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 В результате ДТП с участием маршрутки на трассе "Харьков-Симферополь" пострадали 12 человек, в том числе четверо детей, - полиция. ФОТОрепортаж

В Васильевском районе произошло столкновение легкового автомобиля с маршрутным автобусом. В результате аварии водитель легковушки и пассажиры микроавтобуса получили травмы, после оказания медицинской помощи все отпущены домой. Открыто уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Запорожской области.

8 июля около 14:30 в Васильевский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле поселка городского типа Степногорск на автодороге "Харьков-Симферополь".

Полицейскими установлено, что водитель автомобиля "Ford Sierra", мужчина 1961 года рождения, выполнял буксировку автомобиля "Ford Esсort", под управлением мужчины 1953 года с применением гибкой сцепки. Двигаясь на спуск, водитель автомобиля "Ford Sierra" применил плавное торможение, а водитель другого автомобиля, в связи с технической неисправностью транспортного средства, изменил направление движения вправо и выехал на обочину, чем вызвал занос авто "Ford Sierra". Водитель последнего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с микроавтобусом "Mercedes-Benz 312 D".

В результате ДТП с участием маршрутки на трассе Харьков-Симферополь пострадали 12 человек, в том числе четверо детей, - полиция 01

На момент аварии в салоне маршрутного такси, водитель которого осуществлял нерегулярные пассажирские перевозки, находилось 18 пассажиров.

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В результате аварии водитель автомобиля "Ford Sierra" доставлен в больницу, после оказания медицинской помощи отпущен домой. Одиннадцать пассажиров маршрутного такси: мужчины 1984, 1982 годов рождения, женщины 1959, 1968, 1971, 1983, 1987 годов рождения и дети 2002, 2011, 2014, в 2016 года рождения, были доставлены в больницу и после оказания медицинской помощи отпущены домой.

В результате ДТП с участием маршрутки на трассе Харьков-Симферополь пострадали 12 человек, в том числе четверо детей, - полиция 02

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

В результате ДТП с участием маршрутки на трассе Харьков-Симферополь пострадали 12 человек, в том числе четверо детей, - полиция 03
В результате ДТП с участием маршрутки на трассе Харьков-Симферополь пострадали 12 человек, в том числе четверо детей, - полиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3136488
 
 
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надіюсь що водій Ford Sierra понесе заслужене покарання за буксировку авто з несправними гальмами!
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"Полицейскими установлено, что водитель автомобиля "Ford Sierra", мужчина 1961 года рождения, выполнял буксировку автомобиля "Ford Esсort", под управлением мужчины 1953 года с применением гибкой сцепки. "
A это законно ?
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Это зависит от неисправностей второго автомобиля.
Тк в нашем случае у второго автомобиля не работали тормоза - то это абсолютно незаконно.
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Законно если:
а) не гололед
б) исправны тормоза и рулевое управление

Как мы видим, с пунктом Б вышла проблемка. Соответсвенно водителю Ford Sierra пора готовить деньги.
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А який ще? Іноді бачив як буксирують вантажівку за допомогою жорсткої сцепки, а так все тряпошні буксири, а бо з металевого тросу.
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На дорогах гинуть більше ніж на фронті.
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Что то мне кажется, что такое количество аварий не сколько от рукожопых водителей (их количество относительно постоянно) а от качества дорог!
Че там грося говорил в рекламе - 5 тыс км дорог починил? Сказал бы сколько это процентов от всех дорог требующих ремонта...... Думаю циферка была бы не такой пафосной!
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один утиль тащил другой металлолом, вот и причина аварии, это хорошо, что ещё эти старые чемоданы на колесах не летают, а то падали бы на голову тысячами, как метеоритный дождь
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ результате ДТП с участием маршрутки на трассе "Харьков-Симферополь" пострадали 12 человек, в том числе четверо детей, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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