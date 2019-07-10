 Военнослужащий на Черниговщине за 3 тыс. грн пускал гражданских лиц на территорию военного объекта для игры в пейнтбол. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Центрального региона.
"Ответственный за организацию охраны бывшего военного аэродрома "Пивцы" начальник нештатной комендатуры военной части, подчиненной Харьковскому национальному университету Воздушных Сил ВСУ имени И. Кожедуба, за 3000 гривен взятки организовал представителям частного предприятия беспрепятственный пропуск на аэродром в Чернигове для проведения соревнований по пейнтболу", - говорится в сообщении пресс-службы.
Еще 500 долларов военнослужащий получил за содействие в дальнейшем в получении участка на аэродроме в длительную аренду.
Офицера задержали 9 июля во время получения неправомерной выгоды. Продолжаются следственные действия.
Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 (взяточничество) УК и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
И это было бы правильно.
Одно говно - "служит" шоб побольше украсть/нахалтурить, вторые - вообще геи(в плохом смысле)
В ЗЕко-Манду его!!
Казалось бы - вот Интернет, читай, "думай"(те), делай выводы, выдавливай из себя раба.....
Но нет же. На словах - какие плохие взяточники, а если какого-то чиновника наградили грамотой за то шо не взял.... взятку = во дурак, я бы на его месте не смешился с грамотой, а "зарабатывал бы бабло"(как и попы).
Хотя, есть один метод.....
вчера прочитал чей-то комент.
Зашли в село немцы, попросили выровнять заборы и не выливать помои на улицу. На след. день какой-то дурак вылил - расстреляли.
И все. И "орднунг" был аж до возвращение порядка когда можно даже наложить на улице и это считалось - "ух, какой парень, 5кг. наложил, первый ударник на кал.хозе".....
Знаете ли вы, что вор и дружок главного мародёра, укроборонпромовец Свынарчук, он же Гладковский, он же свынота и мародёр - отпущен и опять очолыв порошенковскую корпорацию "Богдан"?
От таке *****, малята...