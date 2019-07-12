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 Филатов в Днепре снес 4856 ларьков, осталось 1987. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Днепре продолжают бороться с незаконными МАФами. В настоящее время уже снесено 4856 ларьков, осталось - 1987.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель городского головы, директор департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета Михаил Лысенко.

"Некоторые, архитектурные оброслости формировались в нашем городе десятилетиями. Они обрастали погонами, званиями всевозможных советников юстиций и прочее. Всего четыре года назад, когда мы сообщили всему городу, что эпоха МАФов уходит в небытие, многие откровенно смеялись над нами или крутили пальцем у виска. Прошло три с половиной года", - написал он.

По словам Лысенко, с учетом вчеерашнего сноса, в городе исчезли 4856 ларьков: "Попрошу, как говорят деканы НГУ "вникнуть в базар" - четыре тысячи восемьсот пяьдесят шесть мафов. Оцените масштаб".

Филатов в Днепре снес 4856 ларьков, осталось 1987 01

"Многие умалишенные тушканчики, виризжали, кричали, прогнозировали , что "скоро всей команде мэра хана" , что ничего никто не снесет, мол все от всех откупятся и прочее. Но сегодня пал ключевой бастион. Это одна из первых локаций ларьков которые появились в самом центре города 21 год назад. Угол Яворницкого и Воскресенской. Практически в 30 сантиметрах горсовета", - написал он.

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Филатов в Днепре снес 4856 ларьков, осталось 1987 02

"Мы продолжаем работать. Советы не нужны. Осталось всего 1987 МАФов. И мы идем за ними", - резюмировал Лысенко.

Филатов в Днепре снес 4856 ларьков, осталось 1987 03
Фото: Лысенко/Facebook

Филатов в Днепре снес 4856 ларьков, осталось 1987 04

Источник: https://censor.net.ua/p3137120
 
 
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Гарно зустрічає ЗЕбіла.
Залиш хочь одну урну. Для люстраціїї преЗЕдента.
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А ви не чули, як для зелі всі урни в парку демонтували ?
У нього фобія.
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Зе трусло и уклонист .
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Ссыкун....
Никто этого (даже зебилы) не оспаривает уже...
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Скорее всего, мальчику что-то «нагадали»... Филатов в Днепре снес 4856 ларьков, осталось 1987 - Цензор.НЕТ 9092
Приходится занюхивать свои страхи и гасить внутренню истерику быдлоповадками.
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я правильно понимаю, что лишились рабочих мест 4856 чел. как минимум, а если взять что в некоторых ларьках работали поочередное несколько чел то цифра будет по-более?
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кто мешает им стать ЗАКОННЫМИ мафами? гордость?
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Окончание срока аренды, неподьемный занос и просто нежелание мерии видеть мафы.
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Про аренду - там большинство нелегальные. Не желание видеть МАФы это не только у мерии, но и у жителей. Один вопрос - вы из Днепра, или просто попи5деть захотелось?
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Да, им пох на самозанятость.
Рабы должны работать на заводах, фабриках и пароходах
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Таким образом давайте поощерять все го-но которое воссоздается вокруг.
Есть куча помещений в торговых центрах. Найдут чем себя занять.
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Лишились 4856 человек зарплаты в конверте, не оформленные,без оплаты ЕСВ, подоходного налога, мафы аренды за землю и тп. Лишились несовершеннолетнние пива и сигарет - продолжать?
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Ипал я такие рабочие места. Киев, вокзал - хрен пройдёш
Филатов в Днепре снес 4856 ларьков, осталось 1987 - Цензор.НЕТ 6486
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Ну ось, нарешті, не пройшло і п'яти років.
Порошенко, гад, заважав.
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Раньше кайф был - вышел с подезда и опохмелился ,а теперь до гастронома топать.
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1. Обычно киоски без разрешения не ставят
2. Законное или незаконное- но жто имущество, на которое у хозяев есть чеки
3. Порча чужого имущества ДОЛЖНА караться по закону. А ЕСТЬ ЛИ В УКРАИНЕ ЗАКОН, если судей лоббируют серые кардиналы от высшего юридического эшелона? Например отец главы АП Богдана принимал участие в назначении судей.
4. Мэрия конечно должна убирать незаконные строения, но только не варварским методом.
" И ФИЛАТОВ СНЕС МАФЫ"- жто позорище Филатову и компании.
Завтра Бенины отморощки отберут у УКРАИНУЕВ без суда и следствия ВСЕ
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шо, опять как в старину? вальс "амур-нижнеднепровские войны" ? )))
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1. Не в Украине
2. Пусть будут
3. Если это незаконное строение - то не должна.
4. Это не варварский метод
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це, здається, на розі вул. Воскресенській (бувш. Леніна) та пр. Д. Яворницького
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не зрозуміло, де 34-й телеканал буде закупатися снеками
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На місці тих будок поставлять нові "Шаурма".
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С одной стороны, жалко, что потеряли рабочие места/доход. С другой, давно пора было предвидеть данную ситуацию и переходить на другой уровень/бизнес.
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Сейчас во время перемены власти самое время для сноса всего незаконного все крышеватели с силовых структур заняты тем чтоб остаться на своих местах и стараются не светится в подобных ситуациях
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияФилатов в Днепре снес 4856 ларьков, осталось 1987. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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