 Наемники РФ обстреляли из пулемета дом в Золотом, - замглавы руководителя Луганской ВЦА Клименко. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.
"Враг бил по мирным жителям с крупнокалиберного пулемета", - отметил Клименко.
По его словам, хозяйка в это время находилась в своей квартире. Пуля 12 калибра пробила стену и вошла в помещение. К счастью, женщина в этот момент была в другой комнате.
Женщине оказана вся необходимая помощь, будет вовремя выплачена и финансовая поддержка.
Заплатим за одну пулю "пострадавшей", и она опять будет звать руски мир - укры и так заплатят за разрушение мол, даже если боевики взорвут ей хату))