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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (2099) ЧАЭС (372)

 Объединившись, мы сможем преодолеть самые серьезные вызовы планетарного масштаба, - Зеленский осмотрел арку НБК на ЧАЭС и посетил Припять. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии сдачи-приемки нового безопасного конфайнмента (НБК) над разрушенным энергоблоком № 4 государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Как отметил Глава государства, сооружение создано совместными усилиями десятков стран мира для защиты планеты и человечества от мировой проблемы, которая не имеет границ, – радиационного загрязнения.

"Хочу искренне поблагодарить ликвидаторов аварии и всех, кто принимал в этом (строительстве укрытия. – Ред.) участие. Это еще раз доказывает, что, объединившись, мы можем справиться с самыми серьезными вызовами планетарного масштаба – такими как, например, изменение климата или гибридные войны", – сказал Президент.

Объединившись, мы сможем преодолеть самые серьезные вызовы планетарного масштаба, - Зеленский осмотрел арку НБК на ЧАЭС и посетил Припять 01

Он отметил, что верит в нахождение эффективных инструментов для совместного решения этих проблем в ближайшее время.

Вместе с Зеленским участие в поездке приняла, в частности, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине госпожа Изабель Дюмон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский вручил награды ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС

В Чернобыле Президент посетил пространство под Аркой НБК и диспетчерский центр НБК, осмотрел объекты комплекса "Вектор", а также площадку строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Объединившись, мы сможем преодолеть самые серьезные вызовы планетарного масштаба, - Зеленский осмотрел арку НБК на ЧАЭС и посетил Припять 02

Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства хранилища отработанного ядерного топлива сухого типа ХОЯТ-2.

Кроме того, Владимир Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Героям Чернобыля.

В рамках рабочей поездки Президент Украины также побывал в Припяти.

Объединившись, мы сможем преодолеть самые серьезные вызовы планетарного масштаба, - Зеленский осмотрел арку НБК на ЧАЭС и посетил Припять 03
Фото: Офис Президента

Источник: https://censor.net.ua/p3136885
 
   
 Топ комментарии
 
42 обстріли, один загиблий і дев'ять поранених, а це чмо по ЧАЕС сталкерить.
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Вивчай уважно.
Все що тобі потрібно- виділене жовтим.
Об'єднавшись, ми зможемо подолати найсерйозніші виклики планетарного масштабу, - Зеленський оглянув арку НБК на ЧАЕС і відвідав Прип'ять - Цензор.НЕТ 8521
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Не стебись!
Видишь какая у него кислая мина на первой фотке - чуваку там и так скучно - ни шаурменной ни фонтанов...рояля и того нет...Хотя нет, был там какой то, то-ли рояль, то-ли орган с кучей кнопок, но нажимать на них строго запретили - сказали, что это пульт от реактора..Как пик дать - врут! Хотят чтобы Зеля от скуки сдох
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А наши космические корабли уже бороздят просторы Большого Театра?
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С кем "обьединились"? Обьединили усилия или обьединились?Да пофиг !А причем сдесь климат и гибридные войны?Как можно так обьединиться и победить войну?
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И тут Остапа понесло, Нью Васюки ... Какое же оно не далёкое и не образование, это шутовские чмо.
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42 обстріли, один загиблий і дев'ять поранених, а це чмо по ЧАЕС сталкерить.
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Объединение можно начать со своей страны!
Через две недели вся власть будет Зе. Есть необходимость и возможности.
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Вся влада у Зе не буде. Країною керують молоді регіони- Портнов, Разумков, Богдан. Під керівництвом Коломойського.
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И предыдущие 5 лет правили регионы!
Порошенко - основатель ПР.
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Вивчай уважно.
Все що тобі потрібно- виділене жовтим.
Об'єднавшись, ми зможемо подолати найсерйозніші виклики планетарного масштабу, - Зеленський оглянув арку НБК на ЧАЕС і відвідав Прип'ять - Цензор.НЕТ 8521
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когда ты с коксом объединяешься - ты сможешь преодолеть самые серьезные вызовы галактического масштаба
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Виявляється, на світі існує не тільки квартал, а ще і проблема з ЧАЕС та багато іншого. Мінібєня відкриває для себе інший світ.
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Начинаем спасать планету....вот что выборы животворящие делают... Объединившись, мы сможем преодолеть самые серьезные вызовы планетарного масштаба, - Зеленский осмотрел арку НБК на ЧАЭС и посетил Припять - Цензор.НЕТ 8924
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Новообраний вже всі виклики в масштабі України "порішав", тепер потягнуло на планетарний масштаб?
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Зеленский, не трогай Чернобыль, пусть останется там заповедник!!!
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з ким він зібрався об'єднуватись ?
невже з рашистами ?
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как с бредом местного сумасшедшего. кто такой Сергей Наумович? какой стекломой пьёт? не с метанолом?
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Що таке Сєргєй Наумовіч? Це оте адвокат з Донецька?
Він для тебе авторитет?
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О да, сергей наумович это авторитетный источник. Всем верить!!!
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Ну а з ким Україна була об'єднана в 1986?
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тексти клоуну й далі тамбовський вовк Жидков пише😁
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Пиарится на результате, к которому не имеет никакого отношения...прямо, как Порох... да?..Об'єднавшись, ми зможемо подолати найсерйозніші виклики планетарного масштабу, - Зеленський оглянув арку НБК на ЧАЕС і відвідав Прип'ять - Цензор.НЕТ 2965
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😂😂😂😂😂😂 так вот о чем у тебя голова пухнет. Вовочка расскажи лучше что будем делать с рептилоидами 🙋🙋🙋🙋
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Бери выше, Владим Саныч, галактического. А, возможно, и вселенского.
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Михаил Саакашвили‏ @saakashvili_

Я ответственно заявляю: лазить по крышам - это дешевый плагиат, господин Зеленский!!!
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Схоже, у Зеленського з Саакашвілі один наркодилер .
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Кто-то еще и обижался когда его клоуном называли...
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Озера в Борисполе от говна очистил, Брюс Виллис зеленый?
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О чем это? Кто с кем должен объединяться?
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В адекватных странах, давно развивают альтернативную энергетику, и только наши чукчи визжат что атомная самая дешёвая, не осознавая последствий. Частниками палки пихают, ввиде запретов на установку панелей на земле, отпугивают инвесторов, постоянными изменениями в законодательстве. А сколько тут ноящих, что 4.5грн в зелёном тарифе это губительно для карманов рядовых граждан. Народ, как всегда туп, мозги включают когда уже поздно.
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"Альтернативная" энергетика на 2 порядка дороже атомной. Германия закрыла АЭС и теперь сидят на газовой игле Раши.
А вот Франция, США закрывать АЭС не собираются. Так что не надо про "нормальные страны".
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Зелеботи та юльки постійно глузували з Порошенка що відкривав нові обьекти.
А що ж **************? Робить теж саме і все норм? Дивно.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОбъединившись, мы сможем преодолеть самые серьезные вызовы планетарного масштаба, - Зеленский осмотрел арку НБК на ЧАЭС и посетил Припять. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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