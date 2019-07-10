 Зеленский призвал власти Борисполя за год построить новую больницу и пригрозил чиновникам снятием с должностей. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
Как отметили в Офисе Президента в деятельности и санитарном состоянии данной больницы зафиксирован ряд нарушений и несоответствий нормативным требованиям. Во многих помещениях нет ремонта. А среди тех, где побывал Глава государства, в наихудшем состоянии - терапевтическое отделение и пищевой блок. Это устаревшие здания, требующие капитального ремонта. Кроме того, в отделениях не хватает мест.
Зеленский пообщался с пациентами больницы. Местные жители пожаловались на часовые очереди, иногда - отказ врачей оказывать услуги из-за низкой зарплаты, отсутствие нормальных условий, проблемы с качеством инсулина и лекарств и тому подобное.
"Увидел условия, в которых находятся люди в больнице. А сейчас вижу у вас ремонт - это же городской совет, который, наверное, важнее главной бориспольской больницы. Потому что здесь ремонт лучше", - отметил Глава государства во время встречи с общественным активом области в помещении городского совета Борисполя. По словам Зеленского, например, в терапевтическом отделении 6 человек размещено на 9 кв. м.
Главный врач Александр Щур сообщил, что проведен тендер на строительство нового комплекса больницы, однако из-за недостатка финансирования процесс затормозился.
"Что я думаю об этом. В 2020 году местные выборы. Если в 2020 году вы не построите, никто за вас не проголосует", - сказал Зеленский, обращаясь к мэру города.
Президент поручил новому главе Киевской ОГА собрать всех должностных лиц, чиновников, главного врача, разработать план, чтобы за год совместными усилиями была построена новая Бориспольская больница. Президент также отметил, что будет обращаться относительно увольнения с должностей всех, кто будет препятствовать этому процессу.
Глава государства также призвал главного врача: "Прошу перестать показывать людям, где вы сделали ремонт. И сделайте все возможное, чтобы во время ремонта люди были в нормальных условиях".
Ужасное состояние больниц Одесса
кстати, тестик на понимание украинского на слух хочешь?
"Зебіли VS порохоботи".
Шо.... пусть жители ходят в этот сарай?
Лишь бы тебе и твоему хозяину имидж не подпортили?
Аргументируй свой голимый срач!
А твой хозяин петюня вообще на Конституцию наср-л!
Он ввел военное положение после агрессии рашки?
Какого он принимал строительство лагерей, дорог, роддомов?
Вы порохнявые или трусы наденьте или крестик снимите!
Уж молчали бы про выполнение Конституции петюней!
Какой срок он президент?
Ты про 100 дней президентсва слышал?
Не пиши мне убогий.... С тупыми общаться - моветон!
Их нужно очень жестко прессовать!
Если мажорное быдло настроено по хамски то ему нужен отпор а не красивые глазки!
А как и что блазень сделал? Огласите весь список пжл.
Я вже навіть не пишу про те, що міський голова намагався Зе пояснити, що
засновником лікарні є Райдержадміністрація, тобто лікарня знаходиться у власності держави і міський голова не може її фінансувати за рахунок коштів місцевої громади.
Думаю, що для Зе це взагалі космос.
казочка про доброго царя і поганих бояр - вже ,колись проходили
и не западло "журналистам" тиражировать тупой пиар
Наш маленький Віссаріонович, Лукашенко донбаського розливу!
Криворізького розливу...
...
Надо делать реформы, да так, что бы не надо было за каждым чиновником с палкой бегать и заставлять его работать!
Если преЗЕдент будет на каждую хотя бы по одному дню тратить, то ему придется потратить ПЯТЬ с половиной лет.
Если преЗЕдент будет на каждую хотя бы по одному дню тратить, то ему придется потратить ПЯТЬ с половиной лет.
Та хай їздить - шкоди наробить менше...
Или ты думаешь одну больницу посетил и вокруг рай наступит?
На Востоке обстрелы, гибнут пацаны, много раненых. Давай, главнокомандующий, действуй! А не самопиаром занимайся!!! Больницы пусть посещают твои зебилы.