 МВД Украины и Израиля подписали Декларацию об интенсификации сотрудничества. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"Несмотря на Соглашение между Украиной и Израилем о пересечении границ от 2010 года, в последнее время сложилась ситуация, когда украинцам массово отказывают во въезде на территорию Израиля. Чтобы решить этот вопрос и активизировать двустороннее сотрудничество, министр внутренних дел Аваков инициировал встречу со своим израильским коллегой Арием Дери и подписал Декларацию об интенсификации сотрудничества", - сказано в сообщении.

"По статистике ГПСУ, 4,5 тысячи граждан нашего государства получили отказ в пересечении границы в 2017 году, 3,5 тысячи украинцев не пропустили в 2018 году, а сейчас, за полгода посетить вашу страну не смогли 2,5 тысячи наших граждан" , - заявил Аваков.

В ведомстве напомнили, что еще в 2017 году МВД Украины и Израиля создали совместную рабочую группу. Украинскую сторону представлял заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук. Именно МВД обратило внимание на существующую проблему, инициировало проведение переговоров и выработало предложения к Декларации об интенсификации сотрудничества.

"Сегодня мы подписали Декларацию об интенсификации сотрудничества, которая окончательно положит конец недоразумениям при пересечении границы. Кроме того, мы реализуем последствия подписанного между Украиной и государством Израиль о реадмиссии. Хочу подчеркнуть, что упрощение поездок между странами для граждан составляет взаимный интерес. Я благодарю наших израильских друзей и партнеров и приглашаю посещать нашу страну, мы очень рады", - отметил Аваков.

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В свою очередь министр внутренних дел государства Израиль Арие Дери поблагодарил за гостеприимство и выразил надежду, что подписанный документ позволит гражданам Украины и Израиля чаще летать друг к другу.

"Ежегодно пассажиропоток между нашими государствами составляет около одного миллиона туристов. Наша политическая и экономическая цель - увеличить эти цифры, а для этого необходимо решить конфликтную ситуацию при пересечении границы", - отметил Дери.

Подписанная Декларация об интенсификации сотрудничества позволит обеспечить надлежащее отношение к украинским и израильским гражданам во время прохождения пограничного и таможенного контроля, сократить время ожидания обратных рейсов, а в случае отказа в пересечении границы предоставлять гражданам официальный документ с причиной отказа.

Отдельно стороны договорились создать рабочую группу из представителей правоохранительных органов наших стран, чтобы бороться с незаконным наймом и трудоустройством граждан.



Фото: сайт МВД

Кроме того, Аваков отметил, что вскоре в Украину прилетят тысячи паломников из Израиля на празднование Рош ха-Шана. Украинские правоохранители готовы обеспечить безопасное пребывание туристов.

"В этом году на праздник Рош ха-Шана мы ожидаем около 30 000 гостей и мы всем рады. Мы подготовим необходимые меры безопасности для проведения праздника паломников. Уже традиционно в Умани во время праздника Рош ха-Шана будет находиться большое количество правоохранителей. Мы не ожидаем провокаций, но всегда готовы защитить наших граждан и гостей Украины", - подчеркнул министр.