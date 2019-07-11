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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Опубликованы кадры с места обстрела наемниками РФ автоколонны с главой Донецкой ОВГА Кириленко. ФОТОрепортаж

Опубликованы фотографии сгоревшего грузовика из автоколонны главы Донецкой ОВГА Кириленко, обстрелянной наемниками РФ под Гранитным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 0629.com.ua.

На кадрах видно, что в результате атаки грузовой автомобиль КрАЗ полностью выгорел.

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Опубликованы кадры с места обстрела наемниками РФ автоколонны с главой Донецкой ОВГА Кириленко 01
Опубликованы кадры с места обстрела наемниками РФ автоколонны с главой Донецкой ОВГА Кириленко 02

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, по данным штаба операции Объединенных сил, 10 июля в районе южной окраины населенного пункта Гранитное из ПТРК был обстрелян грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил.

В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Под обстрел попал грузовик, сопровождавший главу Донецкой ВГА Кириленко, который без предупреждения штаба ООС выехал на передовую.

Источник: https://censor.net.ua/p3136890
 
 
 Топ комментарии
 
кто еще хочет обьеденения с жителями даунбасса ????
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Жаль, что Кириленко не грохнули. Зеленский полный дебил и такая у него команда. В СМИ прошла информация, что клоун сегодня залез на купол Рады и фото есть!
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Наркоман в семье -горе семье. наркоман президент -горе стране.
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Він за сумісництвом у сепарыв коригувальник?
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Понятно же, что колонну специально подставили под обстрел. Всем понятно кто дал наводку на колонну. Зеленскому говорили, что нельзя назначать Пашу губернатором, потому как у него брат воюет в ДНР, Зеленский поступил по-своему. Теперь вопрос кто виноват? И кто понесет ответственность за смерть бойца 1997 г.р.(совсем еще мальчишка)
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Зєєєля нічого не вирішує, це попка, ширма. Все вирішують підкилимні дороворняки між Коломойським та місцевими квазіелітами. Іцик про щось домовився і результатом пакету домовленостей стало це призначення.
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Это понятно, но Зеля у нас, прости Господи, официально президент, поэтому и ответственность нести ему, а не Ицику. если у Зели не хватило ума не лезть в президенты,теперь пусть отвечает за свои решения.
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Офигеть,мафота Питераса обьявляет сепаратором ставленника Зеленского,а стрелляет в спину украинским солдатам!Иловайские жертвоприношения Пидро продолжаются!
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кто еще хочет обьеденения с жителями даунбасса ????
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Разве жители даунбасса назначали губернатором сепаратиста Пашу? Они лишь воспользовались наводкой, которую им дали. Кто понесет наказание за смерть бойца? Все было сделано по решению Зеленского.
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Приведите свои доводы, кто виноват в смерти бойца! Внимательно их выслушаю
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Думаю-расследуют,поскольку поездка несогласованная,да и попахивает "все знали" так как там были военные,которые обьязаны докладывать командованию.К тому же:В днр категоричеси отрицают свою причастность к нападению на автоколонну украинского губернатора Павла Кириленко:"Это блок пост под Гранитным вне зоны досягаемости,да и стрелляли из зоны разграничения,очевидно провокация.Похер,пусть утрутся..."
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если б там только жители доунбасса бьіли.
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Вовік дуже не хоче бути президентом війни. Він хоче бути президентом миру. Добре буде, якщо він не буде робити штучних казанів, як російський шпигун Порошенко.
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Жаль, что Кириленко не грохнули. Зеленский полный дебил и такая у него команда. В СМИ прошла информация, что клоун сегодня залез на купол Рады и фото есть!
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Наркоман в семье -горе семье. наркоман президент -горе стране.
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Зеленский находится полностью в невменяемом состоянии. Это очень страшно. Можете себе представить какие решения он примет в таком неадекватном состоянии? От решений этого, прости Господи, президента зависит судьба всей страны.
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Вова !!!!
Стрибай ! Стрибай ! Стрибай ! Опубліковано кадри з місця обстрілу найманцями РФ автоколони з главою Донецької ОблВЦА Кириленком - Цензор.НЕТ 6933
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Михаил Саакашвили‏ @saakashvili_

Я ответственно заявляю: лазить по крышам - это дешевый плагиат, господин Зеленский!!!
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Так ведь, если есть Карлсон, то должен быть и Малыш?
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У меня немедленно всплыла аналогия. Правда, эта Фреккен, в последнее время, чего-то стала трястись... Потому, я её отмёл.
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Тут был бы весьма уместным волшебный пендель!
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Как то не складывается всё толком …
1. Начальник ОДА без согласования со штабом ССО выехал куда то там ….
2. обстрелян грузовой авто КрАЗ одного из ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ объединённых сил

