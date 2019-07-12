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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Средства будут", - Зеленский пообещал помочь с деньгами на реконструкцию аэропорта в Днепре. ФОТОрепортаж

12 июля Президент Украины Владимир Зеленский пребывает с рабочей поездкой в Днепропетровской области. В Днепре он ознакомился с планом реконструкции международного аэропорта, основная составляющая которого – строительство новой взлетно-посадочной полосы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Главе государства представили три варианта реконструкции аэропорта. Было отмечено, что наиболее приемлемым является проект, предусматривающий строительство взлетно-посадочной полосы на месте старой. Другие варианты содержали предложение построить полосу на новой территории, что требовало дополнительных работ по отводу земли, а следовательно, увеличения стоимости проекта и сроков.

Средства будут, - Зеленский пообещал помочь с деньгами на реконструкцию аэропорта в Днепре 01

"Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт", – сказал Президент.

Новая взлетно-посадочная полоса, соответствующая современным стандартам, будет иметь длину 2900 м с возможностью продления до 3200 м.

Средства будут, - Зеленский пообещал помочь с деньгами на реконструкцию аэропорта в Днепре 02

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Для строительства новой полосы на месте старой потребуется полтора-два года. Тендер на разработку проекта реконструкции комплекса аэропорта в Днепре планируется на следующей неделе, примерная общая стоимость реконструкции – 2,9 млрд грн.

Справка. Аэропорт в Днепре расположен в 13,5 км к юго-востоку от центра города и в 5 км от автомагистрали Запорожье – Днепр. Здание нового аэровокзала построено в 1985 году и имеет износ 30%, здание старого аэровокзала работает с 1957 года и изношено на 50%.

Средства будут, - Зеленский пообещал помочь с деньгами на реконструкцию аэропорта в Днепре 03
Фото: пресс-служба Президента

Источник: https://censor.net.ua/p3137186
 
   
 Топ комментарии
 
Звідки? Грошими президент не розпоряджається, це преоргатива кабміну.
Всі дружки Клопомойського тепер у фаворі.
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Ну парад же отменили. Теперь можно эти 300 миллионов и на аэропорт потратит и стефанчуку на новые штаны!!!
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распил бюджета для любимого друга... партнёра... любимой бабушки
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Ой как я удовлетворен визгом свиней соевых! Всегда как зайду на цензор, читаю коменты и наслаждаюсь. Как же вас пучит и рвет вам дупы. Всем понятно, что идейных тут единицы. Остальная шваль - это прикормленные паразиты. Те, кто последние дни у кормушки. Те, которые грабили, воровали, занимались мародерством, коррупцией. Их родственники и приближенные. Чем сильнее тянут за шиворот от кормушки, тем сильнее визг. Это же видно, и они даже это не скрывают.
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Звідки? Грошими президент не розпоряджається, це преоргатива кабміну.
Всі дружки Клопомойського тепер у фаворі.
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Ті прежде, чем что то гавкнуть, внимательно изучи полномочия Президента. Он подпиыівает как Бюджет, так и изменения в него. Он может внести законопроект о вненсении изменений в бюджет и подписать его. Все в его руках.
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>Он может внести законопроект о вненсении изменений в бюджет и подписать его. Все в его руках.
а голосовать тоже он будет
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Янику завидуватиме, бо зе буде писець)
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Ну парад же отменили. Теперь можно эти 300 миллионов и на аэропорт потратит и стефанчуку на новые штаны!!!
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Филатов уже договорился с новым президентом, порохоботы, готовьтесь - после парламентских будет чемпионат по переобуванию.
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кук у кретинов поворачивается язык и находятся буквы, называть это #### президентом Украины! ты в уме, чувак? это временное явление.
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Володя, а яким ти боком до грошей з бюджету?
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Грося ж там насундучив грошей, мона і витрачати. Не своє ж.
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Такого люду дуже багато принаймні в Києві. Безліч народу сидить на стимуляторах. І не тільки молодь. Іноді стимулятори ще називають "соціальними наркотиками" - вони покращують спілкування, позбавляють комплексів, підвищують стресостікість, дають енергію тощо. Звичайно за це з часом прийдеться платити.
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а вы наберите в строке поиска Гугол слово "наркоман", и будете "приятно" удивлены..
"Кошти будуть", - Зеленський пообіцяв допомогти з грошима на реконструкцію аеропорту в Дніпрі - Цензор.НЕТ 292
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Коломойський вже одного разу послав Блазня накуй. Вовік ще раз наривається.

