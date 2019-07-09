EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Происшествия
  244  3
Материалы по теме:
Все про:Винницкая область (552) Нацполиция (9661)

 Майор Нацполиции в Винницкой области задержан при получении взятки $8 тыс, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия системной коррупции в правоохранительных органах уличили в вымогательстве неправомерной выгоды заместителя руководителя одного из отделов Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что майор полиции вымогал у руководителя местной коммерческой структуры восемь тысяч долларов США. За указанную сумму чиновник обещал мужчине повлиять на принятие решения о закрытии уголовного производства в отношении него за растрату имущества.

Правоохранители задержали полицейского на одной из городских улиц во время получения всей суммы взятки в гривневом эквиваленте. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленника проводились совместно с ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Должностное лицо комендатуры охраны штаба Командования ВМС задержано на взятке 8,6 тыс. долл. за попадание в состав миротворческой миссии в Конго. ФОТО

Майор Нацполиции в Винницкой области задержан при получении взятки $8 тыс, - СБУ 01
Майор Нацполиции в Винницкой области задержан при получении взятки $8 тыс, - СБУ 02
Майор Нацполиции в Винницкой области задержан при получении взятки $8 тыс, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3136593
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хорошая взятка. Ёмкая! А то схватят 200 долларов , а форсу..)))
 показать весь комментарий
 
Что задерживают, новости слышу часто, что в тюрьму посадили - не слышал ни разу.
 показать весь комментарий
 
 
їх відразу розстрілюють, за указом нового призЕдента
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияМайор Нацполиции в Винницкой области задержан при получении взятки $8 тыс, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх