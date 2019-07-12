 На Светлодарской дуге сбили произведенный в РФ дрон-разведчик, - МВД. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В зоне ООС бойцами БТГр "Азов" Национальной гвардии Украины в районе ответственности подразделения на передовых позициях Светлодарской дуги было ликвидировано БПЛА оккупантов типа "Элерон-3", - говорится в сообщении.

Как отмечается, упомянутый БПЛА входит в комплекс беспилотной разведки "Элерон", который производится с 2013 года исключительно в Российской Федерации и предназначен для ведения разведки и корректировки огня ствольной артиллерии.

"Его присутствие на Донбассе является очередным свидетельством прямого участия Российской Федерации в агрессии против Украины", - отметили в пресс-службе.

При этом в ведомстве отметили, что аналогичный БПЛА при попытке корректировки огня ствольной артиллерии по гражданскому объекту уже был сбит силами "Азова" в марте этого года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Воин 24-й ОМБр Владимир Салитра погиб на Донбассе от пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ. ФОТО