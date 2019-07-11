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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Аваков (2832) Израиль (944) МВД (7888) туризм (1127) Дери (1)

 МВД Украины и Израиля подписали Декларацию об интенсификации сотрудничества. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Глава МВД Украины Арсен Аваков и министр внутренних дел Израиля Арием Дери подписали Декларацию об интенсификации сотрудничества

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"Несмотря на Соглашение между Украиной и Израилем о пересечении границ от 2010 года, в последнее время сложилась ситуация, когда украинцам массово отказывают во въезде на территорию Израиля. Чтобы решить этот вопрос и активизировать двустороннее сотрудничество, министр внутренних дел Аваков инициировал встречу со своим израильским коллегой Арием Дери и подписал Декларацию об интенсификации сотрудничества", - сказано в сообщении.

"По статистике ГПСУ, 4,5 тысячи граждан нашего государства получили отказ в пересечении границы в 2017 году, 3,5 тысячи украинцев не пропустили в 2018 году, а сейчас, за полгода посетить вашу страну не смогли 2,5 тысячи наших граждан" , - заявил Аваков.

В ведомстве напомнили, что еще в 2017 году МВД Украины и Израиля создали совместную рабочую группу. Украинскую сторону представлял заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук. Именно МВД обратило внимание на существующую проблему, инициировало проведение переговоров и выработало предложения к Декларации об интенсификации сотрудничества.

МВД Украины и Израиля подписали Декларацию об интенсификации сотрудничества 01

"Сегодня мы подписали Декларацию об интенсификации сотрудничества, которая окончательно положит конец недоразумениям при пересечении границы. Кроме того, мы реализуем последствия подписанного между Украиной и государством Израиль о реадмиссии. Хочу подчеркнуть, что упрощение поездок между странами для граждан составляет взаимный интерес. Я благодарю наших израильских друзей и партнеров и приглашаю посещать нашу страну, мы очень рады", - отметил Аваков.

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В свою очередь министр внутренних дел государства Израиль Арие Дери поблагодарил за гостеприимство и выразил надежду, что подписанный документ позволит гражданам Украины и Израиля чаще летать друг к другу.

МВД Украины и Израиля подписали Декларацию об интенсификации сотрудничества 02

"Ежегодно пассажиропоток между нашими государствами составляет около одного миллиона туристов. Наша политическая и экономическая цель - увеличить эти цифры, а для этого необходимо решить конфликтную ситуацию при пересечении границы", - отметил Дери.

Подписанная Декларация об интенсификации сотрудничества позволит обеспечить надлежащее отношение к украинским и израильским гражданам во время прохождения пограничного и таможенного контроля, сократить время ожидания обратных рейсов, а в случае отказа в пересечении границы предоставлять гражданам официальный документ с причиной отказа.

Отдельно стороны договорились создать рабочую группу из представителей правоохранительных органов наших стран, чтобы бороться с незаконным наймом и трудоустройством граждан.

МВД Украины и Израиля подписали Декларацию об интенсификации сотрудничества 03
Фото: сайт МВД

Кроме того, Аваков отметил, что вскоре в Украину прилетят тысячи паломников из Израиля на празднование Рош ха-Шана. Украинские правоохранители готовы обеспечить безопасное пребывание туристов.

"В этом году на праздник Рош ха-Шана мы ожидаем около 30 000 гостей и мы всем рады. Мы подготовим необходимые меры безопасности для проведения праздника паломников. Уже традиционно в Умани во время праздника Рош ха-Шана будет находиться большое количество правоохранителей. Мы не ожидаем провокаций, но всегда готовы защитить наших граждан и гостей Украины", - подчеркнул министр.

Источник: https://censor.net.ua/p3136977
 
 
 Топ комментарии
 
Ой ))
Ну хто бі сумнівася ))))
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пс. аваков таку животіну нажер..
антоніну геращенко обігнав МВД Украины и Израиля подписали Декларацию об интенсификации сотрудничества - Цензор.НЕТ 4291
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А чому вони там мають бути? Ак сказав коломойський - вам же не сказали слуг какого народа....
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пс. аваков таку животіну нажер..
антоніну геращенко обігнав МВД Украины и Израиля подписали Декларацию об интенсификации сотрудничества - Цензор.НЕТ 4291
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А вот эти 2 пингвина в шляпе и ермолке, они там шо забыли??? Там шото давали??? Или гешефт какой??? Или тот, с пейсами, посулил Рюкзакову обрезание со скидкой??? Или единоверца-президента решили проведать?
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там пингвины вместо пляжных обезьянок,

вера такая
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шо воно меле ...Ізраїль своїх ніколи не видає ...а в Україні моссад давно викрадають людей ...сотрудничество о чём ...как спрятать наворованноеу гоев и ещё доворовать ?
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Шось тут не те. Мабуть Бєня щось замутив.
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Нетаниягу потребовал срочной встречи с главой минздрава, который возглавляет сам

МВС України та Ізраїлю підписали Декларацію про інтенсифікацію співробітництва - Цензор.НЕТ 9165

МВС України та Ізраїлю підписали Декларацію про інтенсифікацію співробітництва - Цензор.НЕТ 9165

Во время заседания правительства, состоявшегося 7 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу потребовал назначить ему встречу с министром здравоохранения, сообщает корреспондент портала Walla Таль Шалев.
Курьез ситуации заключается в том, что министром здравоохранения является он сам
Согласно опубликованной информации, Нетаниягу был рассержен сообщениями о проблемах в системе здравоохранения. Нетаниягу ударил кулаком по столу и потребовал назначить ему встречу с министром здравоохранения. "Господин премьер-министр, это вы", - ответили ему присутствовавшие.
Напомним, что Яаков Лицман ("Яадут а-Тора"), осуществляющий практическое руководство системой здравоохранения, занимает должность заместителя министра.
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интенсификации сотрудничества с рашей? МВС України та Ізраїлю підписали Декларацію про інтенсифікацію співробітництва - Цензор.НЕТ 6286
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А що дає це співробітництво для України? Я бачив лише їхні *********, які дорожчі за інші.
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А де тут на цьому фото українці? А давайте перейменуємо Україну в Ізраєль, нам то все одно, а жиди може перестануть державу розривати та почнуть її захищати і будувати, ну і нам тоді буде краще жити. То як ідея?
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А де українці в партії Слуг народу?
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А чому вони там мають бути? Ак сказав коломойський - вам же не сказали слуг какого народа....
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ну подписали а шо толку? вы же нам наших граждан типа ставицкого табачника черновецкого, на которых судебные справы заведены, всеравно не выдадите! и про хитрожопых получивших второе гражданство Украину тоже хрен информируете! мы холокост признали а вы голодомор (подыгрывая рашке) нет. так какое сотрудничество?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМВД Украины и Израиля подписали Декларацию об интенсификации сотрудничества. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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