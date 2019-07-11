 "Еще 10 дней назад здесь была ферма", - украинские бойцы в Марьинке об атаке российских террористов с применением ракеты большой мощности УР-83. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, российским террористам удалось уничтожить подворье фермы, применив такое оружие.
"Началось все с обстрела 120-х минометов. И между ними прилетела эта "чудесная" штука. Полностью уничтожила здание. Вот воронка", - говорит один их бойцов с позывным Дядя Вова главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову, который побывал на месте атаки.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Российские войска обстреляли украинские позиции ракетами большой мощности УР-83. ВИДЕО взрыва
Российские наемники рассказали в соцсетях о применении нового типа оружия при атаке в Марьинке. Хвастались его разрушительной силой, рассказывалли о деталях атаки и даже опубликовали карту с обозначение позиции стрельбы.
а далі побачимо.
Что плохого в отводе？ это же пэтина мечта, вообще то
потерь нет. киборгов ничем убить нельзя не переживайте.
11.07.2019 19:15
Ответить
Мне нравится
.
Надеюсь, НАТОвские союзники не откажут.