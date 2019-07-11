 МВД Украины и Израиля подписали Декларацию об интенсификации сотрудничества. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.
"Несмотря на Соглашение между Украиной и Израилем о пересечении границ от 2010 года, в последнее время сложилась ситуация, когда украинцам массово отказывают во въезде на территорию Израиля. Чтобы решить этот вопрос и активизировать двустороннее сотрудничество, министр внутренних дел Аваков инициировал встречу со своим израильским коллегой Арием Дери и подписал Декларацию об интенсификации сотрудничества", - сказано в сообщении.
"По статистике ГПСУ, 4,5 тысячи граждан нашего государства получили отказ в пересечении границы в 2017 году, 3,5 тысячи украинцев не пропустили в 2018 году, а сейчас, за полгода посетить вашу страну не смогли 2,5 тысячи наших граждан" , - заявил Аваков.
В ведомстве напомнили, что еще в 2017 году МВД Украины и Израиля создали совместную рабочую группу. Украинскую сторону представлял заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук. Именно МВД обратило внимание на существующую проблему, инициировало проведение переговоров и выработало предложения к Декларации об интенсификации сотрудничества.
"Сегодня мы подписали Декларацию об интенсификации сотрудничества, которая окончательно положит конец недоразумениям при пересечении границы. Кроме того, мы реализуем последствия подписанного между Украиной и государством Израиль о реадмиссии. Хочу подчеркнуть, что упрощение поездок между странами для граждан составляет взаимный интерес. Я благодарю наших израильских друзей и партнеров и приглашаю посещать нашу страну, мы очень рады", - отметил Аваков.
В свою очередь министр внутренних дел государства Израиль Арие Дери поблагодарил за гостеприимство и выразил надежду, что подписанный документ позволит гражданам Украины и Израиля чаще летать друг к другу.
"Ежегодно пассажиропоток между нашими государствами составляет около одного миллиона туристов. Наша политическая и экономическая цель - увеличить эти цифры, а для этого необходимо решить конфликтную ситуацию при пересечении границы", - отметил Дери.
Подписанная Декларация об интенсификации сотрудничества позволит обеспечить надлежащее отношение к украинским и израильским гражданам во время прохождения пограничного и таможенного контроля, сократить время ожидания обратных рейсов, а в случае отказа в пересечении границы предоставлять гражданам официальный документ с причиной отказа.
Отдельно стороны договорились создать рабочую группу из представителей правоохранительных органов наших стран, чтобы бороться с незаконным наймом и трудоустройством граждан.
Кроме того, Аваков отметил, что вскоре в Украину прилетят тысячи паломников из Израиля на празднование Рош ха-Шана. Украинские правоохранители готовы обеспечить безопасное пребывание туристов.
"В этом году на праздник Рош ха-Шана мы ожидаем около 30 000 гостей и мы всем рады. Мы подготовим необходимые меры безопасности для проведения праздника паломников. Уже традиционно в Умани во время праздника Рош ха-Шана будет находиться большое количество правоохранителей. Мы не ожидаем провокаций, но всегда готовы защитить наших граждан и гостей Украины", - подчеркнул министр.
Ну хто бі сумнівася ))))
антоніну геращенко обігнав
вера такая
Во время заседания правительства, состоявшегося 7 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу потребовал назначить ему встречу с министром здравоохранения, сообщает корреспондент портала Walla Таль Шалев.
Курьез ситуации заключается в том, что министром здравоохранения является он сам
Согласно опубликованной информации, Нетаниягу был рассержен сообщениями о проблемах в системе здравоохранения. Нетаниягу ударил кулаком по столу и потребовал назначить ему встречу с министром здравоохранения. "Господин премьер-министр, это вы", - ответили ему присутствовавшие.
Напомним, что Яаков Лицман ("Яадут а-Тора"), осуществляющий практическое руководство системой здравоохранения, занимает должность заместителя министра.