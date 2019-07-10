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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:больница (616) Борисполь (575) Зеленский (2078) ремонт (919)

 Зеленский призвал власти Борисполя за год построить новую больницу и пригрозил чиновникам снятием с должностей. ФОТОрепортаж

10 июля Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения в Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Как отметили в Офисе Президента в деятельности и санитарном состоянии данной больницы зафиксирован ряд нарушений и несоответствий нормативным требованиям. Во многих помещениях нет ремонта. А среди тех, где побывал Глава государства, в наихудшем состоянии - терапевтическое отделение и пищевой блок. Это устаревшие здания, требующие капитального ремонта. Кроме того, в отделениях не хватает мест.

Зеленский призвал власти Борисполя за год построить новую больницу и пригрозил чиновникам снятием с должностей 01

Зеленский пообщался с пациентами больницы. Местные жители пожаловались на часовые очереди, иногда - отказ врачей оказывать услуги из-за низкой зарплаты, отсутствие нормальных условий, проблемы с качеством инсулина и лекарств и тому подобное.

"Увидел условия, в которых находятся люди в больнице. А сейчас вижу у вас ремонт - это же городской совет, который, наверное, важнее главной бориспольской больницы. Потому что здесь ремонт лучше", - отметил Глава государства во время встречи с общественным активом области в помещении городского совета Борисполя. По словам Зеленского, например, в терапевтическом отделении 6 человек размещено на 9 кв. м.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы почистили озеро, а отдельные индивидуальности...", - "Они метр нагадили? Вы что издеваетесь?" - мэр Борисполя Федорчук и Зеленский обговорили очистку водоемов от фекалий. ВИДЕО

Главный врач Александр Щур сообщил, что проведен тендер на строительство нового комплекса больницы, однако из-за недостатка финансирования процесс затормозился.

Зеленский призвал власти Борисполя за год построить новую больницу и пригрозил чиновникам снятием с должностей 02

"Что я думаю об этом. В 2020 году местные выборы. Если в 2020 году вы не построите, никто за вас не проголосует", - сказал Зеленский, обращаясь к мэру города.

Президент поручил новому главе Киевской ОГА собрать всех должностных лиц, чиновников, главного врача, разработать план, чтобы за год совместными усилиями была построена новая Бориспольская больница. Президент также отметил, что будет обращаться относительно увольнения с должностей всех, кто будет препятствовать этому процессу.

Глава государства также призвал главного врача: "Прошу перестать показывать людям, где вы сделали ремонт. И сделайте все возможное, чтобы во время ремонта люди были в нормальных условиях".

Зеленский призвал власти Борисполя за год построить новую больницу и пригрозил чиновникам снятием с должностей 03
Фото: Офис Президента

