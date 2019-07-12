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Все про:Луганщина (4117) обстрел (8029) Клименко (311) Золотое (11)

 Наемники РФ обстреляли из пулемета дом в Золотом, - замглавы руководителя Луганской ВЦА Клименко. ФОТО

Наемники РФ на Луганщине 11 июля обстреляли из пулемета жилой дом жительницы Золотого. Пулей повреждена стена дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

Наемники РФ обстреляли из пулемета дом в Золотом, - замглавы руководителя Луганской ВЦА Клименко 01

"Враг бил по мирным жителям с крупнокалиберного пулемета", - отметил Клименко.

По его словам, хозяйка в это время находилась в своей квартире. Пуля 12 калибра пробила стену и вошла в помещение. К счастью, женщина в этот момент была в другой комнате.

Женщине оказана вся необходимая помощь, будет вовремя выплачена и финансовая поддержка.

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Источник: https://censor.net.ua/p3137198
 
 
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За обстрелянный дом в золотом ответка должна быть стертой многоэтажкой с лица земли в донецке Наемники РФ обстреляли из пулемета дом в Золотом, - замглавы руководителя Луганской ВЦА Клименко - Цензор.НЕТ 3331
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Ну мы же не иудеи чтоб такое творить?
Заплатим за одну пулю "пострадавшей", и она опять будет звать руски мир - укры и так заплатят за разрушение мол, даже если боевики взорвут ей хату))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНаемники РФ обстреляли из пулемета дом в Золотом, - замглавы руководителя Луганской ВЦА Клименко. ФОТО
 
 
 
 
 
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