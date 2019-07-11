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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Опубликованы кадры с места обстрела наемниками РФ грузовика вблизи автоколонны с главой Донецкой ОВГА Кириленко. ФОТОрепортаж

Опубликованы фотографии сгоревшего грузовика, обстрелянного наемниками РФ под Гранитным и находившегося вблизи автоколонны главы Донецкой ОВГА Кириленко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 0629.com.ua.

На кадрах видно, что в результате атаки грузовой автомобиль КрАЗ полностью выгорел.

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Опубликованы кадры с места обстрела наемниками РФ грузовика вблизи автоколонны с главой Донецкой ОВГА Кириленко 01
Опубликованы кадры с места обстрела наемниками РФ грузовика вблизи автоколонны с главой Донецкой ОВГА Кириленко 02

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, по данным штаба операции Объединенных сил, 10 июля в районе южной окраины населенного пункта Гранитное из ПТРК был обстрелян грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил.

В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Под обстрел попал грузовик, сопровождавший главу Донецкой ВГА Кириленко, который без предупреждения штаба ООС выехал на передовую.

Источник: https://censor.net.ua/p3136890
 
 
 Топ комментарии
 
кто еще хочет обьеденения с жителями даунбасса ????
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Понятно же, что колонну специально подставили под обстрел. Всем понятно кто дал наводку на колонну. Зеленскому говорили, что нельзя назначать Пашу губернатором, потому как у него брат воюет в ДНР, Зеленский поступил по-своему. Теперь вопрос кто виноват? И кто понесет ответственность за смерть бойца 1997 г.р.(совсем еще мальчишка)
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Наркоман в семье -горе семье. наркоман президент -горе стране.
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Та нет. Этого назначили головою Донецької обласної ДЕРЖАВНОЇ адміністрації.
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Ну да. У нас каждому, кто на передок собрался, сразу в сопровождение колону сопровождения выделяют. Угу. Даже согласовывать ничё не надо.
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о чем вы говорите? Вопрос в том что у военных реально крот сидит, а вас беспокоит согласованность
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У Паши родственник воюет за ДНР. Так кто крот по-вашему?
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точно не Паша, его с братом объединяет общие родители, более ничего.
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Почему тогда Паша не пострадал, если лично не давал наводку?
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ну пострадает значит, еще не вечер, второй раз точно будет
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Та прям крот. Обычная засада. А речь шла о несогласовании выезда с командованием.
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если не согласованно было, то обошлось. Вы знаете как это было 2014 по 2016 год, только план передвижение согласовал со штабом, готовься к координируемому арт удару.
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Ну да. А так прям в плюс вышли, всего один покойник. Здорово как.
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Был крот, или нет, вопрос дискуссионный (хреновый крот, раз сообщил, что глава администрации будет в кузове КРАЗа). Несогласование выезда с командованием- отсутствие понимания обстановки в зоне выезда. Например, на участке появился снайпер или охотники с птурами. А так да, нах эти соглассования.
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Все логично, губернатор - бывший боевик ДНР. Обычная месть сепаров за предательство идеалов руцького мира.
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козел этот Кириленко, и если он козел, зачем ему краз с бойцами для сопровождения..., пусть сам катается...
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Думаю-расследуют- поездка несогласованная,да и попахивает "все знали" так как там были военные,которые обьязаны докладывать командованию:В днр категоричеси отрицают свою причастность к нападению на автоколонну украинского губернатора Павла Кириленко:"Это блок пост под Гранитным вне зоны досягаемости,да и стрелляли из зоны разграничения,очевидно провокация..."
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Видимо это участок не 52-ой.Иначе бы эти уроды на обстрел не решились и получили бы ответку по полной.
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Когда мародер ездил к ЛБС сепары не стреляли.
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Согласен. По зеле действительно не стреляли.
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ЗеПрозрєніє

"Цей зухвалий напад чітко показав, хто саме насправді не хоче миру на Донбасі. Обстріл у Гранітному розцінюю як спробу зірвати Мінський процес та поставити під загрозу домовленості про відновлення переговорів у Нормандському форматі» - заявив Зеленський.

Хмммм...

Падаждіте, Владімір Алєксандровіч.

Во врємя виборів Ви та Ваша команда неодноразово заявляла, що війна вигідна Порошенку і саме тому досі немає миру. А тепер до Вас, через смерті наших бійців, дійшла сувора правда - мир не потрібен рашкє та сєпарам.

І шо? Вибачатися перед Порошенко будете?

Денис Пятигорец
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Proofpoint-війна вигідна Порошенку!
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******, The BiL! Шото тебя давно не видно было. Как там на Омэрыке?
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"Мирний процес" припинення вогню від Заленського -Кучми-Пінчука , пішов повним ходом! . І нічого в даній ситуації звинувачувати "губернатора" , який в даному випадку , не приший кобилі хвіст а вся вина за це вбиство лежить саме на новобраному , зраднику Чучмі і його зятю і нач.штаба ЗСУ , які і внесли хаос на передову. Завдяки оголенню фронту в тилу вже не одна сотня диверсантів. Так що все ще попереду.
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Навряд назначенець Зеленського , буде палитись на одній машині , куди вигідніше щоб він далі "працював" в області , на посаді . Вся інформація йде через нього , і відповідно киристі для окупанта буде більше.Немає логіки , хоча яка в московитів логіка.
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Проклятого кучму ,виновника разграбления Украины с его подельником зятьком пинчуком в клочья разорвать,тк в се суды это мафиозные притоны
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Это Кучма с Пинчуком заставили нового губернатора пиариться на передовой?
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Сепары не могли стрелять из ПТРК. Слишком далеко от линии разграничения. Это кто-то из порохоботов сбтрелял. Хотят сорвать мирный процесс, чтобы потом сказать: "Вот видите, у Зеленского ничего не получается. Країні потрібен Порох". Эти уроды на все пойдут ради того, чтобы вернуться к корыту. Плохо этому ворью в отдалении от корыта.
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Факт-Mотивчик (перед вьіборами очернить Зеленского) у питерасa- за 5-ть лет погубил десятки тьісяч
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОпубликованы кадры с места обстрела наемниками РФ грузовика вблизи автоколонны с главой Донецкой ОВГА Кириленко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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