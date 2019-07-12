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 "Гетман Сагайдачный" и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя. ФОТОрепортаж

В рамках учений Sea Breeze-2019 корабли стран участников отработали в северо-западной части Черного моря элементы ведения морского боя с применением артиллерии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"На морском полигоне боевой подготовки отряд кораблей в составе эсминцев "Карни" ВМС США и "Дункан" Королевского флота Великобритании, фрегатов "Гетьман Сагайдачный" украинских ВМС и "Торонто" ВМС Канады, а также группы катеров морской охраны Госпогранслужбы Украины провел учения по организации ведения боя одиночным кораблем, а также выполнил главными калибрами стрельбу с дальней и средней дистанции по надувной мишени "Tomato Killer", - отметили в пресс служба.

В частности, флагман украинского флота фрегат "Гетман Сагайдачный" совершил боевые упражнения из 100-миллиметровой артиллерийской установки АК-100 и показал отличные результаты. На переходе по морю экипаж корабля также отработал применение противолодочных гидроакустических средств для обнаружения и сопровождения подводных целей, осуществил проверку точности определения координат целей и элементов их движения во взаимодействии с авиацией ВМС.

Также на Цензор.НЕТ: Учения "Си Бриз-2019": международная корабельно-катерная группа отработала конвоирование и провела учебные стрельбы. ФОТОрепортаж

В составе многонационального соединения команда "Гетмана Сагайдачного" провела учения по противовоздушной обороне, тактическому маневрированию и связи.

Гетман Сагайдачный и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя 01
Гетман Сагайдачный и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя 02
Гетман Сагайдачный и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя 03
Гетман Сагайдачный и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя 04
Гетман Сагайдачный и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя 05
Гетман Сагайдачный и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя 06
Гетман Сагайдачный и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя 07
Гетман Сагайдачный и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя 08
Гетман Сагайдачный и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя 09
Гетман Сагайдачный и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя 10
Гетман Сагайдачный и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя 11
Гетман Сагайдачный и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя 12
Гетман Сагайдачный и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя 13

Источник: https://censor.net.ua/p3137266
 
   
 Топ комментарии
 
Игорь! вы объелись мухоморов и несете бред!!!
"Кузня на Рыбальском" в Киеве, а прийти и отремонтироваться в Киев, "старик "Сагайдачный" не может в принципе..
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это американский ракетный эсминец USS Carney, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.. один залп которого, может уничтожить весь российский черноморский флот..
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За 5 лет вальцман не построил ни одного корабля.
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А це іржаве корито під номером 64 це Сагайдачний чи корабель НАТО?
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это американский ракетный эсминец USS Carney, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.. один залп которого, может уничтожить весь российский черноморский флот..
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Сагайдачний це інше іржаве корито, яке тільки виповзло з дворічного ремонту, який проводила Лєнінска кузня порошенка! Станок кулемета весь іржавий як і сам кулемет, а взагалі на Сагайдачному ще є безвідкатні гармати 1943 року виробництва - дуже ******** корабель! І це корито є нашим флагманом, а ракетний крейсер Україна стоїть без діла!
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Игорь! вы объелись мухоморов и несете бред!!!
"Кузня на Рыбальском" в Киеве, а прийти и отремонтироваться в Киев, "старик "Сагайдачный" не может в принципе..
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Игорько, ****нат что ль? Т**е опять порох в штаны насрал?
Ты б *лять хоть думал - фркгат ремонтировался не на кузне, ушлепок слабоумный, корабел ***аный))))
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За 5 лет вальцман не построил ни одного корабля.
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Эта еврейская Гнида только разваливал наш ВМФ. НИ ОДНОГО КОРАБЛЯ НЕ ПОСТРОИЛ. "Гетман Сагайдачный" и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя - Цензор.НЕТ 9558
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е2 - ранен
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страшное вооружение - пушка-пердушка и пулимЁд
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фоторепортаж гавно
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це троль рогатий, головне щоб відпрацювали знищення кацапського ржавого флоту!!!!
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Украинскому военному флоту явно не помешал бы строящийся крейсер в Николаеве, готовый уже более, чем на 90%.
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А "Сагайдачний" стрельнув чи був у якості "мішені"?
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Є тут специ на форумі по флоту? Просто цікаво, чому на того самого Сагайдачного не можна встановити ПКР?
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Вітаю нашіх моряків, молодці, тренуйтесь браття знищувати расіянсько-фашиських окупантів!!!!
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Кулемет це добре!Шкода що не "Максим" "Гетьман Сагайдачний" і фрегати НАТО відпрацювали ведення морського бою - Цензор.НЕТ 7401
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Гетман Сагайдачный" и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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