Источник: https://censor.net.ua/p3136743
 
   
 Топ комментарии
 
Кретинизм времен совка. Или теперешней параши.
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новый царь Украины - сказал - должны делать - он так хочет - фюрера мне напоминает
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потрібно,що б запрацювала система,а не набіги президента на місця
казочка про доброго царя і поганих бояр - вже ,колись проходили
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Да так по всей Украине, не только в Борисполе.
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У Василькові трошки не так. Ремонт зробили декілька років тому, і постійно модернізують кабінети.
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ЗЕбілам на замітку з приводу "того чорта" Зеленский призвал власти Борисполя за год построить новую больницу и пригрозил чиновникам снятием с должностей - Цензор.НЕТ 5141 Зеленский призвал власти Борисполя за год построить новую больницу и пригрозил чиновникам снятием с должностей - Цензор.НЕТ 5141 Зеленский призвал власти Борисполя за год построить новую больницу и пригрозил чиновникам снятием с должностей - Цензор.НЕТ 3310 Зеленский призвал власти Борисполя за год построить новую больницу и пригрозил чиновникам снятием с должностей - Цензор.НЕТ 7638
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Шкода що в Одесі Зеленський не пішов по лікарням, особливо по областній інфекційній лікарні, яка скоро взагалі завалиться, не зважаючи на те що будівля лікарні - пам'ятка архітектури. Але ж є Інтернет і там можна подивитись відео про одеські медичні заклади, не потрібно їхати самому!
Ужасное состояние больниц Одесса
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А сенс? Ігорьоня глянь на календар - у нас передвиборча кампанія, меньше двох тижнів осталося. Які, нахрін, лікарні?
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А ну порохнявые , все сюда....насрать быстренько по теме!!
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тестик на понимание украинского на слух хочешь?
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ты считаешь хорошей идеей играть в шахматы с голубем?
кстати, тестик на понимание украинского на слух хочешь?
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Петик, пишущий на русском, будет меня учить украинскому?
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Згоден. Тебе навчити української важче, чим висадити людину на Марсі.
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А що тут крити. Ще одно вилізло, якого цікавить лише
"Зебіли VS порохоботи".
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новый царь Украины - сказал - должны делать - он так хочет - фюрера мне напоминает
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И чего ты порохолиз в этом плохого увидел?
Шо.... пусть жители ходят в этот сарай?
Лишь бы тебе и твоему хозяину имидж не подпортили?
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зебилкин - посмотри чем он должен по конституции заниматься - это все пиар - вы тупое быдло - ведетесь на такое - просто стыдно за вас - сколько город и везде он должен лично приезжать и строить чиновников? - просто нет слов, от вашего ума ,без матов ........
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Ну так шо ж в этом плохого? Ну отчитал мэра ! Если заслужил - то нормальная гражданская позиция!
Аргументируй свой голимый срач!
А твой хозяин петюня вообще на Конституцию наср-л!
Он ввел военное положение после агрессии рашки?
Какого он принимал строительство лагерей, дорог, роддомов?
Вы порохнявые или трусы наденьте или крестик снимите!
Уж молчали бы про выполнение Конституции петюней!
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А можно поинтересоваться, от чего вы так кипятком писяете? Он что, УЖЕ отремонтировал больницу? Он УЖЕ построил дороги? Он УЖЕ очистил реки? Все что он делает - это тупо ездит и грозит всем пальчиком. Но ЗеДебилылам большего и не надо - Ах, какой президент! Как он их всех!.... Раздавать указания - много ума не надо, твы ОБЕСПЕЧЬ выполнение этих указаний.
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Вы ИДИОТ и это ФАКТ!
Какой срок он президент?
Ты про 100 дней президентсва слышал?
Не пиши мне убогий.... С тупыми общаться - моветон!
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Чиновники охренели от безнаказанного воровства, роскоши и власти!
Их нужно очень жестко прессовать!
Если мажорное быдло настроено по хамски то ему нужен отпор а не красивые глазки!
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надо реформы делать как Порох - а не бегать самому за каждым и грозить на камеру,себя и должность позоря - как то так - но пиар есть пиар
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А как и что пэдро сделал? Огласите весь список пжл.
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Наобещал на триста лет вперед. Мало что ли?
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тільки зебіл вважає, що реформи можуть поміститися в список...
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Марк Кальман
А как и что блазень сделал? Огласите весь список пжл. Зеленський закликав владу Борисполя за рік побудувати нову лікарню та пригрозив чиновникам зняттям з посад - Цензор.НЕТ 7005

Зеленський закликав владу Борисполя за рік побудувати нову лікарню та пригрозив чиновникам зняттям з посад - Цензор.НЕТ 671

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надо тебе приехать в Украину и посмотреть,как изменилась страна только благодаря одной децентрализации - а так тебе и другим,главное другим - https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48037562
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Странно, вот Зеля тоже нихрена не сделал, а у вас уже массовые поллюции...
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Зеленский призвал власти Борисполя за год построить новую больницу и пригрозил чиновникам снятием с должностей - Цензор.НЕТ 8168Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 55 хв.55 хвилин тому

Я вже навіть не пишу про те, що міський голова намагався Зе пояснити, що
засновником лікарні є Райдержадміністрація, тобто лікарня знаходиться у власності держави і міський голова не може її фінансувати за рахунок коштів місцевої громади.


