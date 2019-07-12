 Кандидат-мажоритарщик Шинкаренко на Донетчине агитирует за себя листовками с беглым главой АП Януковича Клюевым. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Вільне радіо".

Жителям Бахмута стали оставлять в дверях рекламные листовки с агитацией кандидата в Верховную Раду по их округу Александра Шинкаренко. На листовке с одной стороны изображена фотография Шинкаренко вместе с экс-главой АП при Януковиче Андреем Клюевым. Ниже изображенное недействительное удостоверение кандидата в народные депутаты Украины Андрея Клюева. Фотографию удостоверения разделяет надпись на русском "Вместе к победе!".

С другой стороны листовки - сообщение от Шинкаренко. В 5 абзацах своего сообщения он обвиняет 5-го президента Украины Петра Порошенко в подкупе ЦИК, который отказался регистрировать в нардепы Клюева, а также в финансировании митингов и заказных материалов в центральных СМИ.

Журналистам "Вільного радіо" Шинкаренко рассказал, что считает, что все это делается против Андрея Клюева.

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"Я с ним (Андреем Клюевым. - Ред.) работаю и знаю, что он честный человек. И все, что о нем говорят - это все неправда. И боятся все его возвращения потому, что он знает очень много и может очень много рассказать о Майдане, относительно сжигания людей и многое другое. А те, кто этого не хочет, они боятся его возвращения сегодня. И любым путем пытаются не пустить его, чтобы он не раскрыл правду о тех событиях, о которых все привыкли говорить неправду", - рассказал кандидат в народные депутаты Украины Александр Шинкаренко.

Листовки с его фото тиражированы в количестве 1000 штук. Шинкаренко объяснил, что не знает сколько людей разносят листовки, но это делают их волонтеры на бесплатной основе.

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Журналистам "Вільного радіо" рекламу оставили в дверях квартиры. Однако открытки раздают и на улице.

Житель Бахмута Александр увидел возле своего дома двух застенчивых мужчин, которые держали в руках эти листовки. Только после того как Александр заинтересовался кто они, "агитаторы" дали ему бумагу.

"Они спрашивают меня "Вы отсюда? Местный?". Я говорю: "да". А он такой протягивает мне, и я сначала отказался, а потом увидел и спросил "Это Клюев?". Мне ответили "Ну да", - рассказал житель Бахмута Александр.

Мужчина отметил, что "агитаторы" одеты в обычную одежду, без какой-либо символики Шинкаренко или его организации "Вместе". В руках у них было около 15-20 листовок у каждого.

Напоминаем, 23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

Также Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала пророссийского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты Украины.

3 июля, Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию главы АП Януковича Андрея Клюева и проросийского видеоблогера Анатолия Шария. За это решение проголосовали все присутствующие члены комиссии.