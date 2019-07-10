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Все про:вор в законе (196) Нацполиция (9671) Аброськин (543)

 На территории Украины сейчас находятся 15 воров в законе, 12 из них - долларовые миллионеры, - Аброськин. ФОТО

На территории Украины на сегодняшний день находятся по меньшей мере 15 воров в законе, 12 из которых являются долларовыми миллионерами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"В советское время "воры" были сугубо тюремным явлением и вся жизнь их протекала там, за решеткой. Иначе говоря, "вор" сидел в тюрьме не потому, что так хотел "Жеглов", а потому что это был его дом. Отсидеть до середины 80-х годов без выхода за 30 и более лет среди "воров" считалось нормой. Пребывание "вора" на свободе, практически не имело для него смысла и даже считалось серьезным проступком, своего рода отклонением от норм поведения. Не имея ни семьи, ни дома, "вор" на свободе был обречен вести кочевой образ жизни, скитаться, бродяжничать. Если "вор" долгое время задерживался на одном месте, его могли заподозрить в связи с милицией", - написал он.

Однако сейчас, по его словам, ситуация изменилась: "Время идет, меняется жизнь у обычных людей, меняются и правила жизни в "воров". Сегодня это уже состоятельные люди, с домом в своей стране и обязательно имением за рубежом, а также миллионными сбережениями в иностранных банках, многочисленными связями в органах государственной власти и бизнеса. И если в любой стране Евросоюза, США, Великобритании для представителей бизнеса связь с "вором" - это уголовное преследование, арест средств, то у нас все наоборот".

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Аброськин отметил, что на сегодняшний день в нашей стране постоянно находится пятнадцать "законников", из них двенадцать - долларовые миллионеры, не с одним миллионом на счетах. Такие же преступные и так называемые авторитеты: "Они совсем другие, чем те "воры" 80-х годов, они хотят иметь не только "воровскую" власть, а и обычную, так активно участвуют во всех избирательных процессах в нашем государстве, всюду имеют своих ставленников. Они стали уже своего рода воровскими "топ-менеджерами"".

На территории Украины сейчас находятся 15 воров в законе, 12 из них - долларовые миллионеры, - Аброськин 01

"С ними нужно бороться уже немедленно, потому что они проникают во все государственные учреждения, крупные энергетические и медийные компании, правоохранительные и судебные органы нашей страны. Для борьбы с ними и их преступными связями нужен соответствующий инструмент - новый закон. Чтобы от этих лидеров преступного мира чурались все, как от эпидемии, а иначе они будут поражать все больше и больше наших государственных институтов и уничтожать страну изнутри", - резюмировал замглавы Нацполиции.

На территории Украины сейчас находятся 15 воров в законе, 12 из них - долларовые миллионеры, - Аброськин 02

Источник: https://censor.net.ua/p3136647
 
 
 Топ комментарии
 
а чего их замазали...., страна должна знать своих хероев в лицо...
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Вор в законе (закоренелый уголовник) и на свободе. Абсурд.
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А Льера Сумський очень смахивает на Шуфрича.
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Да верхушка МВД вместе с Аваковым им еще и фору дадут.
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Надо же и "ворами в законе" озаботился, а то все "педофилы, педофилы, кругом педофилы"
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Вор в законе долларовый миллионер 😂😂😂😂а как это с понятиями совмещается ?
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понятия меняются..там,в ихнем мире тоже реформы проводятся.
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а так же как и то что ты мусору поверил ...
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Вор в законе, значит ворует законно. Сначала платит депутатам или имеет своих и проводит нужный закон через парламент, потом согласно этого закона ворует уже по закону На території України нині перебуває 15 злодіїв у законі, 12 із них - доларові мільйонери, - Аброськін - Цензор.НЕТ 4857
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а чего их замазали...., страна должна знать своих хероев в лицо...
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Зеля винуват,але це не точно.
Непоганий закон був про "Злодіїв в законі" у ВР,але злодії проти злодіїв не пішли.
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Судя по плакату это новые лица слуги урода 🙋🙋🙋🙋
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А вы с 🎒рюкзаковым у них на дотации
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И 400 воров долларовых миллионеров неприкосновенных
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Вор в законе (закоренелый уголовник) и на свободе. Абсурд.
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Понятие "вор в законе" в закондательной базе Украины урегулировано - вероятно что нет.Чиновник высокого ранга МВД позволяет себе публично излагать свои мысли по фене может он идиот или дурак.
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не врегульовано, а врегульовано, наприклад, в Грузії. Там сам факт перебування у статусі "вора в законі" вже є закінченим складом злочину. Тому всі грузинські вори лізуть в Україну, їх у двері випихують, по декілька разів депортують, а вони всерівно у вікно лізуть.
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ну так кто то должен выехать или отвечать за обвинения они или Амброськин... ибо такие заявления не стоят и гроша..
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Какой хороший лягавый!
Вместо того,что б сажать воров - он им рекламу наводит
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А Петррилло з посіпаками теж, нуу, ці..??
🤔
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Как и везде основа системного криминала - хачапурные соплеменники бомжа Саакашвили. От простых барсеточников и форточников - до этих генералов криминала...
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они хотят иметь не только "воровскую" власть, а и обычную, так активно участвуют во всех избирательных процессах в нашем государстве, всюду имеют своих ставленников....при Януковоще они были во всех ветвях власти и не так наглели как ком партийные или чиновники демократы,якi любили i ******* краsти. У Московии и её колониях тоже такая воровская власть рулит .. а у нас воры демократично проталкиваются во власть ,чтобы среди ВОРОВАТОЙ чиновнической власти установить свои законы и порядки ,интересно КТО КОГО? На территории Украины сейчас находятся 15 воров в законе, 12 из них - долларовые миллионеры, - Аброськин - Цензор.НЕТ 2522 Источник: https://censor.net.ua/p3136647
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Саакашвілі підкаже, що треба зробити, щоб це ЗЛО покинуло назавжди Україну.
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зачем глаза им замазали? может лучше сделать их известными, как бойко, труха, гепа и т.п.
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А свинохряки і слуги урода? Чому немає в переліку?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа территории Украины сейчас находятся 15 воров в законе, 12 из них - долларовые миллионеры, - Аброськин. ФОТО
 
 
 
 
 
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