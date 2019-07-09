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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
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 Будни российских космонавтов, передатчики для телемоста, мастера разговорного жанра. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Будни российских космонавтов, передатчики для телемоста, мастера разговорного жанра. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Будни российских космонавтов

Читайте на "Цензор.НЕТ": "С МКС невооруженным глазом я видела как рвались бомбы на Донбассе. Они летели со стороны ВСУ. Гибли женщины, старики и дети", - российская космонавтка Серова на заседании ПА ОБСЕ. ВИДЕО

Будни российских космонавтов, передатчики для телемоста, мастера разговорного жанра. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Параллели истории

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телемост с каналом Киселева - это эфир с обычными людьми без политики, - канал Медведчука "NewsOne"

Будни российских космонавтов, передатчики для телемоста, мастера разговорного жанра. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Передатчики для телемоста

Будни российских космонавтов, передатчики для телемоста, мастера разговорного жанра. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Хотите - можем поговорить...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!": националисты пикетируют ОП с требованием арестароссийской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ. ФОТОрепортаж

Будни российских космонавтов, передатчики для телемоста, мастера разговорного жанра. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Нет никакой разницы

Будни российских космонавтов, передатчики для телемоста, мастера разговорного жанра. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

За что вы нас не любите?

Будни российских космонавтов, передатчики для телемоста, мастера разговорного жанра. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Мастера разговорного жанра

Будни российских космонавтов, передатчики для телемоста, мастера разговорного жанра. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Совпадение?

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате пожара на секретной подлодке флота РФ грузом 200 стали семь капитанов первого ранга и два героя России

Будни российских космонавтов, передатчики для телемоста, мастера разговорного жанра. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Начиталась

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Источник: https://censor.net.ua/p3136531
 
   
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Будни российских космонавтов, передатчики для телемоста, мастера разговорного жанра. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3861
так вот она какая ..... звизда моржовая Будни российских космонавтов, передатчики для телемоста, мастера разговорного жанра. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3614
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Ага....Полку свидетелей секты " Распятых маЛчыков в трусиках" прибыло............. Кащенко под Мацквой и Пряжка питерская не справляются.
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на редкость неплохие жабы сегодня
если бы еще чучело пастора убрать
или это спецом для детской аудитории цензора?)
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажБудни российских космонавтов, передатчики для телемоста, мастера разговорного жанра. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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