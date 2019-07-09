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Все про:граната (683) Берестенко (1)

 В дом директора ассоциации международных экспедиторов Украины Берестенко бросили боевую гранату. ФОТО

Генеральному директору Ассоциацими международных экспедиторов Украины Виктору Берестенко взорвали во дворе дома гранату

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Он отметил: "А как у Вас началось утро? Как часто Вам в дом кидают гранаты (РГД 5?)?

Если бы осколки от гранаты собрал в себя - написать бы не смог...

Спасибо доброжелателям"

В дом директора ассоциации международных экспедиторов Украины Берестенко бросили боевую гранату 01
В дом директора ассоциации международных экспедиторов Украины Берестенко бросили боевую гранату 02
В дом директора ассоциации международных экспедиторов Украины Берестенко бросили боевую гранату 03
В дом директора ассоциации международных экспедиторов Украины Берестенко бросили боевую гранату 04

Источник: https://censor.net.ua/p3136625
 
 
 Топ комментарии
 
Лол, добасятеной завоняло... ты иди очередь за гуманитаркой занимай, а то подохнешь без баланды
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Судя по фоткам,дом явно построен не на зарплату
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Бандити кинули гранату у вікно активісту та ветерану Мазуру, а суб відпустив бандитів бо вони пов'язані з ментами! Ось і причина розгулу бандитизму! Авакова потрібно міняти, товстий жирний кіт мишей не ловить!
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Суды не работают, при зеле вообще озверели. Остаётся только самосуд, над чинушами-коррупционерами
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Бандити кинули гранату у вікно активісту та ветерану Мазуру, а суб відпустив бандитів бо вони пов'язані з ментами! Ось і причина розгулу бандитизму! Авакова потрібно міняти, товстий жирний кіт мишей не ловить!
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У земли аваков самый эффективный министр, так что будет сидеть ещё пять лет
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Новости почитать, так впечатление, что их на рынке продают вразвес, как помидоры
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На руках хватает . Недавно читал , что за год из незаконного оборота изъяли 1400 гранат . Конечно , сам по себе , возник вопрос - а что , есть и законный оборот ?
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Раздай на лахте всем по 3,14зде...моржовой.
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Лол, добасятеной завоняло... ты иди очередь за гуманитаркой занимай, а то подохнешь без баланды
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Прошу прощения за опечатку - *домбасятеной конечно
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Судя по фоткам,дом явно построен не на зарплату
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На фото есть перевёрнутая будка, которую строил мародёр
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Володимир, ця будка захистила дітей.
А ти у*бок.
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А шо это за домик взорванный? Симпатичный домик. Можэ для котов? А гранатку бросили котоненавистники? Такие- всё могут!
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ассоциация экспедиторов это родственная организация ассоциации сборщиков металлолома или владельцев шпал под рельсами? Это тоже какие то потужные реформаторы?
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Ну ось, людина збудувала будку, відгукнувшись на заклик Петра Олексійовича, і як це їй допомогло?
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Шановні коментатори.
Ви усі г*мно.
П*здіти можна.
Але як би до ващого двору кинули гранату.
Ви просто г*мно диванне.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ дом директора ассоциации международных экспедиторов Украины Берестенко бросили боевую гранату. ФОТО
 
 
 
 
 
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