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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:бензин (235) налоговая милиция (1719) Донецкая область (4305) ГФС (3348)

 Безлицензионная торговля горючим остановлена в Донецкой области: изъята партия топлива стоимостью 2 млн грн. ФОТО

Сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области, которые включены в состав Объединенных сил, остановили безлицензионную торговлю горючим и изъяли ГСМ почти на 2 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Государственной фискальной службы.

В частности, было установлено, что на территории одного из городов области местная жительница осуществляет реализацию горюче-смазочных материалов без получения соответствующей лицензии на указанный вид деятельности.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 36 тыс. 251 л бензина марки А-92, 6 тыс. 134 л бензина марки А-95, 21 тыс. 704 л дизельного топлива общей ориентировочной стоимостью почти 2 млн грн, а также 3 резервуара и 2 топливно-раздаточные колонки стоимостью около 1 млн грн.

Безлицензионная торговля горючим остановлена в Донецкой области: изъята партия топлива стоимостью 2 млн грн 01
Безлицензионная торговля горючим остановлена в Донецкой области: изъята партия топлива стоимостью 2 млн грн 02
Безлицензионная торговля горючим остановлена в Донецкой области: изъята партия топлива стоимостью 2 млн грн 03
Безлицензионная торговля горючим остановлена в Донецкой области: изъята партия топлива стоимостью 2 млн грн 04

Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

Источник: https://censor.net.ua/p3136764
 
 
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Всегда было интересно , куда изъятое девается ?
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За реализацию без лицензии предусмотрен штраф в 250.000 грн., а не конфискация!
Там, что-то другое или ДФС опять по беспределу..
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Рекомендованную (а не утвержденную-!!!) форму заявления на лицензии ДФС опубликовала 12.06.19 г., срок рассмотрения 20 рабочих дней (!!!)....и кстати, Закон вступает в силу с 1 июля.
Ну, допустит направили заяву почтой (по Закону предусмотрено) 25.06.19 г., пока дошло, пока рассмотрели....и КАК лицензия может быть 1 или 2 или 10 июля? Хоть бы к 25 дали...
Дебилы бл......
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Цензор.НЕТФотоОбществоБезлицензионная торговля горючим остановлена в Донецкой области: изъята партия топлива стоимостью 2 млн грн. ФОТО
 
 
 
 
 
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