 Будни российских космонавтов, передатчики для телемоста, мастера разговорного жанра. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Будни российских космонавтов

Читайте на "Цензор.НЕТ": "С МКС невооруженным глазом я видела как рвались бомбы на Донбассе. Они летели со стороны ВСУ. Гибли женщины, старики и дети", - российская космонавтка Серова на заседании ПА ОБСЕ. ВИДЕО

Параллели истории

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телемост с каналом Киселева - это эфир с обычными людьми без политики, - канал Медведчука "NewsOne"

Передатчики для телемоста

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Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!": националисты пикетируют ОП с требованием арестароссийской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ. ФОТОрепортаж

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Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате пожара на секретной подлодке флота РФ грузом 200 стали семь капитанов первого ранга и два героя России

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