 Секретарь горсовета Борисполя Годунок, которого Зеленский назвал "разбойником" и выгнал с совещания, голосовал за "честного преЗЕдента". ФОТО

Об этом сам Годунок сообщил в день выборов, 21 апреля, передает Цензор.НЕТ.

"Проголосовал за будущее моих детей, за процветающую Украину и честного преЗЕдента", - написал он под фото с моментом опускания бюллетеня в урну.

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Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Борисполь выгнал с заседания секретаря городского совета Ярослава Годунка. назвав его "разбойником".