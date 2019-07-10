 Стрельба в центре Сум - ранены два человека, в том числе 15-летняя девушка, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
В информации отмечается: "Сообщение об этом на линию "102" поступило в 13-35 от медицинских работников. На место происшествия выехало руководство ГУНП, городского отдела полиции, следственно-оперативная группа. Пострадавших доставили в больницу.
В полиции данное событие уже квалифицировали по ч.2 ст.115 УК Украины "Покушение на убийство" и принимают меры по розыску "стрелка".
Правоохранители обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией, которая поможет следствию сообщить в Сумской отдела полиции. Анонимность гарантируется".
Пашинський з пістолетом особисто відбивав під Славянськом атаки української армії.
https://twitter.com/vova_lumpen/status/1148898227988701185
Уже до Сум добралась.
Опухоль просто какая то.
Метастаза.
Кстати, оружие, вообще-то, давно легализовано. Правда, только длинноствольное. Но вот загвоздка: в подобных случаях рано или поздно выясняется, что стреляли из короткоствольного или незарегистрированного. Так что - мимо.