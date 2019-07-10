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 Общество, Фоторепортаж
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 "Взгляд будущего": в Люблине проходит уникальная фотовыставка, участниками которой стали дети погибших украинских Героев. ФОТОрепортаж

На центральной площади Люблина (Польша) до 16 июля будет проходить уличная фотовыставка "Взгляд будущего". Участниками проекта стали дети из семей погибших украинских Героев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Армія Inform в Facebook.

В польском городе Люблин на центральной площади города до 16 июля будет проходить уличная фотовыставка "Взгляд будущего". Участниками проекта стали дети из семей погибших украинских Героев, которые одними из первых без колебаний встали на защиту Украины.

Взгляд будущего: в Люблине проходит уникальная фотовыставка, участниками которой стали дети погибших украинских Героев 01

"Это истории детей, которые в своих маленьких сердцах будут всегда носить большую боль. Эти дети в один момент стали взрослыми: многие мечты, планы и надежды никогда для них не осуществятся из-за потери родного человека...

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Среди героев проекта есть детки, которые своего отца никогда не знали и не видели ..., потому что родились после его гибели ... Единственное, что они знают, это папу-героя, который смотрит на них нежным и любящим взглядом только с фотографии...", - сказано в сообщении.

Взгляд будущего: в Люблине проходит уникальная фотовыставка, участниками которой стали дети погибших украинских Героев 02

Отмечается, что эта уникальная уличная фотовыставка не оставила равнодушным поляков, они читают истории детей, всматриваются в глаза малышей и искренне сочувствуют нашему народу. 

Взгляд будущего: в Люблине проходит уникальная фотовыставка, участниками которой стали дети погибших украинских Героев 03
Взгляд будущего: в Люблине проходит уникальная фотовыставка, участниками которой стали дети погибших украинских Героев 04
Взгляд будущего: в Люблине проходит уникальная фотовыставка, участниками которой стали дети погибших украинских Героев 05
Фото:  Армія Inform/Facebook

Взгляд будущего: в Люблине проходит уникальная фотовыставка, участниками которой стали дети погибших украинских Героев 06

Источник: https://censor.net.ua/p3136693
 
   
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Без сльоз не можливо дивитись на світлини цих дитин та читати про іхні мріі.....Кажуть Давайте пагаварим ????Курва я б поговорив ...!!!
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І ось до підвіконня він дотягнувся
І татко його додому повернувся,
У назвах вулиць а він чекав живого!

ВИ СДЄЛАЛІ ИХ ВСЕСТЕ! ЗЄ!

І вулиці незабкром переіменують...
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Взгляд будущего": в Люблине проходит уникальная фотовыставка, участниками которой стали дети погибших украинских Героев. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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