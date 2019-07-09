 В дом директора ассоциации международных экспедиторов Украины Берестенко бросили боевую гранату. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: "А как у Вас началось утро? Как часто Вам в дом кидают гранаты (РГД 5?)?
Если бы осколки от гранаты собрал в себя - написать бы не смог...
Спасибо доброжелателям"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: "А как у Вас началось утро? Как часто Вам в дом кидают гранаты (РГД 5?)?
Если бы осколки от гранаты собрал в себя - написать бы не смог...
Спасибо доброжелателям"
А ти у*бок.
Ви усі г*мно.
П*здіти можна.
Але як би до ващого двору кинули гранату.
Ви просто г*мно диванне.