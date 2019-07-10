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 Украинского путешественника Сурина освободили из иранской тюрьмы. ФОТО

Украинский блогер и путешественник Артемий Сурин освобожден из иранской тюрьмы и уже находится в Азербайджане, откуда продолжит свое путешествие.

Об этом сообщает посольство Украины в Республике Иран, передает Цензор.НЕТ.

"10 июля с. г. произошло беспрецедентное событие. Украинский блогер и путешественник Артемий Сурин был освобожден из иранской тюрьмы и уже находится в Азербайджане, откуда продолжит свое путешествие. Эта спецоперация удалась благодаря профессиональным и слаженным действиям Посольства Украины при взаимодействии с высшим политическим руководством Ирана", - говорится в сообщении.

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"Мы ценим этот дружеский жест со стороны руководства Ирана. Лишний раз убеждаюсь, что несмотря на сложность и деликатность вопросов, возникающих в процессе работы, нас слышат, к нам прислушиваются и мы получаем поддержку на самом высоком политическом уровне Исламской республики Иран", - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк.

Украинского путешественника Сурина освободили из иранской тюрьмы 01
Украинского путешественника Сурина освободили из иранской тюрьмы 02

Сурина задержали 8 июля в городе Ардакан по обвинению в шпионаже. Сурин успел написать в Фейсбуке, что его задержали за наличие дрона.

Источник: https://censor.net.ua/p3136775
 
   
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