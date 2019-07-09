 Чиновник управления водных ресурсов на Закарпатье требовал $4,2 тысячи за разрешение на расчистку русла Тисы, - Нацполиция. ФОТО

Чиновник требовал 4200 долларов у предпринимателя за изготовление и согласование разрешительных документов для расчистки русла реки Тиса (песчано-гравийной смеси), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.
Сегодня чиновник был задержан при получении последней части неправомерной выгоды. Ранее было зафиксировано вымогательство и получение 26 тысяч гривен неправомерной выгоды.
Подозреваемый задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему объявят о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.