 Будни российских космонавтов, передатчики для телемоста, мастера разговорного жанра. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Будни российских космонавтов
Читайте на "Цензор.НЕТ": "С МКС невооруженным глазом я видела как рвались бомбы на Донбассе. Они летели со стороны ВСУ. Гибли женщины, старики и дети", - российская космонавтка Серова на заседании ПА ОБСЕ. ВИДЕО
Параллели истории
Читайте на "Цензор.НЕТ": Телемост с каналом Киселева - это эфир с обычными людьми без политики, - канал Медведчука "NewsOne"
Передатчики для телемоста
Хотите - можем поговорить...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!": националисты пикетируют ОП с требованием арестароссийской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ. ФОТОрепортаж
Нет никакой разницы
За что вы нас не любите?
Мастера разговорного жанра
Совпадение?
Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате пожара на секретной подлодке флота РФ грузом 200 стали семь капитанов первого ранга и два героя России
Начиталась
Больше фотошопов смотрите здесь
так вот она какая ..... звизда моржовая
если бы еще чучело пастора убрать
или это спецом для детской аудитории цензора?)