 Человек, наслаждающийся смертью: в сети появились фото кандидата от "ОП - За життя" Кальцева с убитыми им редкими африканскими животными. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили зоозащитники из UAnimals в Facebook и выложили соответствующие фото, где Кальцев с оружием в руках позирует с убитыми им животными.
"На этих фото вы видите Владимира Кальцева - 24-й номер в списке Оппозиционной платформы. Человек, который наслаждается смертью, собирается принимать законы в Верховной Раде", - пишут зоозащитники.
Фото: Facebook/UAnimals
и Слуги одного рабского народу пытающиеся поработить украинцев....
Русские все ж поголовно "за мир", а этот еще и "за життя".
Кто такой этот Кальцев, чем зарабатывает, на каких потоках сидит, как давно во власти, за какие законы голосовал и так далее