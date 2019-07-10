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 Пособница террористов "ДНР" Пугачева задержана на блокпосту под Волновахой. ФОТО

Полиция задержала российскую наемницу на блокпосту под Волновахой.

Об этом сообщает ГУНП Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Пособницу террористов задержали при проверке документов граждан в рейсовом автобусе, который следовал с временно оккупированной территории.

Работать на оккупантов 36-летняя жительница Донецка начала в декабре 2014 года. Тогда ее знакомая предложила ей помогать в приготовлении еды для боевиков. Через месяц, получив обещанные деньги, подозреваемая уволилась.

Впоследствии, в начале 2015-го командир одной из воинских частей боевиков пригласил ее работать поваром на линии разграничения в Марьинском районе, на что женщина согласилась. Уже на месте ей показали территорию дислокации военных и записали в их ряды. Кроме того, условием "службы" было ношение спецодежды - военной формы, и автомата Калашникова, объясняя, что без оружия передвигаться по территории города запрещено, а в случае наступления, нужно дать отпор.

На указанном месте женщина работала в течение 6 месяцев, после чего отчаялась в пропаганде "русского мира" и ушла из состава незаконного вооруженного формирования. Вернувшись домой, бывшая наёмница вела скрытый образ жизни, занимаясь домашним хозяйством.

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Полиция ее разоблачила при попытке пересечь один из блокпостов, чтобы на мирной территории получить пенсию умершего мужа.

Сейчас женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Пособница террористов ДНР Пугачева задержана на блокпосту под Волновахой 01
Пособница террористов ДНР Пугачева задержана на блокпосту под Волновахой 02
Пособница террористов ДНР Пугачева задержана на блокпосту под Волновахой 03 

Согласно данным сайта "Миротворец", задержанной является уроженка Донецка Татьяна Пугачева.

Пособница террористов ДНР Пугачева задержана на блокпосту под Волновахой 04

Источник: https://censor.net.ua/p3136809
 
 
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А чого пику замазали? Щоб потім відпустити? Пособница террористов "ДНР" Пугачева задержана на блокпосту под Волновахой - Цензор.НЕТ 2142
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Что то на повариху нехрена непохожа-- брешет падлюка
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Пособница расийских оккупантов, а не т. н. террористов.
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А Шо, мЄнсію умЄшЄВо мужа кАрмільцы всей Украины не хАтятЬ платить? У хунты пришла просить? Ааааа.... Уже ж пАчті нЄ хунта... Новая власть у бандЄравцЄв... Пособница террористов "ДНР" Пугачева задержана на блокпосту под Волновахой - Цензор.НЕТ 5007
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Работы нет, кушать хочется.Человек после 3-х дней голода превращается в зверя.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПособница террористов "ДНР" Пугачева задержана на блокпосту под Волновахой. ФОТО
 
 
 
 
 
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