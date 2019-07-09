EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Общество, Фоторепортаж
  3994  58
Материалы по теме:
Все про:ВМС (704) строительство (1628) США (15107)

 Качество на уровне военно-морских баз США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ. ФОТОрепортаж

В Очакове завершен очередной этап помощи от американских партнеров в восстановлении инфраструктуры базирования надводных сил Военно-Морских Сил ВС Украины.

Как рассказал представитель отдела оборонного сотрудничества посольства США в Украине подполковник Брэндон Хилл, проект реализуют при содействии Министерства обороны США, посольства и отдела оборонного сотрудничества. Сейчас американские военные проводят реконструкцию объектов, необходимых для полноценного проведения учений серии "Си Бриз", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В частности наши партнеры уже построили и передали в эксплуатацию здание оперативного центра, ведут завершающие работы на сооружении для обслуживания катеров. В планах американских военных также ремонт и усиление пирса", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Специалисты ВМС США проводят работы, чтобы Очаков смог принимать корабли НАТО

Заместитель начальника штаба ВМС ВС Украины по вопросам евроатлантической интеграции капитан 1 ранга Андрей Рыженко отметил, что созданную инфраструктуру будут интенсивно и постоянно использовать украинские военные моряки во время повседневной деятельности, а не только в течение учений.

- Построено очень качественно на уровне объектов, расположенных на военно-морских базах США, - поделился своими впечатлениями после осмотра объектов капитан 1 ранга Андрей Рыженко.

Следующий проект после Очакова, который планируют реализовать американские военные инженеры - это строительство общежитий для военнослужащих ВМС ВС Украины в Николаеве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украина будет покупать у США оружие, которое использует американская армия, - Чалый. ВИДЕО

Качество на уровне военно-морских баз США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ 01
Качество на уровне военно-морских баз США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ 02
Качество на уровне военно-морских баз США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ 03
Качество на уровне военно-морских баз США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ 04
Качество на уровне военно-морских баз США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ 05
Качество на уровне военно-морских баз США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ 06
Качество на уровне военно-морских баз США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ 07
Качество на уровне военно-морских баз США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ 08
Качество на уровне военно-морских баз США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ 09
Качество на уровне военно-морских баз США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ 10
Качество на уровне военно-морских баз США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ 11

Источник: https://censor.net.ua/p3136485
 
   
 Топ комментарии
 
Телепень, ти проспав цю новину і проснувся коли почалося обсиралово.
 показать весь комментарий
 
Парашенко и Ко подельники молчали...видать распилить бабло, украсть не получалось...надеюсь там шлюпок Гюрза от кузни не будет.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Парашенко и Ко подельники молчали...видать распилить бабло, украсть не получалось...надеюсь там шлюпок Гюрза от кузни не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Телепень, ти проспав цю новину і проснувся коли почалося обсиралово.
 показать весь комментарий
 
 
Кузня будет вот это ремонтировать)))

В Азовское море вошел российский противолодочный корабль "Ейск"

https://censor.net.ua/news/3136419/v_azovskoe_more_voshel_rossiyiskiyi_protivolodochnyyi_korabl_eyisk
 показать весь комментарий
 
А тебе-то что, быдло лаптекопытное? Твой удел - сосать у Куйла а не кукарекать на укр. сайтах. Репоед обосранный, ваши лахтинские ******* собираются все на русвесна.сру, вали туда и кукарекай дома, пад радными бярезками. А тут могут и послать.
 показать весь комментарий
 
А за поребриком под водой(!) "Лошарики" горят.
 показать весь комментарий
 
 
Сьогодні на «60-ті мінутах», колективний шабаш русскіх пропагНИдонів.
В програмі: «Чемпіонат Світу з АБИРВАЛГ !».
 показать весь комментарий
 
 
Нет, ...лять, для твоего дивана или для Бениной яхты.
 показать весь комментарий
 
 
Отлично. Но было бы гораздо лучше, если бы они построили там базы для себя)
 показать весь комментарий
 
 
Отжеш... И попилить нечего. Каркас, профиля..... Наши бы кирпичем,бетоном ...
 показать весь комментарий
 
Если б наши строили, то эти каркас и профиля на дачи поехали бы.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, домик не построить, а забор классный получится.
 показать весь комментарий
 
 
У меня диссонанс - https://storage1.censor.net/images/f/0/3/4/f034ed37414f122850fe089ae9d7cb67/650x982.jpgКачество на уровне военно-морских базах США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 8974
 показать весь комментарий
 
Вечером Килель будет орать у этой картинки...
Проклятые пиндосы нещадно эксплуатируют нигеров))))
 показать весь комментарий
 
 
Наші «нігери» по закордонах роз'їзалися, а тим що залишилися, краще не давати інструмент в руки.
 показать весь комментарий
 
 
Молодцы!)))
Еще бы дорогу от Очакова до Николаевской трассы слелали)))
Бо там пи пи пи.....!!!!))))
В прошлом году был там...
 показать весь комментарий
 
