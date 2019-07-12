 Филатов в Днепре снес 4856 ларьков, осталось 1987. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель городского головы, директор департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета Михаил Лысенко.
"Некоторые, архитектурные оброслости формировались в нашем городе десятилетиями. Они обрастали погонами, званиями всевозможных советников юстиций и прочее. Всего четыре года назад, когда мы сообщили всему городу, что эпоха МАФов уходит в небытие, многие откровенно смеялись над нами или крутили пальцем у виска. Прошло три с половиной года", - написал он.
По словам Лысенко, с учетом вчеерашнего сноса, в городе исчезли 4856 ларьков: "Попрошу, как говорят деканы НГУ "вникнуть в базар" - четыре тысячи восемьсот пяьдесят шесть мафов. Оцените масштаб".
"Многие умалишенные тушканчики, виризжали, кричали, прогнозировали , что "скоро всей команде мэра хана" , что ничего никто не снесет, мол все от всех откупятся и прочее. Но сегодня пал ключевой бастион. Это одна из первых локаций ларьков которые появились в самом центре города 21 год назад. Угол Яворницкого и Воскресенской. Практически в 30 сантиметрах горсовета", - написал он.
"Мы продолжаем работать. Советы не нужны. Осталось всего 1987 МАФов. И мы идем за ними", - резюмировал Лысенко.
Залиш хочь одну урну. Для люстраціїї преЗЕдента.
У нього фобія.
Никто этого (даже зебилы) не оспаривает уже...
Приходится занюхивать свои страхи и гасить внутренню истерику быдлоповадками.
Рабы должны работать на заводах, фабриках и пароходах
Есть куча помещений в торговых центрах. Найдут чем себя занять.
Порошенко, гад, заважав.
2. Законное или незаконное- но жто имущество, на которое у хозяев есть чеки
3. Порча чужого имущества ДОЛЖНА караться по закону. А ЕСТЬ ЛИ В УКРАИНЕ ЗАКОН, если судей лоббируют серые кардиналы от высшего юридического эшелона? Например отец главы АП Богдана принимал участие в назначении судей.
4. Мэрия конечно должна убирать незаконные строения, но только не варварским методом.
" И ФИЛАТОВ СНЕС МАФЫ"- жто позорище Филатову и компании.
Завтра Бенины отморощки отберут у УКРАИНУЕВ без суда и следствия ВСЕ
2. Пусть будут
3. Если это незаконное строение - то не должна.
4. Это не варварский метод