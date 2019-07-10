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 Политика Украины
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Все про:Борисполь (575) Зеленский (2078) скандал (4284)

 Секретарь горсовета Борисполя Годунок, которого Зеленский назвал "разбойником" и выгнал с совещания, голосовал за "честного преЗЕдента". ФОТО

Секретаря городского совета Борисполя Ярослав Годунок, которого сегодня выгнал во время совещания Владимир Зеленский, на выборах главы государства голосовал за действующего президента.

Об этом сам Годунок сообщил в день выборов, 21 апреля, передает Цензор.НЕТ.

"Проголосовал за будущее моих детей, за процветающую Украину и честного преЗЕдента", - написал он под фото с моментом опускания бюллетеня в урну.

Секретарь горсовета Борисполя Годунок, которого Зеленский назвал разбойником и выгнал с совещания, голосовал за честного преЗЕдента 01

Смотрите также: "Ща позвоню Баканову по поводу этого черта", - Зеленский обратится в СБУ по поводу секретаря горсовета Борисполя Годунка. ВИДЕО

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Борисполь выгнал с заседания секретаря городского совета Ярослава Годунка. назвав его "разбойником".

Источник: https://censor.net.ua/p3136753
 
   
 Топ комментарии
 
ОН большой фанат ЗЕли, так за него распинался)))
Секретарь горсовета Борисполя Годунок, которого Зеленский назвал "разбойником" и выгнал с совещания, голосовал за "честного преЗЕдента" - Цензор.НЕТ 1735
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лох - это судьба
проголосовал

у меня есть контрагент. не просто за вазелина голого совал - даже в комиссии от него был. радовался как дитя. теперь хмурый ходит.он был связан с бюджетом - финансирование из бюджета нет. до конца года не будет. здобул дятел
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так этого чувака выбрал народ, какие претензии? Зе не имеет права его выгонять.
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Мораль этой басни такова-если ты вор не голосуй за ЗЕ, НЕ ПОМОЖЕТ, семипроцентная илита четко усвоила это правило. А Зе красавец, никакой лояльности к ворью, даже если ворье готово жопу лизать !!! полная противоположность барыги-схемщика ротеродамного
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Выгнали депутата от Батькивщины! Все. Никакой коалиции "Слуги народа" с Тимошенко не будет.
Зеленский уверен что он сможет создать однопартийную власть в ВР. Но он не учел что это ничего не даст. У Радикалов Яныка тоже по факту была вся власть в ВР. И чем это закончилось?...
Олигархат скидывал Яныка и потом Порошенко как раз из-за того что те решили всю власть подмять под себя. Зеленского ждет неизбежно та же судьба. Он и 2-х лет не просидит.
Каналы СМИ все в руках олигархов. Сейчас почти все каналы в оппозиции к Зеленскому (кроме Пинчука, который как всегда надеется отсидеться в кустах).
А когда президент не контролирует все СМИ то его быстро утопят в глазах народа.
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можно попробовать народ на свою сторону потянуть ? в век инета телевизор немного не тот уже, да и врущий телевизор народ просто выключит, с розетки, совсем...так еще и телебизнес навернется. Короч не все так просто и однозначно
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Не нужно самообманываться. По соц. исследованиям народ смотрит по прежнему ТВ а не Инет. И доверяет ТВ. Причем каждая группа электората давно подсела на свои каналы и доверяет ТОЛЬКО им.
Медведчуковские каналы (три самых мощных информационных канала в Украине) - УЖЕ сегодня открыто и жестко "топят" имидж Зеленского. Порошенко был этими же каналами потоплен и проиграл, хотя имел два свои ТВ канала.
А сегодня Зеленского будут топить и Медведчуковские и Порошенковские каналы.
А у Зеленского НЕТ 100% своих ТВ каналов. Завтра его выгонят и с канала Коломойского. И Коломойский начнет критиковать Зеленского по черному! Вот посмотрите.
ЭТО КОНЕЦ
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Думал соевый что переметнулся, а не тут то было.
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- Пшел вон отсюда!
- За что? Я же за тебя голосовал!
Секретарь горсовета Борисполя Годунок, которого Зеленский назвал "разбойником" и выгнал с совещания, голосовал за "честного преЗЕдента" - Цензор.НЕТ 620
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Ну так преЗедент действительно оказался честным и назвал все своими именами.
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Свинья и хамло - это про тебя. Впрочем, такова ваша свинячья элита 25% 7%
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Ну, а вас ментальных бомжей, как было 73%, так и осталось.
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Зато порохоскотвы что-то становится все меньше и меньше... Что-то совсем сдулся ваш Свиночолый гетьман без админ ресурса.
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Что ты чешешь, пьяное полено? Мозгов нет, чтобы в цифрах разобраться? Еще раз: Вас, ватников "уставших ат вайны", ка которой вы ни разу не были было 73% и осталось. Это быдло смотрящее "Сватов" + откровенные ватники "путинввиди". Нас хоть и мало, но мы сильнее духом. Выгнали Овоща Первого - прогоним и Овоща Второго. И вы стадо овец нам не помешаете, так как "мешалки" в трусах нет.
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Читаю коменты и не понимаю. У большинства совсем с головой проблемы по ходу.
Вы слышали когда нибудь о понятии деловая репутация????? Как вообще мог человек с судимостью на такую должность попасть?? Вам дятлам яныка мало было?
А по логике других зеля с таким человеком должен был обсуждать работу потому что он за него голосовал?
Вас баранов зеки во власти снова устраивают? Дежявю??
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Этот "черт" избрался на выборах, а потом депутаты избрали его секретарем местной рады. Вот такой вот лохторат. Да и през не лучше, тем более, что "черт" за него и головал)
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Черт и есть черт и пофигу за кого этот черт голосовал. Простите за тавтологию.
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это можно за кружкой пива рассуждать, а на деле Годунок по закону чист - отсидел, избрался, все законно, никаких претензий.
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Уверяю вас! Завтра среди членов партии "Слуга народа" оппоненты Зеленского найдут с десяток людей с криминальными статьями. И СМИ Медведчука и Порошенко эту тему старательно растиражируют.
Вот это будет потеха! ))
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зеленский и слуга народа это не выбор, это диагноз.
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Для України нормальна робоча обстановка.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСекретарь горсовета Борисполя Годунок, которого Зеленский назвал "разбойником" и выгнал с совещания, голосовал за "честного преЗЕдента". ФОТО
 
 
 
 
 
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