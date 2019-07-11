 Опубликованы кадры с места обстрела наемниками РФ автоколонны с главой Донецкой ОВГА Кириленко. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 0629.com.ua.
На кадрах видно, что в результате атаки грузовой автомобиль КрАЗ полностью выгорел.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, по данным штаба операции Объединенных сил, 10 июля в районе южной окраины населенного пункта Гранитное из ПТРК был обстрелян грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил.
В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.
Под обстрел попал грузовик, сопровождавший главу Донецкой ВГА Кириленко, который без предупреждения штаба ООС выехал на передовую.
Стрибай ! Стрибай ! Стрибай !
Я ответственно заявляю: лазить по крышам - это дешевый плагиат, господин Зеленский!!!
1. Начальник ОДА без согласования со штабом ССО выехал куда то там ….
2. обстрелян грузовой авто КрАЗ одного из ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ объединённых сил
Ну пусть начальник ОДА баран , а командир этого ОДНОГО из ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ не должен был доложить в штаб о передвижении колонны ? В конце концов есть Устав . Как то слабо верится что приезжает начОДА и говорит солдатам - поехали … а командир стоит и курит в стронке ...
Пиарить клоуна ?, так он и сам очень хорошо со своими клоунами занимается только пиаром, ане страной.
А если хорошее дело то народная мудрость гласит - хорошие дела делаются в тишине ане в колонне.
Вывод в гибели пацанов, как и до этого азовцов, виноват лично клоун.
Воно винне в загибелі військового.
Пока убивали обычных украинских солдат - Зеленскому было пофиг.
А когда под раздачу попал его приятель - Зеле вдруг стало понятственно, что договариваться с кацапами - все равно, что договариваться с дождем, что он не пойдет. И если Зеля может "выйти перед нулем на 500 метров", то уже на друганов такая безопасность не распространяется.