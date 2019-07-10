 Секретарь СНБО Данилюк начал визит в США. ФОТО

Об этом написал сам Данилюк на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Начался визит в США. Встретился с генералом Келлогом, советником по национальной безопасности вице-президента США и советником президента США, и с Куртом Волкером, спецпредставителем Госдепартамента США", - написал Данилюк.

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