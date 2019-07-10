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 Фонд, который занимается ликвидацией последствий трагедии на нефтебазе под Васильковым, просит опознать провокаторов, которые мешают его работе. ФОТОрепортаж

Фонд преодоления последствий Васильковской трагедии обратился в Фейсбуке к украинцам с просьбой опознать провокаторов, которые мешают его работе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на Фейсбук-страничке Фонда преодоления последствий Васильковской трагедии". 

В сообщении отмечается: "Помогите идентифицировать провокаторов! 9 июля 2019 провокаторы группы компаний "БРСМ-НАФТА" ворвались на собрание членов "Фонда преодоления последствий Васильковской трагедии" в городе Васильков!

Провокаторы и представители олигархов пытаются своими действиями запугать людей и спровоцировать их на схватки ...

Все эти события, провокации и попытки сорвать собрание членов Фонда является ничем иным, как давление и запугивание пострадавших перед судебным заседанием 11 июля!

Фонд Преодоление последствий Васильковской трагедии не запугать! Справедливость непременно победит!"

Фонд, который занимается ликвидацией последствий трагедии на нефтебазе под Васильковым, просит опознать провокаторов, которые мешают его работе 01
Фонд, который занимается ликвидацией последствий трагедии на нефтебазе под Васильковым, просит опознать провокаторов, которые мешают его работе 02
Фонд, который занимается ликвидацией последствий трагедии на нефтебазе под Васильковым, просит опознать провокаторов, которые мешают его работе 03
Фонд, который занимается ликвидацией последствий трагедии на нефтебазе под Васильковым, просит опознать провокаторов, которые мешают его работе 04
Фонд, который занимается ликвидацией последствий трагедии на нефтебазе под Васильковым, просит опознать провокаторов, которые мешают его работе 05
Фонд, который занимается ликвидацией последствий трагедии на нефтебазе под Васильковым, просит опознать провокаторов, которые мешают его работе 06

Напомним, чтто речь идет о пожаре, возникшем 8 июня 2015 года на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области. В результате ЧП погибли 6 человек, 15 пострадали. Резервуары горели почти трое суток.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В деле о пожаре на нефтебазе под Киевом четверо подозреваемых: расследование завершено, идет ознакомление обвиняемых с материалами уголовного производства, - ГПУ

15 марта 2017 года полиция сообщила о подозрении начальнику управления госнадзора в сфере пожарной, техногенной безопасности и гражданской защити ГСЧС области, а также ведущему инспектору отдела нормативно-технической работы и контроля за системами противопожарной защиты и лицензирования.

Оба сотрудника ГосЧС подозреваются по ч.2 ст. 367 УКУ - недобросовестное отношение к служебным обязанностям, что привело к тяжелым последствиям.

Ранее ГосЧС сообщила, что причиной пожара была халатность персонала и руководства нефтебазы "БРСМ". Расследованием занималась Нацполиция при процессуальном руководстве Генпрокуратуры. В мае прошлого года по результатам расследования полиция определила четырех подозреваемых.

Источник: https://censor.net.ua/p3136821
 
 
 Топ комментарии
 
Лица не обезображенные интеллектом... Фонд, который занимается ликвидацией последствий трагедии на нефтебазе под Васильковым, просит опознать провокаторов, которые мешают его работе - Цензор.НЕТ 5093
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И нашли тогда, что "БРСМ" бензин бодяжили... И одновременно попался "WOG" на бодяжном 95-м, что точно так же такого бензина в Украину не завозит, как и "БРСМ"...
Ну и фсе! Порешали. Все счастливы, все довольны!
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Дык всех местных жителей привозит во все города Аваков из Харькова.
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Дык всех местных жителей привозит во все города Аваков из Харькова.
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Как говорят древние - ищите кому это выгодно.
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Іде суд. Давлять Ставицького, і суди він програє. Більше 600 чоловік подали позови на відшкодування матеріальних та моральних збитків.
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По словам наркоши зели " Вони також всі президенти " . Вспомните кенгурационный треп зели . А также Медведчук , повстанцы на Донбассе , Шарий , ...
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Возвращаются???Да они и не уходили никуда
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та це чортова шайка, у нас також така є. При совдепії таких ловили й ногами по голові лупили.
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Не знаю откуда они, но по рожам вижу что зебилы.
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скорее всего кто то из нациков. им пофиг на кого работать, абы только акцию оплатили
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И нашли тогда, что "БРСМ" бензин бодяжили... И одновременно попался "WOG" на бодяжном 95-м, что точно так же такого бензина в Украину не завозит, как и "БРСМ"...
Ну и фсе! Порешали. Все счастливы, все довольны!
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порохоботы! по рожам видно...)))))))))))))) Фонд, який займається ліквідацією наслідків трагедії на нафтобазі під Васильковим, просить впізнати провокаторів, які заважають його роботі - Цензор.НЕТ 5469
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияФонд, который занимается ликвидацией последствий трагедии на нефтебазе под Васильковым, просит опознать провокаторов, которые мешают его работе. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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