рекордсмену по количеству премий различных кинофестивалей Майку Ли.

Фестиваль пройдет под знаком женского равенства, в поддержку женщин в бизнесе и киноиндустрии. Инициативу поддержит американская актриса, известная защитница прав женщин Роуз Макгоуэн.

"Город приложит все усилия для создания условий проведения Одесского кинофестиваля, чтобы люди, которые приедут на кинофорум, смогли комфортно провести время в Одессе - центре киножизни", - отметила на пресс-конференции советник Одесского городского головы Елена Павлова.

К 100-летию Одесской киностудии в программе ОМКФ предложена украинская ретроспектива - будут показаны фильмы-легенды Одессы. Также разработана бесплатная детская программа, состоится презентация работ финалистов конкурса детских фильмов.

Кроме того, в рамках ОМКФ, который пройдет до 20 июля, предусмотрено проведение мероприятий по продвижению и поддержке украинских фильмов, встреч украинских инвесторов, презентаций кинотехнологий, питчинг-проектов, концертов, вечеринок и перформансов.

Международный кинофестиваль стартовал в Одессе 01
Международный кинофестиваль стартовал в Одессе 02
Международный кинофестиваль стартовал в Одессе 03
Международный кинофестиваль стартовал в Одессе 04
Международный кинофестиваль стартовал в Одессе 05
Международный кинофестиваль стартовал в Одессе 06
Международный кинофестиваль стартовал в Одессе 07
Международный кинофестиваль стартовал в Одессе 08
Международный кинофестиваль стартовал в Одессе 09
Международный кинофестиваль стартовал в Одессе 10
Международный кинофестиваль стартовал в Одессе 11
Международный кинофестиваль стартовал в Одессе 12
Международный кинофестиваль стартовал в Одессе 13
Международный кинофестиваль стартовал в Одессе 14
Международный кинофестиваль стартовал в Одессе 15
Международный кинофестиваль стартовал в Одессе 16
Международный кинофестиваль стартовал в Одессе 17
Международный кинофестиваль стартовал в Одессе 18

Источник: https://censor.net.ua/p3137313
 
   
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ну и рожи(((
таким если и сниматься, то только в ролях когда "актер" в скафандре и то с зеркальным шлемом
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