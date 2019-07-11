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 Политика Украины, Общество
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 "Еще 10 дней назад здесь была ферма", - украинские бойцы в Марьинке об атаке российских террористов с применением ракеты большой мощности УР-83. ВИДЕО

Украинские бойцы в Марьинке рассказали об атаке российских оккупантов на их позиции с применением ракеты большой мощности УР-83.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российским террористам удалось уничтожить подворье фермы, применив такое оружие.

"Началось все с обстрела 120-х минометов. И между ними прилетела эта "чудесная" штука. Полностью уничтожила здание. Вот воронка", - говорит один их бойцов с позывным Дядя Вова главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову, который побывал на месте атаки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Российские войска обстреляли украинские позиции ракетами большой мощности УР-83. ВИДЕО взрыва

Еще 10 дней назад здесь была ферма, - украинские бойцы в Марьинке об атаке российских террористов с применением ракеты большой мощности УР-83 01
Еще 10 дней назад здесь была ферма, - украинские бойцы в Марьинке об атаке российских террористов с применением ракеты большой мощности УР-83 02
Еще 10 дней назад здесь была ферма, - украинские бойцы в Марьинке об атаке российских террористов с применением ракеты большой мощности УР-83 03
Еще 10 дней назад здесь была ферма, - украинские бойцы в Марьинке об атаке российских террористов с применением ракеты большой мощности УР-83 04

Российские наемники рассказали в соцсетях о применении нового типа оружия при атаке в Марьинке. Хвастались его разрушительной силой, рассказывалли о деталях атаки и даже опубликовали карту с обозначение позиции стрельбы.

Еще 10 дней назад здесь была ферма, - украинские бойцы в Марьинке об атаке российских террористов с применением ракеты большой мощности УР-83 05



Еще 10 дней назад здесь была ферма, - украинские бойцы в Марьинке об атаке российских террористов с применением ракеты большой мощности УР-83 06

Еще 10 дней назад здесь была ферма, - украинские бойцы в Марьинке об атаке российских террористов с применением ракеты большой мощности УР-83 07

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В штабе ООС обнародовали детали обстрела Марьинки: террористы били по жилым домам из ствольной артиллерии калибра 122 мм. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3137056
 
 
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Так к чему ты то написала？
Что плохого в отводе？ это же пэтина мечта, вообще то
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потерь нет. киборгов ничем убить нельзя не переживайте.
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я не хвилююсь, бо знаю, що коли там були мої знайомі, кацапіки смажились регулярно і результативно. "Еще 10 дней назад здесь была ферма", - украинские бойцы в Марьинке об атаке российских террористов с применением ракеты большой мощности УР-83 - Цензор.НЕТ 9371
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рузьке, ти взагалі що хотіло сказати ?
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Ферму восстановим за инвестиции, ополченцев амнистируем. Ничего не забыл в мирном плане ?
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Украине с союзниками понадобятся подобные машинки. В ростове, белгороде... москве.
Надеюсь, НАТОвские союзники не откажут.
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Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе (с)
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Ракета УР - 83 тільки тягне за собою "ковбасу" начинену вибухівкою великої потужності. Бибухає не сама ракета, а багато метрова "ковбаса" з вибухівкою. Таким чином роблять проходи в мінних полях.
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Зачем разбомбили ферму местных рузьгоязычных жителей дамбаса? Как утверждают некоторый любители ездить в Мацкву, ето так окупанты борятся за рузький языг. Как вам анекдот?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Еще 10 дней назад здесь была ферма", - украинские бойцы в Марьинке об атаке российских террористов с применением ракеты большой мощности УР-83. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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