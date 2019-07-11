 Опубликованы кадры с места обстрела наемниками РФ грузовика вблизи автоколонны с главой Донецкой ОВГА Кириленко. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 0629.com.ua.
На кадрах видно, что в результате атаки грузовой автомобиль КрАЗ полностью выгорел.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, по данным штаба операции Объединенных сил, 10 июля в районе южной окраины населенного пункта Гранитное из ПТРК был обстрелян грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил.
В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.
Под обстрел попал грузовик, сопровождавший главу Донецкой ВГА Кириленко, который без предупреждения штаба ООС выехал на передовую.
"Цей зухвалий напад чітко показав, хто саме насправді не хоче миру на Донбасі. Обстріл у Гранітному розцінюю як спробу зірвати Мінський процес та поставити під загрозу домовленості про відновлення переговорів у Нормандському форматі» - заявив Зеленський.
Хмммм...
Падаждіте, Владімір Алєксандровіч.
Во врємя виборів Ви та Ваша команда неодноразово заявляла, що війна вигідна Порошенку і саме тому досі немає миру. А тепер до Вас, через смерті наших бійців, дійшла сувора правда - мир не потрібен рашкє та сєпарам.
І шо? Вибачатися перед Порошенко будете?
Денис Пятигорец
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/tze-11072019.html