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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Активисты под ВР требовали от нардепов утвердить отчет ВСК по убийству Гандзюк: "Это последняя неделя, не дайте пропасть работе комиссии". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Более 20 общественных организаций требуют от спикера Верховной Рады Андрей Парубий и народных депутатов утвердить отчет Временной следственной комиссии, которая расследовала обстоятельства убийства Катерины Гандзюк и заказные нападения на активистов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В связи с этим сегодня под парламент пришли активисты, которые зажгли файеры и выложили из больших букв фразу: "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Со сцены выступил одесский активист Сергей Стерненко, который рассказал о том, как на самом деле обстоят дела с расследованием убийства херсонской активистки. Он отметил, что спикер Андрей Парубий и ключевые фракции парламента БПП и НФ делают все, чтобы саботировать вопрос вынесения отчета ВСК по нападениям на активистов на рассмотрение ВР.

Читайте также: Верховная Рада планирует 11 июля рассмотреть отчеты ВСК о нападениях на активистов и о хищениях в армии, - Парубий

Активисты под ВР требовали от нардепов утвердить отчет ВСК по убийству Гандзюк: Это последняя неделя, не дайте пропасть работе комиссии 01
Активисты под ВР требовали от нардепов утвердить отчет ВСК по убийству Гандзюк: Это последняя неделя, не дайте пропасть работе комиссии 02
Активисты под ВР требовали от нардепов утвердить отчет ВСК по убийству Гандзюк: Это последняя неделя, не дайте пропасть работе комиссии 03
Активисты под ВР требовали от нардепов утвердить отчет ВСК по убийству Гандзюк: Это последняя неделя, не дайте пропасть работе комиссии 04
Активисты под ВР требовали от нардепов утвердить отчет ВСК по убийству Гандзюк: Это последняя неделя, не дайте пропасть работе комиссии 05

Фото, видео - Олег Богачук

6 ноября 2018 года Верховная Рада Украины поддержала постановление о создании Временной следственной комиссии парламента по расследованию нападения на активистку и чиновника Екатерину Гандзюк (умерла 4 ноября 2018 - ред.) и других общественных активистов в Украине.

24 июня народные депутаты, которые входили во Временную следственную комиссию по нападениям на гражданских активистов, обнародовали отчет по результатам своей работы. ВСК в частности пришла к выводу, что местные органы власти привлекают коммунальные "муниципальные стражи" для давления на активистов.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

Читайте также: Зеленский готов встретиться с отцом Екатерины Гандзюк

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Источник: https://censor.net.ua/p3136944
 
 
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Парламент парубія-порошенка-яценюка це найбільш нікчемний парламент за всю історію Незалежності!
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Перші склади парламенту, які ще не було під владою мафії та олігархів були кращими, бо вони реально впливали на всі сфери життя в Україні. А сьогодні парламент сидить на зарплаті в олігархів і є абсолютно тотально корумпованою інституцією, яку потрібно люструвати і реформувати! ******** склад парламенту це взагалі пістець! Верховний орган влади в України виродився в секретаріат мафії, який ******** будь які закони за які заплатили олігархи! Ганьба! Парламентаризм в Україні помер і слухняни хлопчик мафії парубій став могильщиком українського парламентаризму! Я не можу собі уявити щоб за Плюща, Мороза чи Литвина парламент був такою нікчемною собачкою в олігархів!
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В перших складах парламенту значну більшість складали комуняки, які не збирались приймати і не приймали закони, які би дозволяли Україні відірватись від кацапії.

ВРУ на початковому етапі мала дві великих частини: Група 239 (239 осіб, комуністи)
і Народна Рада (126 осіб).
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В СРСР всі керівники мали бути комуністами, інакше не отримаєш посаду, тому абсолютна більшість депутатів були колишніми членами КПРС, в цьому немає нічого дивного! Але парламент приймав надзвичайно важливі та ефективні закони, по яким починалось нове життя України і ці закони працювали! А сьогодні що приймають ці говнодепутати? Хоч один закон може працювати без сотень підзаконних нормативних актів? Ні! Закони пишуться під мафію, щоб реально керувала всім мафія за допомоги підзаконних нормативних актів! Самим законом не можна користуватись без роз'яснень та пояснень, без рішень міністерств та Нацкомісій! Накуя потрібні такі закони? Ми фінансуємо парламент для того щоб він виробляв якісну продукцію - українські закони, для користування якими не потрібні толпи юристів, суддів, прокурорів та слідчих! Кожен громадянин має прочитати закон і виконувати його без безкінечних консультацій з юристами! Тоді і судочинство буде просте і зрозуміле, бо закон буде якісний. А сьогодні суд може прийняти два абсолютно протилежних рішення по будь якій справі і кожне рішення буде законне та правосудне! Це ідіотизм! Ми за 28 років побудували ідіотську державу в якій один закон протиречить іншому закону і протиречить Конституції України! Якщо взяти закони які приймав поточний склад ВРУ вони всі мають бути відмінені бо всі конфліктують з існуючим законодавством та Конституцією! Тільки за те що ВРУ не ввела воєнний стан і не повернула ситуацію в Україні в правове поле Конституції України - тільки за це вже можна посадити всіх депутатів ВРУ як злочинців! Ми воюємо 5 років а бойові устави досі не діють, генерали відмазуються від відповідальності, офіцери посилають нах командування і відмовляються виконувати наказ чи самовільно тікають з позицій - тільки за це всіх депутатів нах в тюрму!
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Давайте список хоча б із 10 найкращих законів, прийнятих тією Радою.
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забудьте. справа гандзюк тепер не цікава.замовників диви ще нагородять. союзників тре берегти
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може замовили антиукраїнські сили, щоби підставити владу
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Задолбали.
Приехало из глухого села в большой город.
Папа алкоголик бросил мать с четвирьма дочками, урыл к женщинам низкой социальной ответственности
В большом городе - у этого квартира и машина, у того - дом и квартира.
Все враги народа и коррупционеров!
За малую мзду давай на всех лаять.
В итоге, имеем, что имеем.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАктивисты под ВР требовали от нардепов утвердить отчет ВСК по убийству Гандзюк: "Это последняя неделя, не дайте пропасть работе комиссии". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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