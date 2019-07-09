 Противник обстрелял Новгородское из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, сгорела хозяйственная постройка, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, противник вел огонь с 20:10 до 20:30 с направления Шахта имени Гагарина, применив крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.
Наблюдательная группа "Светлодарск" украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) по факту обстрела населенного пункта осуществила фотофиксацию.
На улице Славянская, 281 обнаружено сгоревшее хозяйственное здание. Установлено, что сгорело здание в результате попадания трассирующих и бронебойно-зажигательных пуль.
"Указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований РФ по активизации боевых действий и дальнейшем обострении конфликта, а также нежелании врага соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение минских договоренностей", - говорится в сообщении.
Как-то, заполняя какую-то анкету или список, Николай спросил его, где он родился.
- В Нью-Йорке, - спокойно ответил Черевичный.
- Брось дурака валять! У меня времени нет. Где ты родился, я спрашиваю.
- В Нью-Йорке, я ж говорю, - и улыбнулся. - Это в Сталинской области.
Поселок такой фабричный есть. В Дзержинском районе. Честное слово! Можешь в паспорте посмотреть.
- Неужели есть?
Оказалось, что действительно есть.
- Так, может, и Нью-йоркский райком партии есть?
- Нет, райкома нет. А поселковый Совет Нью-йоркский есть. И председателем его был до войны человек по фамилии Дэвис.
Николай и стоявшие рядом ребята рассмеялись. Действительно, получалось очень смешно.
Метод полуправды рулит как всегда. ЗЕкловун просто не сказал что прекратили огонь только ВСУ, а так по сути всё верно - огонь ведь правда прекратили.