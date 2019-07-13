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 Гражданин Польши пытался въехать в Украину с 3 саблями, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На украинском-польской границе пограничники Мостиского отряда обнаружили три сабли в автомобиле гражданина Польши.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

66-летний иностранец прибыл из Польши в пункт пропуска "Краковец" автомобилем "Опель" польской регистрации. Во время погранично-таможенного оформления правоохранители обратили внимание на завернутые в ткань предметы, которые находились в багажном отделении автомобиля.

Гражданин Польши пытался въехать в Украину с 3 саблями, - Госпогранслужба 01

Смотрите: Гражданин Польши пытался вывезти в Румынию 43 кг янтаря в конструктивных особенностях автомобиля, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В середине подозрительного свертка пограничники обнаружили три сабли со средней длиной лезвий около 90 см и толщиной 4,5 мм. Водитель отметил, что не знал правил перемещения таких предметов через границу. Мужчина, вероятно, рассчитывал обойти тщательную проверку, выбрав для оформления полосу движения "зеленый коридор".

Гражданин Польши пытался въехать в Украину с 3 саблями, - Госпогранслужба 02

По факту обнаружения предметов, внешне похожих на холодное оружие, уведомили сотрудников Национальной полиции. Сабли правоохранители изъяли для дальнейшего экспертного исследования.

Также смотрите: При попытке перейти границу с Польшей задержаны 7 нелегалов с Коморских Островов, - Госпогранслужба. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3137305
 
 
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сто лет назад поляки таким инструментом еще нехило краснокацапов покрошили.
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Обрезанійо камута дєлать?!
🤣🤣
Победуни, мля...
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так АП вроде все обрезаное, включая кенгуря.
и куда перся тот шляхтич, бес его знает...
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Нююю, ти на пілоні поліруй, дівчинко..
😁
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ню, деда как всегда нарезаный до носом в клаву Гражданин Польши пытался въехать в Украину с 3 *******, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5574
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Если человек тебе сделал зло - ты дай ему конфетку. Он тебе зло - ты ему конфетку. И так до тех пор, пока у этой твари не разовьётся сахарный диабет.
Я помню , шо у тебья Я на прицеле...Писсуар ти, ..
Ти хоть туди папаДайошь, дівчинко з Жмерінки?
😁
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так может то он вазелину и богдану, под корень... шоб тех больше не "poperdolilo" Гражданин Польши пытался въехать в Украину с 3 *******, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2728

Гражданин Польши пытался въехать в Украину с 3 *******, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2722
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може і так, но тоді 3 шаблюки замало.

непонятный лях...
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Харрашо шо не томагавки австралийския!!
Чо такоежо смертельное оружийо..
🤣🤣
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краса, шляхтича депортувати, шаблі залишити. Шаблі, витвір мистецтва. Заздрю на такі шедеври
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Чому він на митниці не увімкнув фонограму "Танцю з *******" Хачатуряна і не помахав *******, просуваючись до виходу?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГражданин Польши пытался въехать в Украину с 3 саблями, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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