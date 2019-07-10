 Центр Киева начали расчищать от автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Кличко, особое внимание инспекторов и полиции – к машинам, оставленным на полосах общественного транспорта.

"Центр организации дорожного движения столицы совместно с патрульной полиции Киева работают над упорядочением движения общественного транспорта. Сегодня утром массово эвакуировали автомобили на бульваре Шевченко - от Бессарабской площади до Площади Победы и с противоположной стороны. И это - не однодневная акция и не единственная улица, где теперь работают инспекторы, полиция и эвакуаторы", - отметил градоначальник.

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