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Все про:вымогательство (273) депутат (2670) СБУ (13592) Черкассы (615)

 Депутата Черкасского облсовета повязали на вымогательстве. ФОТО

Один из депутатов Черкасского облсовета вымогал у предпринимателей 300 тысяч гривен за подключение к городской электросети. Чиновника взяли на горячем.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Сотрудники СБ Украины установили, что чиновник, который также руководит одной из проектных организаций области, обещал коммерсантам за триста тысяч гривен ускорить процесс подключения к электросети ОАО "Черкассыоблэнерго" и заключение договоров на поставку электроэнергии", - сказано в сообщении.

Депутата задержали на выходе из ресторана после получения второй части денег. При себе у него было 150 тысяч гривен.

"В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех возможных лиц, причастных к сделке", - добавили в СБУ.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция разоблачила несколько групп "общественных активистов", вымогавших у бизнесменов и публичных людей деньги за нераспространение компромата

Депутата Черкасского облсовета повязали на вымогательстве 01
Депутата Черкасского облсовета повязали на вымогательстве 02
Депутата Черкасского облсовета повязали на вымогательстве 03

Источник: https://censor.net.ua/p3137215
 
 
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На заднем сиденье бутылка шампанелы приготовлена, хотел делюгу взяточник-корупционер обмыть с телкой в сауне по ходу)))
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Понять, подоить и отпустить. И повысить. Не путать с повесить!
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