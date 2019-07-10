 Секретарь СНБО Данилюк начал визит в США. ФОТО

Об этом написал сам Данилюк на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Начался визит в США. Встретился с генералом Келлогом, советником по национальной безопасности вице-президента США и советником президента США, и с Куртом Волкером, спецпредставителем Госдепартамента США", - написал Данилюк.
1. Прой@бана зовнішня політика. Здача інтересів України за підсумками європейських зустрічей. Свідоме замовчування власного політичного провалу.
2. Гвалтування Конституції і Законів України.
3. Повернення злочинців, ригів, фанатів Януковоща і "руського миру".
4. Призначення на керівні посади друзів, "квартальщиків", бізнес-партнерів, нездар.
5. Планомірне знищення керованості та вищих офіцерських кадрів Служби безпеки України.
6. Призначення на керівні посади голів ОДА бандитів і сепарів. Крім цього - злочинці і сепари - у предвиборчих списках ЗЕ-більної команди.
7. Скорочення Збройних Сил за допомогою призначених проросійсько налаштованих генералів. Повернення системної корупції в ЗСУ.
8. Здача бойових позицій в районах ООС під виглядом розведення військ.
9. Ідеї перенесення адміністрації президента і столиці держави. В країні, яка воює. В країні, де не можуть вилікувати ветеранів, онкохворих дітей, пенсіонерів.
10. Збільшення адмінапарату, повернення кортежів, ганьба прес-секретаря.
11. Розподіл України між Ахметовим, Коломойським, Пінчуком.
12. Повне сприяння руйнівній діяльності Авакова, відповідального за провал реформи правоохоронних органів, кришування видобутку бурштину, митниці, міліцейських злочинів.
13. Повна неповага до української мови. Свідоме використання мови ворога президентом, його "говорящою головою" Разумковим, мовна безграмотність оточення та персоналу.
14. Потурання відкриттю карних справ проти політичних опонентів. Відродження обшуків у політичних противників.
15. Істерика, неадекватна поведінка, недолугість, зверхність, хамство, чванливість.
2. Ты про мародерство порошенко? Про оффшоры? Или про Свинарчуков? Про роттердам+?
3. А Медведчук при порошенко, кернес, добаин, труханов, покупка мураевым newsone и медведчуком 112 - не русский мир?
5. Семочко в сбу, чья женс рабсиянка, а дети в крыму - это высший состав сбу, это типа офицер??
6. А труханов, кернес, добуин - не сепары?
Дальше такой бред полел уже, что и комментить не хочется
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как честно...))
В контракте есть так же закрытая часть где расписываются конкретные этапы обязательного выполнения. По контракту Weber Shandwick в течении месяца изучают ситуацию, готовят обзорный отчет и после его согласования договор считается вступившим в силу..
в договорах заказчик и плательщик далеко не всегда совпадают
В начале июля г-н Пинчук подписывает контракт с Weber Shandwick , в начале июня из санкционных списков РФ удивительным образом испаряется инвестиционный фонд EastOne Group, хотя фамилия Пинчука остается в списке. Все это наводит на очень интересные размышления.
Умные люди в умных книгах по разведаналитике говорят, что если совпадений больше двух - это уже система.
Мы уже писали о нарастающем влиянии Пинчука и его роли в продвижении вопроса урегулирования на Донбассе.
Мы уже писали о его знакомстве и связях с главой "Газпрома " Миллером. Все это было интересно, но пзл не складывался. Все сразу стало на свои места, когда неделю назад мы получили информацию, что г-н Миллер связывался с Пинчуком и звонил президенту Зеленскому по прямому указанию руководителя администрации президента РФ Антона Вайно.
Знакомьтесь - новая ключевая фигура российской политики, во многом ее сейчас определяющая. Человек очень интересный. Еще в 2016 году будучи еще заместителем руководителя администрации президента РФ на одном из совещаний в присутствии Путина, назвал попытку силового решения вопроса на Донбассе "вопиющей глупостью, которое цементирует украинское общество". Его слова "... дайте им самим спокойно передраться и умереть..." стали крылатыми. Не знаем кто как отреагировал на это, но через полтора месяца он стал главой администрации президента РФ.
Именно группа Вайно на протяжении почти года убеждала руководство РФ что ставка на Медведчука в Украине есть пустая трата денег и ресурсов, что ни одна политическая сила Украины не пойдет на сотрудничество с ним и что нужно искать новых людей и новые способы влияния.
Кстати группа Вайно категорически возражала против кампании по всеобщей паспортизации Донбасса и в общем то отстояла свое мнение. Паспортизация Донбасса будет проводится в основном в виде эвакуации членов бандформирований, и "госструктур". Остальное население должно будет имплантировано в Украину, как дестабилизирующий фактор.
Долгое время эта точка зрения не учитывалась и отвергалась Путиным. Все изменилось после переизбрания Порошенко. Отход Порошенко от власти был воспринят в РФ как шанс реализации "мягкого" сценария и Вайно получил карт-бланш.
Первое что сделал Вайно - это погнал в реальный политический бой, возлежавшего до этого на лаврах "кума Путина" Медведчука.
Вайно ни секунды не сомневался что это пустой номер и потому почти в открытую гонит через него деньги, скупает во временной пользование телеканлы, устраивает провокации. Будь украинские спецслужбы порасторопнее, Медведчука можно было давно обнулить одними блокированием переводов. Но увы.. Во главе большинства наших спецслужб - дилетанты. Мы представляем как смеялись в России когда после организованной ими провокации с "телемостом" украинские власти пытались торговаться с Медведчуком на предмет организации встречи с Путиным. Россию уже абсолютно не заботит судьба Медведчука - он для них отработанный материал. Его главная задача - отвлекать внимание от проведения "мягкого" сценария.
В этом вопросе именно Пинчук оказался для Вайно неоценимым союзником. В чем же сошлись эти люди? Вы не поверите - в убеждениях ! И тот и другой убеждены что НАТО - это плохо. И тот и другой убеждены, что европейскую интеграцию Украины нужно остановить. И тот и другой хочет видеть Украину серой зоной болтающейся между Европой и Россией. Для Вайно конечно - это политическая стратегия России.
А для Пинчука - убеждения, вполне сформированные и изложенные еще в декабре 2016 года в статье " Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia. Crimea should not get in the way of a deal that ends the war. The lives that will be saved are worth it" в WSJ.
Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией Крым не должен мешать сделке, которая положит конец войне. Спасенные жизни стоят того. Отказ от вступления в НАТО и ЕС в обмен на мир на Донбассе. Узнаете тезисы ?.
Милые бонусы Пинчуку в виде заказав за трубы для российских трубопроводов - ну у каждого иуды свои тридцать сребренников...
Беда конечно не в Пинчуке, не в Кучме и даже не в России.
Беда в агрессивном, беспросветном дилетантизме нынешней украинской власти, непониманию элементарных основ и принципов международной политики, в кадрах назначаемых по принципу "квартальности".