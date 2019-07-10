 Контрразведка СБУ разоблачила офицера Нацгвардии с гражданством РФ, который собирал секретные сведения для передачи врагу. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что в 2014 году человек, поддерживая идеологию так называемого "русского мира", выехал в оккупированный РФ Крым "в поисках лучшей судьбы". Там он получил паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, стал на воинский учет и в льготном порядке оформил российскую военную пенсию, поскольку в 1995 году в составе ВС страны-агрессора участвовал в боевых действиях в Чечне.
Сотрудники СБ Украины установили, что в 2016 году подполковник устроился на военную службу в Главное управление Национальной гвардии при содействии бывшего руководства НГУ. Он получил допуск к государственной тайне и инициативно обратился к командованию о направлении его в район проведения антитеррористической операции.
Находясь в штабе АТО, подполковник, нарушая установленные требования режима секретности, накапливал на личных флэш-носителях большой объем секретной информации по выполнению боевых задач подразделениями НГУ из состава сил антитеррористической операции.
Для предупреждения утечки и разглашения сведений, составляющих государственную тайну, сотрудники военной контрразведки СБ Украины изъяли из незаконного оборота обнаруженные носители информации.
На данный момент подполковник отстранен от исполнения служебных обязанностей, а полученные в отношении него материалы переданы в органы досудебного расследования.
Вот ЭТО ТЭМП!
Начинаешь задумываться - что делала контрразведка при порохне? Наверно орехи крышевала!
В принципе история Семочко это подтверждает!
Теперь приоритетом СБУ станут инакомыслящие.