Але то таке, яке ж відношення Коломойський має до Дніпра, правда?

Краще 73% скинуться, хто скільки може. Зрештою, епоха зубожіння вже пройшла, і ви це можете собі дозволити!
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А что у нас с децентрализацией? Почему аеропорту в Днепре должны выделять средства из бюджета налогоплательщиков? Опять евробляхеры скинутся на самолеты отдыхающим на Мальдивах?
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аэропорт Днепра принадлежит частной компании. из 2х вариантов можно догадаться. .
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Та для кого це секрет ? Після низки карколомних судових рішень (хоча вже діло йшло до націоналізації),Дніпровський аеропорт знову -власність КО-ЛО-МОЙ-СЬКО-ГО.
Новообраний,користуючись владними повноваженнями,віддячує спонсору.
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В стране героев и воров награбленное грабят вновь .. АРИЯ
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На згадку приходить Остап Бендер і аеропорт Нью-Васюки з безсмертного твору "Дванадцять стільців". Це теж обіцяв гроші. Від інвесторів. Бо своїх не мав. Та й чужими розпоряджатися легше - ризику ніякого.
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От що що а до гастролів він звиклий... Поїхав тепер на ПЕРЕДВИБОРЧІ. Головне тепер побільше обіцять, брехать, і сварить пальчиком...... І все буде тіп топ. Лохторат в нас це хаває аж за вухами лящить.
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ну так главное десять дней обещать , как можно больше....а там выборы. Потом просто сказать это была шутка "Кошти будуть", - Зеленський пообіцяв допомогти з грошима на реконструкцію аеропорту в Дніпрі - Цензор.НЕТ 581
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Зеленский пообещал помочь с деньгами/ казной слуга народа Коломойского уже распоряжается как своим кошельком.
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у Коломойского спросил? только в Днепре благодаря Бени билеты в Европу дороже ,чем по всей Украине
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...ваЗелин откроет авторскую шаурмятню? "Кошти будуть", - Зеленський пообіцяв допомогти з грошима на реконструкцію аеропорту в Дніпрі - Цензор.НЕТ 2928
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Турне по Україні з піаром себе любимого.
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не верьте ему днепряне, он уже мост в лугандоне обещал . и шо? сейчас на очереди (из зелиных обещаний) люстрация .... и опять пурга... мастер обіцянок-цяцянок вы батенька!
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Вау!! Как серпентарий мальдивский зашевелился!!! Самоё время брать яд для медицины!! Хотя..какой там "яд" из гнилых зубов ПЕТЕрастов.. срань одна нечистотная))
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вау , как зебенарий возбудился!!! а ведь скоро, в конце августа, 100 дней при владе и выходи зеля на трибуну отчитываться про досягнення! и шо? и где? шо петь будете? а валерчик? про гнилые зубы? так это вам к саньку стомотологу.
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так как аэропорт в Днепре негосударственный, получается Шмаркля построит за наш счет его для своей бабушки Бени?? А не ***** ли он?
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Средства,говорит,будут. Богато живем. Можем например от нечего делать переехать за 300млн.с администрацией на Европейскую площадь. Потому,что на Банковой не нравится видите ли. Почему нет? А может помучался бы годок-другой? Больше может не получится с такими темпами.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Средства будут", - Зеленский пообещал помочь с деньгами на реконструкцию аэропорта в Днепре. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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