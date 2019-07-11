 Опубликованы кадры с места обстрела наемниками РФ автоколонны с главой Донецкой ОВГА Кириленко. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 0629.com.ua.

На кадрах видно, что в результате атаки грузовой автомобиль КрАЗ полностью выгорел.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, по данным штаба операции Объединенных сил, 10 июля в районе южной окраины населенного пункта Гранитное из ПТРК был обстрелян грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил.

В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Под обстрел попал грузовик, сопровождавший главу Донецкой ВГА Кириленко, который без предупреждения штаба ООС выехал на передовую.