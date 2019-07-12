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 Чиновник Госпродпотребслужбы пойман с поличным на Закарпатье: вымогал деньги у бизнесменов за экспорт продуктов, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия коррупции уличили в систематических взятках чиновника отдела фитосанитарных мер на границе Главного управления Госпродпотребслужбы в Закарпатской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что государственный служащий требовал деньги от представителей коммерческих структур, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. За неправомерную выгоду злоумышленник обещал беспрепятственную выдачу предпринимателям фитосанитарных сертификатов для экспорта продуктов растениеводства за границу", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали фигуранта производства согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на рабочем месте при получении очередной взятки.

Чиновник Госпродпотребслужбы пойман с поличным на Закарпатье: вымогал деньги у бизнесменов за экспорт продуктов, - СБУ 01

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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Мероприятия по разоблачению и блокировке противоправных действий чиновника проводились под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.

Чиновник Госпродпотребслужбы пойман с поличным на Закарпатье: вымогал деньги у бизнесменов за экспорт продуктов, - СБУ 02
Фото: пресс-служба СБУ

Источник: https://censor.net.ua/p3137144
 
 
 Топ комментарии
 
О, это еще не вернулось.. пока вернулись только сваты, скоро вереница из "братьев" на границе выстроится, окучивать быдло россказнями про братские народы да и вообще одиннарот, чего уж там с тем кремом и дамбасом.
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Хай пересадять хоч все Закарпаття, там 90% за шмарклю голосувало.
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как меняются новости на сегодня. Раньше о войне и обстрелах писали, что украинцы отвечают адекватно с незапрещенного вооружения. Сейчас , что соблюдают режим тишины. Зачем новость о пойманном взяточнике, если воин погиб и есть раненные, а ответки нет.Замылить глаза достижениями, так все вернулось на старое
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Хай пересадять хоч все Закарпаття, там 90% за шмарклю голосувало.
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Вот лолище будет если у Зеленского действительно получится остановить контрабанду
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Будет хорошо, если остановит... Чиновник Госпродпотребслужбы пойман с поличным на Закарпатье: вымогал деньги у бизнесменов за экспорт продуктов, - СБУ - Цензор.НЕТ 3763..кто-то против?.. Чиновник Госпродпотребслужбы пойман с поличным на Закарпатье: вымогал деньги у бизнесменов за экспорт продуктов, - СБУ - Цензор.НЕТ 5100
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Ну да, а які продукти в нас попадають під контрабанду?
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Через суд восстановится и потребует компенсацию за утраченную выгоду.)
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100% голосовал за Зе, конец эпохи бедности ведь!? Чиновник Госпродпотребслужбы пойман с поличным на Закарпатье: вымогал деньги у бизнесменов за экспорт продуктов, - СБУ - Цензор.НЕТ 1588
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Та да...Наверняка такой же лаптеногий приспособленец как и Годунок из бориспольского горсовета,который голосовал за зебобика всем своим выводком.))
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как меняются новости на сегодня. Раньше о войне и обстрелах писали, что украинцы отвечают адекватно с незапрещенного вооружения. Сейчас , что соблюдают режим тишины. Зачем новость о пойманном взяточнике, если воин погиб и есть раненные, а ответки нет.Замылить глаза достижениями, так все вернулось на старое
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О, это еще не вернулось.. пока вернулись только сваты, скоро вереница из "братьев" на границе выстроится, окучивать быдло россказнями про братские народы да и вообще одиннарот, чего уж там с тем кремом и дамбасом.
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Молодчины!!! Только, Как то надо, так делать ,чтобы - это было мерзко брать взятки!!! Получается это часть их работы!!!ВСЕХ!!!!
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Дивно, всі ж кажуть що в Європі продукти дешевше, нащо тоді наші "дорогі" експортувати?
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Це один з таких хто голосував за Зеленського
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник Госпродпотребслужбы пойман с поличным на Закарпатье: вымогал деньги у бизнесменов за экспорт продуктов, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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