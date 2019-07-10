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 Стрельба в центре Сум - ранены два человека, в том числе 15-летняя девушка, - Нацполиция. ФОТО

В центре Сум, на переулке Терезова, произошла стрельба, в результате которой ранения получили два человека. Среди пострадавших 15-летняя девушка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

В информации отмечается: "Сообщение об этом на линию "102" поступило в 13-35 от медицинских работников. На место происшествия выехало руководство ГУНП, городского отдела полиции, следственно-оперативная группа. Пострадавших доставили в больницу.

В полиции данное событие уже квалифицировали по ч.2 ст.115 УК Украины "Покушение на убийство" и принимают меры по розыску "стрелка".

Правоохранители обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией, которая поможет следствию сообщить в Сумской отдела полиции. Анонимность гарантируется".

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Стрельба в центре Сум - ранены два человека, в том числе 15-летняя девушка, - Нацполиция 01
Стрельба в центре Сум - ранены два человека, в том числе 15-летняя девушка, - Нацполиция 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3136837
 
 
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какие хитропопые зебильчики, а че не говорили что при порохе было наследие януковского режима
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Наследие порохнявого режима...
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какие хитропопые зебильчики, а че не говорили что при порохе было наследие януковского режима
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А не было наследия,мальдивская шлюха продолжатель! Стрілянина в центрі Сум - поранено двох осіб, зокрема 15-річну дівчину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4339 Стрілянина в центрі Сум - поранено двох осіб, зокрема 15-річну дівчину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9975
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Ты полный дэбил или прикидываешся?
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Чаво ? Цензор тупо пропоронир. Там в Одессе вертал'т требовали
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Де пашинський? Танька Вирвиглаз представляє

Пашинський з пістолетом особисто відбивав під Славянськом атаки української армії.

https://twitter.com/vova_lumpen/status/1148898227988701185
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отвести в разные стороны их и не будет стрельбы...
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15 років- електорат Зеленського.
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Зате батьків та родичів агітують, аж гай шумить.
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Мимо. Мне не 15 лет, а тут сказано, что 15-летние - электорат Зеленского. И второе мимо - я не голосовал за Зеленского, хотя на данный момент ничего против его избрания не имею. Мне могут нравиться или не нравиться конкретные решения любого человека. Автоматично решения кого-либо я не одобряю и не критикую в зависимости от личных симпатий или антипатий.
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Ты, гнида дамбаская, вообще права голоса с 2014 года не имеешь.
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Я сумчанин, Паша. Як твоя поїздка до Москви? Все добре пройшло?
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Мигрирует зараза с дамбаса.
Уже до Сум добралась.
Опухоль просто какая то.
Метастаза.
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Ти з Москви запас настою глоду привіз, Паша?- Дивися бо навіть зарплатні твоєї мами- вчительки на пересадку печінки не вистачить.
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Потрібно легалізувати зброю, шоб стрілянина кожен день була, в кожному аулі.
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А если прочитать новость выше? Получается, не легализовали, но всё равно стреляют?
Кстати, оружие, вообще-то, давно легализовано. Правда, только длинноствольное. Но вот загвоздка: в подобных случаях рано или поздно выясняется, что стреляли из короткоствольного или незарегистрированного. Так что - мимо.
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В центре Сум произошла стрельба(с). Если на втором фото "центр Сум", то город несколько утрачивает свою туристическую привлекательность.
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то задворки. там в центре сохранены исторические кварталы, по фасадам красивые, ну а внутренние дворы такие.
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Это не центр Сум)) это хрен знает что такое, может задворки какие-то.
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И на первом фото, тоже непонятка какая-то.
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Как хорошо, что у населения нет на руках легальных короткостволов с правом ношения, а то перестреляют, чего доброго, всех с нелегальными стволами. Где тогда Цензору новости брать?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСтрельба в центре Сум - ранены два человека, в том числе 15-летняя девушка, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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