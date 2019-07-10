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 Военнослужащий на Черниговщине за 3 тыс. грн пускал гражданских лиц на территорию военного объекта для игры в пейнтбол. ФОТОрепортаж

Военная прокуратура Черниговского гарнизона задержала начальника комендатуры воинской части, который за взятки пускал гражданских лиц на охраняемый военный объект поиграть в пейнтбол.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Центрального региона.

"Ответственный за организацию охраны бывшего военного аэродрома "Пивцы" начальник нештатной комендатуры военной части, подчиненной Харьковскому национальному университету Воздушных Сил ВСУ имени И. Кожедуба, за 3000 гривен взятки организовал представителям частного предприятия беспрепятственный пропуск на аэродром в Чернигове для проведения соревнований по пейнтболу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Еще 500 долларов военнослужащий получил за содействие в дальнейшем в получении участка на аэродроме в длительную аренду.

Офицера задержали 9 июля во время получения неправомерной выгоды. Продолжаются следственные действия.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 (взяточничество) УК и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Военнослужащий на Черниговщине за 3 тыс. грн пускал гражданских лиц на территорию военного объекта для игры в пейнтбол 01
Военнослужащий на Черниговщине за 3 тыс. грн пускал гражданских лиц на территорию военного объекта для игры в пейнтбол 02
Военнослужащий на Черниговщине за 3 тыс. грн пускал гражданских лиц на территорию военного объекта для игры в пейнтбол 03
Военнослужащий на Черниговщине за 3 тыс. грн пускал гражданских лиц на территорию военного объекта для игры в пейнтбол 04

Источник: https://censor.net.ua/p3136653
 
 
 Топ комментарии
 
а бесплатно в Лугандоне эти стрелки не хотят пострелять? Дичи валом Военнослужащий на Черниговщине за 3 тыс. грн пускал гражданских лиц на территорию военного объекта для игры в пейнтбол - Цензор.НЕТ 8092
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там ссыкотно, можно в ответ пулю получить
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Успешный распродаватель "излишнего имущества".
В ЗЕко-Манду его!!

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а бесплатно в Лугандоне эти стрелки не хотят пострелять? Дичи валом Военнослужащий на Черниговщине за 3 тыс. грн пускал гражданских лиц на территорию военного объекта для игры в пейнтбол - Цензор.НЕТ 8092
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там ссыкотно, можно в ответ пулю получить
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Наверное в Китае бы перестреляли к Путинам всех - и того кто брал, и тех кто давали.
И это было бы правильно.
Одно говно - "служит" шоб побольше украсть/нахалтурить, вторые - вообще геи(в плохом смысле)
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Дайте этим гражданским лицам настоящее оружие и отправьте в зону АТО.Пусть поразвлекаются пару месяцев.
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Успешный распродаватель "излишнего имущества".
В ЗЕко-Манду его!!

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Мы от совка не избавимся никогда уже.
Казалось бы - вот Интернет, читай, "думай"(те), делай выводы, выдавливай из себя раба.....
Но нет же. На словах - какие плохие взяточники, а если какого-то чиновника наградили грамотой за то шо не взял.... взятку = во дурак, я бы на его месте не смешился с грамотой, а "зарабатывал бы бабло"(как и попы).
Хотя, есть один метод.....
вчера прочитал чей-то комент.
Зашли в село немцы, попросили выровнять заборы и не выливать помои на улицу. На след. день какой-то дурак вылил - расстреляли.
И все. И "орднунг" был аж до возвращение порядка когда можно даже наложить на улице и это считалось - "ух, какой парень, 5кг. наложил, первый ударник на кал.хозе".....
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всё как поц соевый учил "деньги вечером а стулья утром..."
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Это мелочь. Крупную рыбу порошенковская шобла -КОТОРАЯ ДО СИХ ПОР У ВЛАСТИ - не трогает...
Знаете ли вы, что вор и дружок главного мародёра, укроборонпромовец Свынарчук, он же Гладковский, он же свынота и мародёр - отпущен и опять очолыв порошенковскую корпорацию "Богдан"?
От таке *****, малята...
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Дыбилы пинбольные. Поотращивали х@и по клено, в игрушечки им поиграть. Идите страну защищайте мажоры Черниговские. И вообще, нужно разобраться, к чему эти клоуны пинбольные готовятся? Мозможно это любители расейского мира слаживание сепарского подразделения проводят. Тут СБУ должно глубже поработать, не все так гладко.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВоеннослужащий на Черниговщине за 3 тыс. грн пускал гражданских лиц на территорию военного объекта для игры в пейнтбол. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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