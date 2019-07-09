 Майор Нацполиции в Винницкой области задержан при получении взятки $8 тыс, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что майор полиции вымогал у руководителя местной коммерческой структуры восемь тысяч долларов США. За указанную сумму чиновник обещал мужчине повлиять на принятие решения о закрытии уголовного производства в отношении него за растрату имущества.

Правоохранители задержали полицейского на одной из городских улиц во время получения всей суммы взятки в гривневом эквиваленте. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленника проводились совместно с ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры".

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