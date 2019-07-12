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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:МВД (7889) Донбасс (18924) дроны (1)

 На Светлодарской дуге сбили произведенный в РФ дрон-разведчик, - МВД. ФОТОрепортаж

Бойцы полка "Азов" на Светлодарской дуге перехватили очередной беспилотник, произведенный в Российской Федерации.

Об этом сообщает МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

На Светлодарской дуге сбили произведенный в РФ дрон-разведчик, - МВД 01

"В зоне ООС бойцами БТГр "Азов" Национальной гвардии Украины в районе ответственности подразделения на передовых позициях Светлодарской дуги было ликвидировано БПЛА оккупантов типа "Элерон-3", - говорится в сообщении.

На Светлодарской дуге сбили произведенный в РФ дрон-разведчик, - МВД 02

Как отмечается, упомянутый БПЛА входит в комплекс беспилотной разведки "Элерон", который производится с 2013 года исключительно в Российской Федерации и предназначен для ведения разведки и корректировки огня ствольной артиллерии.

На Светлодарской дуге сбили произведенный в РФ дрон-разведчик, - МВД 03

"Его присутствие на Донбассе является очередным свидетельством прямого участия Российской Федерации в агрессии против Украины", - отметили в пресс-службе.

При этом в ведомстве отметили, что аналогичный БПЛА при попытке корректировки огня ствольной артиллерии по гражданскому объекту уже был сбит силами "Азова" в марте этого года.

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Источник: https://censor.net.ua/p3137248
 
   
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Не, это в военторге местном купили. Или дети в клубе авиамоделирования собрали.
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дрон сбили это хорошо Но сепаров валите Мало сообщений а те что есть ни о чём Як нас зи 120го мм обстрилялы из заборонэннои минськими угодами зброи
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Вы фсе фрети. Его шахтеры откопали в забое на глубине 1000 метров.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Светлодарской дуге сбили произведенный в РФ дрон-разведчик, - МВД. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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