Ну пусть начальник ОДА баран , а командир этого ОДНОГО из ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ не должен был доложить в штаб о передвижении колонны ? В конце концов есть Устав . Как то слабо верится что приезжает начОДА и говорит солдатам - поехали … а командир стоит и курит в стронке ...
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Там вообще мутняк, погиб хлопчина артиллерист, хз зачем его послали в ту колонну.
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А какого хр ена он вообще туда поехал ?
Пиарить клоуна ?, так он и сам очень хорошо со своими клоунами занимается только пиаром, ане страной.
А если хорошее дело то народная мудрость гласит - хорошие дела делаются в тишине ане в колонне.
Вывод в гибели пацанов, как и до этого азовцов, виноват лично клоун.
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Часовню, тоже он? Или таки в четырнадцатом веке?
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А кто по-вашему, виноват в гибели бойца 1997 г.р?. Погиб чей-то сын, брат. Кто принес горе в его семью? Кто назначил сепаратиста Пашу губернатором?
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Кто именно виноват??? Я, канешна, извиняюсь, но не мне судить. Вы что, в курсе всех деталей? А я- нет. Потому- не берусь.
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А зачем он ехал на передок без уведомления штаба?...Какие у него там вопросы были?...просто интересно...
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А где он взял сопровождение без согласия штаба, да еще и артиллеристов?
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Ну, там, огірки-томати, сала шмат віз щє усілякого, потроху. Там родина в нього.
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Возможно с родственниками встретиться на нейтральной полосе?
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Ту суку за яйця підвісити.
Воно винне в загибелі військового.
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Що трапляється коли на роботу приходить дилетант !
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Подавай свою кандидатуру - ти ж експерт по абсолютно всіх питаннях.Опубліковано кадри з місця обстрілу найманцями РФ автоколони з главою Донецької ОблВЦА Кириленком - Цензор.НЕТ 1018
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Ошибочно думать, что Паша дилетант. Понятно, же, что колонну специально подставили под обстрел.
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Чому КОЖНОГО ДНЯ такі величезні кількості поранених воїнів? Що відбуважться?
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преЗЕ!дент выполняет свою программу. Вы его за него не голосовали случайно?
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Я понял.

Пока убивали обычных украинских солдат - Зеленскому было пофиг.
А когда под раздачу попал его приятель - Зеле вдруг стало понятственно, что договариваться с кацапами - все равно, что договариваться с дождем, что он не пойдет. И если Зеля может "выйти перед нулем на 500 метров", то уже на друганов такая безопасность не распространяется.
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Наслідок капітуляції під Станицьою Луганською і порушення лінії фронту.
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Баклажками тушили??Даааа!!Нельзя быть такими необережными,зная коварство орды.
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Какого хрена этот глава Донецкой ога выперся на передовую. Да еще с колоной свиты сопровождения. Предвыборный пиар хотел улучшить. Или участника ато получить. Улучшил, получил. Мудак. .
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Вопрос к непосредственному начальнику погибшего парня, кто дал команду переться туда? Кириленко не мог приказать, значит кто то это сделал по его просьбе.
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Какие-то интересные претензии. Я отлично помню, что Жебривский очень часто выезжал на передовую. Понятно, что я не знаю- согласовывал он это с военными или нет. Но, то что бывал на передке- это точно.
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Колонной из джипов выезжал, или все таки с военными ?
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Не помню. Просто часто мелькало, на городском сайте, о посещении Павлополя, даже Водяного, чего-то ещё... Реально часто. Он же таки Глава Военно-гражданской администрации. Этот, как я полагаю- тоже.
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Тогда вообще непонятно, про что тогда крик, он как глава военной администрации должен иметь в подчинении какие то войска, похоже командиров там замного.
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Ну да. У нас каждому, кто на передок собрался, сразу в сопровождение колону сопровождения выделяют. Угу. Даже согласовывать ничё не надо.
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о чем вы говорите? Вопрос в том что у военных реально крот сидит, а вас беспокоит согласованность
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Виноваты вы любители наркомана ,который сам марионетка вонючего старого жадного еврея каломоя
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Из-за какого-то штопанного презерватива из зекоманды погиб воин и несколько получили ранения.
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Все логично, губернатор - бывший боевик ДНР. Обычная месть сепаров за предательство идеалов руцького мира.
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козел этот Кириленко, и если он козел, зачем ему краз с бойцами для сопровождения..., пусть сам катается...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОпубликованы кадры с места обстрела наемниками РФ автоколонны с главой Донецкой ОВГА Кириленко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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