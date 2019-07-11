 Центризбирком показал образцы бюллетеней для выборов в Раду. Отпечатано уже 84%. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом директор комбината Юрий Онищенко сообщил на брифинге в Киеве.

"Если сложить все напечатанные бюллетени вместе, то их высота будет равна горе Килиманджаро", - сказал Онищенко.

Как известно, высота горы Килиманджаро - 5895 метров.

Онищенко отметил, на сегодняшний день напечатано более 84% бюллетеней, то есть более 53,5 млн экземпляров - около 26 млн бюллетеней в пяти форматах для голосования в одномандатных избирательных округах, около 27 млн - в многомандатном и более 469 тыс. - в заграничном избирательном округе.

По его словам, с 28 июня предприятие круглосуточно печатает избирательные бюллетени, к работе привлечены более 80% трудового коллектива предприятия - свыше 800 сотрудников.

Директор комбината отметил, что бюллетени печатаются с привлечением мощностей Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

Он сказал, что печатание всех бюллетеней планируется завершить не позднее чем за 7 дней до дня голосования, в соответствии с законодательством.

Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко напомнил, что в бюллетень для голосования в многомандатном избирательном округе включено 22 партии, а количество кандидатов в одномандатных избирательных округах колеблется.

"На сегодняшний день наименьшее количество кандидатов - пять, это 188-й избирательный округ (г. Хмельницкий), а наибольшее количество кандидатов - 46 в 133-м избирательном округе (г. Одесса)", - сказал он.

По словам Радченко, полиграфкомбинату передано заказ на изготовление 60 млн 398 тыс. 300 избирательных бюллетеней, из которых 30 млн 407 тыс. 544 бюллетеней - для общегосударственного и зарубежного избирательных округов, а 29 млн 990 тыс. 630 - для одномандатных избирательных округов. Он подчеркнул, что такая разница в количестве бюллетеней связана с тем, что большое количество избирателей (более 400 тыс.) в зарубежном и одномандатных избирательных округах не голосуют, а также с кратностью размещения бюллетеней на печатном листе.

Заместитель председателя ЦИК также сообщил, что стоимость изготовления одного бюллетеня для голосования в многомандатном округе составляет 4 грн 20 коп.

Стоимость изготовления бюллетеня для голосования в одномандатных округах зависит от количества кандидатов и формата бюллетеня: минимальная стоимость - 2 грн 28 коп., максимальная - 4 грн 68 коп.

Как сообщалось, 26 июня Центризбирком принял два постановления по форме, цвету и тексту избирательных бюллетеней: для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе и для голосования в одномандатных избирательных округах (ОИО). Они будут голубовато-серого и песочного цвета, соответственно.



Фото: УНИАН

Центризбирком постановил, что размер избирательных бюллетеней для голосования в ОИО зависит от количества кандидатов в народные депутаты, зарегистрированных в этих округах.

Согласно решению, бюллетени изготавливаются по размеру: до 6 кандидатов - 200 на 200 мм, до 11 кандидатов - 200 на 300 мм, до 18 кандидатов - 200 на 400 мм, до 33 кандидатов - 200 на 600 мм, до 50 кандидатов - 200 на 800 мм. Согласно второму постановлению, размер бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе составляет 200 на 600 мм.