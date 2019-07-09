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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Противник обстрелял Новгородское из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, сгорела хозяйственная постройка, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Российско-оккупационные войска 7 июля обстреляли поселок Новгородское. Пострадавших в результате обстрела нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, противник вел огонь с 20:10 до 20:30 с направления Шахта имени Гагарина, применив крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Наблюдательная группа "Светлодарск" украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) по факту обстрела населенного пункта осуществила фотофиксацию.

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На улице Славянская, 281 обнаружено сгоревшее хозяйственное здание. Установлено, что сгорело здание в результате попадания трассирующих и бронебойно-зажигательных пуль.

"Указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований РФ по активизации боевых действий и дальнейшем обострении конфликта, а также нежелании врага соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Противник обстрелял Новгородское из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, сгорела хозяйственная постройка, - пресс-центр ОС 01

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Противник обстрелял Новгородское из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, сгорела хозяйственная постройка, - пресс-центр ОС 02
Противник обстрелял Новгородское из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, сгорела хозяйственная постройка, - пресс-центр ОС 03
Противник обстрелял Новгородское из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, сгорела хозяйственная постройка, - пресс-центр ОС 04
Противник обстрелял Новгородское из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, сгорела хозяйственная постройка, - пресс-центр ОС 05

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Противник обстрелял Новгородское из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, сгорела хозяйственная постройка, - пресс-центр ОС 06
Противник обстрелял Новгородское из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, сгорела хозяйственная постройка, - пресс-центр ОС 07
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Источник: https://censor.net.ua/p3136589
 
 
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Такі розвалюхи, можно у любому селі знайти))
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До 1951 года посёлок назывался Нью-Йорк, под этим именем упоминается в драме Виктора Некрасова «В родном городе»:

Как-то, заполняя какую-то анкету или список, Николай спросил его, где он родился.
- В Нью-Йорке, - спокойно ответил Черевичный.
- Брось дурака валять! У меня времени нет. Где ты родился, я спрашиваю.
- В Нью-Йорке, я ж говорю, - и улыбнулся. - Это в Сталинской области.
Поселок такой фабричный есть. В Дзержинском районе. Честное слово! Можешь в паспорте посмотреть.
- Неужели есть?
Оказалось, что действительно есть.
- Так, может, и Нью-йоркский райком партии есть?
- Нет, райкома нет. А поселковый Совет Нью-йоркский есть. И председателем его был до войны человек по фамилии Дэвис.
Николай и стоявшие рядом ребята рассмеялись. Действительно, получалось очень смешно.
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"Мы долго молча отступали, досадно было, боя ждали, ворчали старики: -Что ж мы, на зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры...?" (А. Пушкін "Бородіно"). Я так розумію, відповіді знову не було? Відводимо війська? Відступаємо з української землі?
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Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе

Метод полуправды рулит как всегда. ЗЕкловун просто не сказал что прекратили огонь только ВСУ, а так по сути всё верно - огонь ведь правда прекратили.
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Он занят выбором нового офиса! Так, ляпнул, потому что его беня попросил
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПротивник обстрелял Новгородское из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, сгорела хозяйственная постройка, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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