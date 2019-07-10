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 Есть достаточно свидетельств, что Цемах командовал подразделением ПВО, когда был сбит MH17, - Bellingcat. ФОТО

Недавно задержанный Службой безопасности Украины бывший командир ПВО в городе Снежное Владимир Цемах может быть причастен к аварии пассажирского Boeing рейса MH17 в Донецкой области и был свидетелем этих событий.

Об этом говорится в докладе исследовательской группы Bellingcat, опубликованном 9 июля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что арест Цемаха может иметь существенное влияние на расследование Объединенной следственной группы JIT и продолжающуюся судебную процедуру. В интервью в 2015 году Цемах заявил, что помогал спрятать ЗРК "Бук" и членов его экипажа. Исследователи отмечают, если эти данные подтвердятся, Цемах может стать основным свидетелем, а возможно, и подозреваемым по обвинению в соучастии и покрытии преступления.

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Также отмечается, что Цемах является первым задержанным живым человеком, который имел прямую связь с военными операциями "ДНР" на месте во время сбития самолета, и это могло бы "укрепить легитимность судебного разбирательства в Нидерландах".

В материале Bellingcat отмечается, что есть достаточно открытых источников и свидетельств того, что Цемах командовал подразделением ПВО во время сбития MH17. Так, аналитики нашли страницу Цемаха в российской соцсети "Одноклассники", на которой они обнаружили свидетельства того, что наемник служил в подразделении противовоздушной обороны, по крайней мере, 24 августа 2014 года, так как на фотографиях, загруженных в этот день, его можно увидеть с зенитной пушкой ЗУ-23 на транспортном средстве.

Есть достаточно свидетельств, что Цемах командовал подразделением ПВО, когда был сбит MH17, - Bellingcat 01
Есть достаточно свидетельств, что Цемах командовал подразделением ПВО, когда был сбит MH17, - Bellingcat 02
Есть достаточно свидетельств, что Цемах командовал подразделением ПВО, когда был сбит MH17, - Bellingcat 03
Фото: bellingcat.com

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Напомним, Служба безопасности задержала, а и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

Источник: https://censor.net.ua/p3136633
 
   
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Кошмар. Сколько невинных жертв из-за кучки идиотов, макак с гранатой.
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Да жертвы были плановые. Только самолет должен быть другим. Промашка у ребят вышла, которая быть может спасла жизни тысячам украинцев.
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И не только жизни. Если бы не Боинг, ленивые и лицемерные западноевропейцы, вполне возможно сегодня были бы озабочены тем, что русские танки стоят на Майдане.
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цемент просто шестерка мордвы. так что максимум что ему светит это допрос с пристрастием на камеру а потом самоубийство под шконкой в камере.
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Кто его делает крайним ? Это звено в цепи, ведущей от исполнителей к путлеру.
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Удостоверение личности? Удостоверение МРАЗИ!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЕсть достаточно свидетельств, что Цемах командовал подразделением ПВО, когда был сбит MH17, - Bellingcat. ФОТО
 
 
 
 
 
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