EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Происшествия
  150  2
Материалы по теме:
Все про:Закарпатье (1598) Нацполиция (9661)

 Чиновник управления водных ресурсов на Закарпатье требовал $4,2 тысячи за разрешение на расчистку русла Тисы, - Нацполиция. ФОТО

На Закарпатье правоохранители задержали на взятке чиновника одного из межрайонных управлений Государственного агентства водных ресурсов. За выдачу разрешительных документов руководитель управления требовал и получил четыре тысячи долларов США неправомерной выгоды.

Чиновник требовал 4200 долларов у предпринимателя за изготовление и согласование разрешительных документов для расчистки русла реки Тиса (песчано-гравийной смеси), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

Сегодня чиновник был задержан при получении последней части неправомерной выгоды. Ранее было зафиксировано вымогательство и получение 26 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Майор Нацполиции в Винницкой области задержан при получении взятки $8 тыс, - СБУ. ФОТО

Подозреваемый задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему объявят о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Чиновник управления водных ресурсов на Закарпатье требовал $4,2 тысячи за разрешение на расчистку русла Тисы, - Нацполиция 01
Чиновник управления водных ресурсов на Закарпатье требовал $4,2 тысячи за разрешение на расчистку русла Тисы, - Нацполиция 02

Также смотрите: Должностное лицо комендатуры охраны штаба Командования ВМС задержано на взятке 8,6 тыс. долл. за попадание в состав миротворческой миссии в Конго. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3136610
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник управления водных ресурсов на Закарпатье требовал $4,2 тысячи за разрешение на расчистку русла Тисы, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх