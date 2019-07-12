 С Народным героем Александром Колодяжным, умершим от ранений, полученных на Донбассе, простятся завтра в Днепре. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала депутат Днепровского горсовета Юлия Дмитрова, передает Цензор.НЕТ.

"Прощание с Героем Украины, Колодяжным Александром, состоится 13.07. в 12:00 на военном участке краснопольского кладбища", - рассказала она.

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Александр Леонидович Колодяжный, 1974 года рождения, житель города Днепр, военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона умер 11 июля в 7-30 утра от полученных накануне в зоне проведения операции Объединенных сил ранений, не приходя в сознание, в военном госпитале города Киев.





Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с разведчиком Александром Колодяжным, водрузившим украинский флаг над старым терминалом ДАП: "Операция заняла считаные минуты. Противник даже не понял, как все произошло".