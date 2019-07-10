 Секретарь горсовета Борисполя Годунок, которого Зеленский назвал "разбойником" и выгнал с совещания, голосовал за "честного преЗЕдента". ФОТО

Об этом сам Годунок сообщил в день выборов, 21 апреля, передает Цензор.НЕТ.
"Проголосовал за будущее моих детей, за процветающую Украину и честного преЗЕдента", - написал он под фото с моментом опускания бюллетеня в урну.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Борисполь выгнал с заседания секретаря городского совета Ярослава Годунка. назвав его "разбойником".
Зеленский уверен что он сможет создать однопартийную власть в ВР. Но он не учел что это ничего не даст. У Радикалов Яныка тоже по факту была вся власть в ВР. И чем это закончилось?...
Олигархат скидывал Яныка и потом Порошенко как раз из-за того что те решили всю власть подмять под себя. Зеленского ждет неизбежно та же судьба. Он и 2-х лет не просидит.
Каналы СМИ все в руках олигархов. Сейчас почти все каналы в оппозиции к Зеленскому (кроме Пинчука, который как всегда надеется отсидеться в кустах).
А когда президент не контролирует все СМИ то его быстро утопят в глазах народа.
Медведчуковские каналы (три самых мощных информационных канала в Украине) - УЖЕ сегодня открыто и жестко "топят" имидж Зеленского. Порошенко был этими же каналами потоплен и проиграл, хотя имел два свои ТВ канала.
А сегодня Зеленского будут топить и Медведчуковские и Порошенковские каналы.
А у Зеленского НЕТ 100% своих ТВ каналов. Завтра его выгонят и с канала Коломойского. И Коломойский начнет критиковать Зеленского по черному! Вот посмотрите.
ЭТО КОНЕЦ
- За что? Я же за тебя голосовал!
25%7%
Вы слышали когда нибудь о понятии деловая репутация????? Как вообще мог человек с судимостью на такую должность попасть?? Вам дятлам яныка мало было?
А по логике других зеля с таким человеком должен был обсуждать работу потому что он за него голосовал?
Вас баранов зеки во власти снова устраивают? Дежявю??
Вот это будет потеха! ))