 Стрельба в центре Сум - ранены два человека, в том числе 15-летняя девушка, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

В информации отмечается: "Сообщение об этом на линию "102" поступило в 13-35 от медицинских работников. На место происшествия выехало руководство ГУНП, городского отдела полиции, следственно-оперативная группа. Пострадавших доставили в больницу.

В полиции данное событие уже квалифицировали по ч.2 ст.115 УК Украины "Покушение на убийство" и принимают меры по розыску "стрелка".

Правоохранители обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией, которая поможет следствию сообщить в Сумской отдела полиции. Анонимность гарантируется".

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