 
Ну так уряд Гройсмана и Омелян с ними!, *уле
 показать весь комментарий
 
после "сотрудничества" с мародёрами амеры решили что деньги выделять сое это оч опасно и нужно прислать сразу своих строителей и материалы а то свинарчуки и долара не оставят для инфраструктуры.
 показать весь комментарий
 
 
а то бы такие пирсы построили свинарчуки - порохохряки, что ноги проваливались бы насквозь, как пули, в некачественные бронежилеты.
 показать весь комментарий
 
 
Дожились, негры уже строят) Шо западенці разучились?))
 показать весь комментарий
 
Це просто шедевр будівництва.
Така споруда монтується за пару тижднів.
 показать весь комментарий
 
 
а гроші на таку споруду соя краде за пару хвилин
 показать весь комментарий
 
 
ну так что же не монтуете вон *** даже негры работают а вы рукожопые не хотите
 показать весь комментарий
 
А хто у Польщі буде суницю збирати?
Цікаво скільки заплатили їм і скільки б дали нашим робітникам?
 показать весь комментарий
 
 
А за "негров" ти падлюка повинен отримати по пиці, ******!
 показать весь комментарий
 
Переваги членства в НАТО.

1. НАТО - це ******* військові стандарти: військовослужбовці користуватимуться найновішою технікою та військовим обладнанням. Кондиціонер у танку чи бронемашині - вимога НАТО

2. НАТО - це відсутність «дідівщини» у Збройних Силах

3. ******* і комфортабельне житло для військових - вимога НАТО

4. НАТО - це відмінне високоякісне харчування солдатів у Збройних Силах

5. НАТО - це гарантія нашої безпеки. Агресія, спрямована на одного з членів Альянсу, вважається нападом на всі 29 держав

6. Колективна безпека дешевша, ніж індивідуальна. Громадяни України сплачуватимуть менші податки на утримання вітчизняних Збройних Сил

7. Рішення в НАТО ухвалюються консенсусом, тому ми зможемо блокувати ті пропозиції, які не відповідають інтересам України

8. Членство в НАТО - прямий шлях до членства в ЄС

9. НАТО - це інвестиційна привабливість країни

10. НАТО не вимагає розміщення своїх баз на території України. Після набуття членства в Альянсі українські військові бази стануть базами НАТО

11. Перехід на стандарти НАТО допоможе українській військовій промисловості розширити ринки збуту техніки за рахунок членів Альянсу

12. Пострадянські та постсоціалістичні країни - члени НАТО досі використовують радянські зразки озброєнь і військової техніки, яку продовжують випускати наші Заводи.

 показать весь комментарий
 
 
І що? В країнах НАТО не показують серіал "Свати", а це зараз у тисячу разів важливіше ніж усі твої плюси!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А я все таки на обьекты предпочитаю брать своих или украинцев. Вот нет доверия пока к американцам.
 показать весь комментарий
 
І шо, багато американців до Вас просються?
 показать весь комментарий
 
У нормального фермера ангары покруче будут!
 показать весь комментарий
 
Ти ба, як молдаванка-шпакльовщиця пiд нашим сонечком засмагла.

Качество на уровне военно-морских базах США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 9905
 показать весь комментарий
 
Дождались...Наконец-то на нас негры пашут.
 показать весь комментарий
 
 
Стрічка якась недокомунізована. Качество на уровне военно-морских базах США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 2091
Радіють, що підробили грошенять по-швидкому.

Качество на уровне военно-морских базах США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 1184
 показать весь комментарий
 
Кто пидробив денжат?
Снова зрада?)))
Строили амеры за свои деньги...для будущей базы НАТО в Очакове....
 показать весь комментарий
 
 
Для себя они строят с противоатомной защитой. 100 метров под землю.
 показать весь комментарий
 
Дареному коню под хвост не смотрят!
Наши и этого збудувати не смогли за столько лет упорной борьбы с корупцией
 показать весь комментарий
 
Жесть просто, американцы строят простецкий ангар. Рыженко, чуть не кончает от супер-пупер качестваСТАНДАРТОВната. Бичи, просто бичи!
 показать весь комментарий
 
Если в Очакове на постоянке будут присутствовать ВМС НАТО то Одессу и Херсон вам ватным уе..м не видать как свой х.. из под пуза!)))
 показать весь комментарий
 
 
Казалось бы...ангар..ангаром!
А у ваты и узких вулканит пердаки шо 10 бальной шкале))))
 показать весь комментарий
 
 
и слава Богу, что не пустили вороватых безмозглых тупых украинских инженеров и строителей... так может надо на пару лет все отдать иностранцам, пусть строят?
 показать весь комментарий
 
Вот за это благодарочка США что не позволили Петиным шарлатанам рыло свое туда всунуть!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоКачество на уровне военно-морских баз США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх