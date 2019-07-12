 Наемники РФ обстреляли из пулемета дом в Золотом, - замглавы руководителя Луганской ВЦА Клименко. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

"Враг бил по мирным жителям с крупнокалиберного пулемета", - отметил Клименко.

По его словам, хозяйка в это время находилась в своей квартире. Пуля 12 калибра пробила стену и вошла в помещение. К счастью, женщина в этот момент была в другой комнате.

Женщине оказана вся необходимая помощь, будет вовремя выплачена и финансовая поддержка.

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