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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Человек, наслаждающийся смертью: в сети появились фото кандидата от "ОП - За життя" Кальцева с убитыми им редкими африканскими животными. ФОТОрепортаж

Кандидат в депутаты ВР от "Оппозиционной платформы - За життя" Владимир Кальцев занимается охотой на животных. ВНИМАНИЕ! Фотографии содержат сцены насилия и не рекомендуются к просмотру лицам, не достигшим 18-летнего возраста

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили зоозащитники из UAnimals в Facebook и выложили соответствующие фото, где Кальцев с оружием в руках позирует с убитыми им животными.

"На этих фото вы видите Владимира Кальцева - 24-й номер в списке Оппозиционной платформы. Человек, который наслаждается смертью, собирается принимать законы в Верховной Раде", - пишут зоозащитники.

Человек, наслаждающийся смертью: в сети появились фото кандидата от ОП - За життя Кальцева с убитыми им редкими африканскими животными 01
Человек, наслаждающийся смертью: в сети появились фото кандидата от ОП - За життя Кальцева с убитыми им редкими африканскими животными 02
Человек, наслаждающийся смертью: в сети появились фото кандидата от ОП - За життя Кальцева с убитыми им редкими африканскими животными 03
Человек, наслаждающийся смертью: в сети появились фото кандидата от ОП - За життя Кальцева с убитыми им редкими африканскими животными 04
Человек, наслаждающийся смертью: в сети появились фото кандидата от ОП - За життя Кальцева с убитыми им редкими африканскими животными 05

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Человек, наслаждающийся смертью: в сети появились фото кандидата от ОП - За життя Кальцева с убитыми им редкими африканскими животными 06
Человек, наслаждающийся смертью: в сети появились фото кандидата от ОП - За життя Кальцева с убитыми им редкими африканскими животными 07
Человек, наслаждающийся смертью: в сети появились фото кандидата от ОП - За життя Кальцева с убитыми им редкими африканскими животными 08

Фото: Facebook/UAnimals

Человек, наслаждающийся смертью: в сети появились фото кандидата от ОП - За життя Кальцева с убитыми им редкими африканскими животными 09

Источник: https://censor.net.ua/p3137126
 
 
 Топ комментарии
 
ебаная мразь, ненавижу этих уродов, особенно кто за них голосует
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На Рабиновича похож,штампуют их на одном и том же штампе что ли...
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Быдлу пох...быдло все одно проголосует за этих уродов....
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На Рабиновича похож,штампуют их на одном и том же штампе что ли...
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У одного дантиста обслуживаются. «Правильные» челюсти ставят, русскоязычные. Человек, наслаждающийся смертью: в сети появились фото кандидата от "ОП - За життя" Кальцева с убитыми им редкими африканскими животными - Цензор.НЕТ 9493
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рабчики Египту короче Людина, яка насолоджується смертю: в мережі з'явилися фото кандидата від "ОП - За життя" Кальцева з убитими ним рідкісними африканськими тваринами - Цензор.НЕТ 749
и Слуги одного рабского народу пытающиеся поработить украинцев....
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****** мразь, ненавижу этих уродов, особенно кто за них голосует
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Быдлу пох...быдло все одно проголосует за этих уродов....
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гнусная тварь, убийца…, а впрочем там они все одинаковые на этой платформе, но народу такие нравятся, люди почему-то думают, что эти твари идут в парламент только потому, что им страх, как хочется защищать интересы простых людей...
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Никогда этих фоток не понимал...поедут в национальный парк в Африку, купят лицензию и захерачат животное, которое особо людей не боится с винтовки с оптическим прицелом и хвастаются....
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згодувати живцем левам падлюку...карма все ж наздожене
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Зелелелохи таких любят.....гандон зажопный.
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Неуладочка.. Партия то кума *****, которого приютил Педрос.
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Почему зелебобка не борется с мертвячуком и зажопной жидопартией?
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по любому это свиновальц вырастил и согрел рыгоанальную банду. потому что они братьянавекъ.
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по Портнову скоро начнется охота на людей
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Ненавижу такую мразь. Убивать беззащитных животных, за деньги, с оптикой. Да ты, ничтожество, выйди на льва с ножом и покажи, что ты крут, трусливая падаль.
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Я бы спросил нахрена вообще до...бываться до льва или газели (хоть с ножом, хоть с гранатометом) в мире, где человек сыт, одет, обут и ему абсолютно ничто не угрожает? Крови и адреналина хочется? Так просто пусть выйдет ночью в неблагополучный район без оружия и охраны и получит и того и другого в избытке.
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Все по классике русского мира, чо.
Русские все ж поголовно "за мир", а этот еще и "за життя".
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Ну просто настоящий мужык! Один, голыми руками на льва... а как он страуса одной левой уложил...
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убийца прирученных животных в парках для убийства
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Лохторат напевне думає, що цей найнебезпечніший у світі тварин хижак задовольниться лише тваринами, які стоять нижче від нього у теорії Дарвіна? Ні. Рано, чи пізно ці двоногі хижаки таки починають полювати на людину. Доказано таким собі депутатом Лозинським. І у депутати такі вбивці пруть, щоб за вбивства їм нічого не було.
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Партия ублюдков и подонков. Такие же мрази за нее голосуют.
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Русскомирцам всё равно кого убивать - животных в Африке или людей на Донбассе
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Кілька разів балотувався на мера і весь час його прокочували голою сракою по неструганій дошці. Человек, наслаждающийся смертью: в сети появились фото кандидата от "ОП - За життя" Кальцева с убитыми им редкими африканскими животными - Цензор.НЕТ 808
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а чего вы от рыга ждали - чтоб он "Фауста" в оригинале декларировал ? Человек, наслаждающийся смертью: в сети появились фото кандидата от "ОП - За життя" Кальцева с убитыми им редкими африканскими животными - Цензор.НЕТ 1217
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Сафари с охотой - не просто аморальное, но и недешевое развлечение.
Кто такой этот Кальцев, чем зарабатывает, на каких потоках сидит, как давно во власти, за какие законы голосовал и так далее
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урода посадить по статье жестокое обращение с животными.
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Вбитих тварин вовой калом, залишилось пару сотень,а цієї нечесті-вбивць не меншає.
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Был уже один такой "охотник". Кушнаревым звали...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЧеловек, наслаждающийся смертью: в сети появились фото кандидата от "ОП - За життя" Кальцева с убитыми им редкими африканскими животными. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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