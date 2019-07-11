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Все про:изнасилование (625) Нацполиция (9680) Харьковщина (1337)

 Полицейские задержали рецидивиста за изнасилование девушки в Харьковской области. ФОТО

На Харьковщине ранее судимого 54-летнего злоумышленника разоблачили сотрудники Первомайского отдела полиции. 9 июля в полицию обратилась 19-летняя жительница города Первомайский. Она сообщила, что в течение суток неизвестный мужчина удерживал ее в доме и изнасиловал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области. 

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции, криминалист и судебно-медицинский эксперт. По словам девушки стало известно, что мужчина удерживал ее в доме в селе Сиваш. В каком именно помещении она находилась девушка не смогла объяснить, ведь злоумышленник завязывал ей глаза тряпкой.

Сотрудники сектора криминальной полиции провели ряд мероприятий и установили похожего по описанию девушки мужчину. Потерпевшая узнала злоумышленника. Им оказался 54-летний житель села. Ранее мужчина неоднократно был судим за изнасилование несовершеннолетних. С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства: веревку, которой мужчина связывал руки и ноги девушки, самодельный нож, которым он девушке нанес порез ладони, и тому подобное. Изъятое направлено на исследование.

Следователем Первомайского отдела полиции данные о событии внесены в Единый реестр до судебных расследований по ч.1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное следствие.

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Полицейские задержали рецидивиста за изнасилование девушки в Харьковской области 01
Полицейские задержали рецидивиста за изнасилование девушки в Харьковской области 02
Полицейские задержали рецидивиста за изнасилование девушки в Харьковской области 03

Источник: https://censor.net.ua/p3137003
 
 
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не имею ввиду детей. в 90% случаев сами дают повод.
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потому что *****, с детства ******* делают "ой ты моя принцесса", даже не дают руками трудом заниматься, вот и вырастает *******
Маяковский В. В. - «Кто есть *****»

Не те
*****,
что хлеба
ради
спереди
и сзади
дают нам
****,
Бог их прости!
А те ***** -
лгущие,
деньги
сосущие,
еть
не дающие -
вот *****
сущие,
мать их ети!
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Ранее мужчина неоднократно был судим за изнасилование несовершеннолетних. Источник: https://censor.net.ua/n3137003 Рецидивісту за це 3-5 років? Що за правосуддя?
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та нормально,у насильников год за пять в зоне идёт...
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не розумію для чого силком брать? дай трохи грошей і все смачніше буде.
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"...срок от 3 до 5 лет..." за изнасилование !?!??!?! хм...
Украина ОЧЕНь гуманное государство!
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вот этим мачете ему бы яйца лучше отрезали
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По фото ПОЛОВОЙ ГИГАНТ, отХ......... ть по самые яйца и на зону.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолицейские задержали рецидивиста за изнасилование девушки в Харьковской области. ФОТО
 
 
 
 
 
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