 Человек, наслаждающийся смертью: в сети появились фото кандидата от "ОП - За життя" Кальцева с убитыми им редкими африканскими животными. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили зоозащитники из UAnimals в Facebook и выложили соответствующие фото, где Кальцев с оружием в руках позирует с убитыми им животными.

"На этих фото вы видите Владимира Кальцева - 24-й номер в списке Оппозиционной платформы. Человек, который наслаждается смертью, собирается принимать законы в Верховной Раде", - пишут зоозащитники.











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Фото: Facebook/UAnimals