Думаю, що для Зе це взагалі космос.
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То детали.... Галимый чес. Чувак сказал. Усё. Обстучат детали с шохами. А бригадиру он маляву кинул, с фраерком разберутся по понятиям.
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а вот и "ЧОРТ" на которотого зебил бригадного натравил бумеранг-с Зеленський закликав владу Борисполя за рік побудувати нову лікарню та пригрозив чиновникам зняттям з посад - Цензор.НЕТ 69
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потрібно,що б запрацювала система,а не набіги президента на місця
казочка про доброго царя і поганих бояр - вже ,колись проходили
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Ой, не в 2020-му будуть місцві вибори, а в 2019-му... нова зебільна верховна зрада постарається...
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Ну прямо копія прямої лінії п'зди моржової.
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девушка! ну что же вы так. надо говорить "вагины". и запикивать не надо и культурно
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Ну вы еще скажите, что надо петь "Путин-пенис..."
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И шо денег дал? Или на интузазизме построят? На ***** похоже.... Все больше и больше
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Так воно думало, що на цю лікарню має розкошелитися мер та секретар ради міста... дивись допис Алли Новосад.
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решил у лукашенко славу забрать, человек выше правильно сказал, нужно систему запустить, а не набеги делать. Но кроме этого Зеля ничего видать придумать не сможет, но девиденты с пиара наберет, может ещё как в раше потом прямую линию сделают, будет жалобы принемать
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Кабмин Гройсмана на нары за очковтирательство в реформах бардак в медицине разваленных дорогах контрабанде масштабной коррупции во всех эшелонах власти...
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ты вечером видимо два раза на нары (каждой рукой), и спишь спокойно
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отіц наріда...
и не западло "журналистам" тиражировать тупой пиар
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Наш маленький Віссаріонович, Лукашенко донбаського розливу!
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кацахол
Наш маленький Віссаріонович, Лукашенко донбаського розливу!
Криворізького розливу... Зеленський закликав владу Борисполя за рік побудувати нову лікарню та пригрозив чиновникам зняттям з посад - Цензор.НЕТ 2818
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проект такой больницы - полтора-два года со всеми согласованиями. причем спасибо пороху - сами согласования занимают примерно месяц а не год как раньше. Стройка - еще полтора года минимум. Потом оборудование установить. В общем примерно 3-4 года от проекта до открытия. Если совсем уж напрячься - два. Отсюда вывод - "вы ставите нереальные сроки! это валюнтаризм"
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После выборов в ВР этот Наркоман будет на камеру, как Лукашенко по совхозам ездить или как Уйло "прямые линии спасения" проводить?!
...
Надо делать реформы, да так, что бы не надо было за каждым чиновником с палкой бегать и заставлять его работать!
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Он призвал? Или алени подопечные бумажку написали?
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ШАРИЙ ПРИБЛИЖАЕТСЯ!!!!!!!!!!!! ПОРОХОБОТЫ БОЙТЕСЬ!!!!!!!!!!
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В Украине около 2000 больниц.
Если преЗЕдент будет на каждую хотя бы по одному дню тратить, то ему придется потратить ПЯТЬ с половиной лет.
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Small Jerboa

Если преЗЕдент будет на каждую хотя бы по одному дню тратить, то ему придется потратить ПЯТЬ с половиной лет.
Та хай їздить - шкоди наробить менше... Зеленський закликав владу Борисполя за рік побудувати нову лікарню та пригрозив чиновникам зняттям з посад - Цензор.НЕТ 8231
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А сколько в Украине озёр! Если в каждом президент будет уровнем дерьма заниматься, как в Борисполе, то сколько лет ему на это дерьмовое дело придется потратить! Аж дух захватывает.
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Да просто Феофанию Народу отдайте..?
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Порох ее давно отдал народу. Из администрации убрал. Атошников там много.
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Во как, приехал Зеленский, сразу сколько жалоб от народа. И дерьма оказывается в озере 1 метр и больница в ужастном состоянии, а когда мародер приезжал, все было хорошо, только был слышен плач маленького мальчика, которому не дали сделать селфи с шоколадным.
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Та погоди, дай пару лет - буден слышен только плач Лысого, которого не назначили министром культуры. При чем и больница и озера останутся прежними.
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Так Мародёр же Рыг, а рыги--лохотронщики, как и ***** с жопоблоком.
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Зе, ты будешь пиаром заниматься или выполнять свои обязанности????

Или ты думаешь одну больницу посетил и вокруг рай наступит?

На Востоке обстрелы, гибнут пацаны, много раненых. Давай, главнокомандующий, действуй! А не самопиаром занимайся!!! Больницы пусть посещают твои зебилы.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗеленский призвал власти Борисполя за год построить новую больницу и пригрозил чиновникам снятием с должностей. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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