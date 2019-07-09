 Тело исчезнувшего в апреле крымского татарина Ягъяева с привязанной к шее гирей выбросило на пляж в оккупированном Крыму. ФОТО

Об этом сообщают Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера (8 июля. - Ред.) прошло вскрытие, сейчас выясняются все детали происшествия", – заявили оккупанты из Следкома России.

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По информации российского издания "Комсомольская правда", тело мужчины прибило к берегу.

"Ребята вытащили и накрыли покрывалом. Лицо было сильно изувечено, узнать было бы абсолютно невозможно. Одет он был официально – белый верх, черный низ, еще пайта была сверху теплая, и мокасины", – цитирует СМИ слова одного из очевидцев.

Позже стало известно имя погибшего, которого накануне обнаружили на пляже Николаевки с привязанной к шее гирей. Им оказался крымский татарин Рашид Ягъяев. Об этом сообщил его брат Якуб Ягъяев.

"Это он, да. Я сам смотрел. Брат я его, родной. Но мы сегодня похоронили его уже. Говорит следствие, что в легких воды, нет, вроде. Но у меня бумаги нет на руках. Но, значит, могли выбросить. Они сказали, через месяц будут все экспертизы. Я не знаю, что думать. С бизнесом все это (связано. - Ред.). Ему должны были, он должен был…", – рассказалЯкуб Ягъяев.

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Родственники еще в апреле сообщали о пропаже Рашида Ягъяева. Рашид Ягъяев был предпринимателем, в оккупированном Крыму у него были торговые точки и склады.