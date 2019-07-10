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 Контрразведка СБУ разоблачила офицера Нацгвардии с гражданством РФ, который собирал секретные сведения для передачи врагу. ФОТО

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили подполковника Национальной Гвардии, который имеет гражданство Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в 2014 году человек, поддерживая идеологию так называемого "русского мира", выехал в оккупированный РФ Крым "в поисках лучшей судьбы". Там он получил паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, стал на воинский учет и в льготном порядке оформил российскую военную пенсию, поскольку в 1995 году в составе ВС страны-агрессора участвовал в боевых действиях в Чечне.

Сотрудники СБ Украины установили, что в 2016 году подполковник устроился на военную службу в Главное управление Национальной гвардии при содействии бывшего руководства НГУ. Он получил допуск к государственной тайне и инициативно обратился к командованию о направлении его в район проведения антитеррористической операции.

Находясь в штабе АТО, подполковник, нарушая установленные требования режима секретности, накапливал на личных флэш-носителях большой объем секретной информации по выполнению боевых задач подразделениями НГУ из состава сил антитеррористической операции.

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Для предупреждения утечки и разглашения сведений, составляющих государственную тайну, сотрудники военной контрразведки СБ Украины изъяли из незаконного оборота обнаруженные носители информации.

На данный момент подполковник отстранен от исполнения служебных обязанностей, а полученные в отношении него материалы переданы в органы досудебного расследования.

Контрразведка СБУ разоблачила офицера Нацгвардии с гражданством РФ, который собирал секретные сведения для передачи врагу 01
Контрразведка СБУ разоблачила офицера Нацгвардии с гражданством РФ, который собирал секретные сведения для передачи врагу 02
Контрразведка СБУ разоблачила офицера Нацгвардии с гражданством РФ, который собирал секретные сведения для передачи врагу 03

Источник: https://censor.net.ua/p3136774
 
 
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Після виборів у ВР то все буде неважливо.
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І НЕ МРІЙ!! шмаркля то тимчасове... ну дуже ТИМЧАСОВЕ
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На 6 й год войны!
Вот ЭТО ТЭМП!
Начинаешь задумываться - что делала контрразведка при порохне? Наверно орехи крышевала!
В принципе история Семочко это подтверждает!
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так ЦЕ і зробила контррозвідка часів ПОРОШЕНКО Контрразведка СБУ разоблачила офицера Нацгвардии с гражданством РФ, который собирал секретные сведения для передачи врагу - Цензор.НЕТ 6780 за два місяця такі операції НЕ РОБЛЯТЬСЯ Контрразведка СБУ разоблачила офицера Нацгвардии с гражданством РФ, который собирал секретные сведения для передачи врагу - Цензор.НЕТ 8271
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Вот что такое гражданин Украины с российским паспортом!
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как же его проверяли перед тем как взяли на такую работу и дали доступ к секретным документам
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какая самка собаки ,тут мне рассказывала за двойное гражданство - шо это нормально? неужто Игорь Д - да,точно - вот тебе Игорь и пример
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И циничный барыгу тут ни при чем конечно же, что два года шпион себе тихонько сидел.
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Вероятно что таких ушлепков в армии и других структурах -тьма тараканья...
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Не думать это удел соевых туда набирают только олигофренов которые думать не способны.
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вот почему все цапские тролли такие хамы? вас же сразу по поведению видно
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слышь ты видно лемита голимая по этому - патриций - смех да и только))))))))
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Чем дальше в лес тем толще партизаны, всё что нужно знать про так называемых агентов кремля и их покровителя циничного барыгу, антирейтинг которого уже перевалил за 70%. Два года СБУ слепое было и не замечало.
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Это по привычке. Тяжелое наследие старого режима.
Теперь приоритетом СБУ станут инакомыслящие.
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Так это не к порохне а а рюкзакову вопросы кого он брал себе в Главное Управление Нацгвардии . да и правильно выше написали после выборов на эту мелочь внимание не будут обращать
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Начальника Нацгвардии Аваков или циничный барыга назначал?
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Зате у парламент можна йти від партії СН без всяких проблем. Це навіть заохочується. Ось і Разумков каже, що зробити з цим нічого не можна.
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Но были в Лохвице и порядочные люди, смелые воины и патриоты Украины, жаль что их уже нет с нами. Сергей Вой... позывной "Лоза", погиб при штурме смт. Жолобок август 2017 года.
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С такими темпами обезвреживания шпиЁнов и сексотов, на мой взгляд, трудно патриотам будет выстоять.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКонтрразведка СБУ разоблачила офицера Нацгвардии с гражданством РФ, который собирал секретные сведения для передачи врагу. ФОТО
 
 
 
 
 
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