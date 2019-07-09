 Качество на уровне военно-морских баз США, - в Очакове завершился очередной этап строительства американскими военными базы ВМС ВСУ. ФОТОрепортаж

Как рассказал представитель отдела оборонного сотрудничества посольства США в Украине подполковник Брэндон Хилл, проект реализуют при содействии Министерства обороны США, посольства и отдела оборонного сотрудничества. Сейчас американские военные проводят реконструкцию объектов, необходимых для полноценного проведения учений серии "Си Бриз", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В частности наши партнеры уже построили и передали в эксплуатацию здание оперативного центра, ведут завершающие работы на сооружении для обслуживания катеров. В планах американских военных также ремонт и усиление пирса", - говорится в сообщении.
Заместитель начальника штаба ВМС ВС Украины по вопросам евроатлантической интеграции капитан 1 ранга Андрей Рыженко отметил, что созданную инфраструктуру будут интенсивно и постоянно использовать украинские военные моряки во время повседневной деятельности, а не только в течение учений.
- Построено очень качественно на уровне объектов, расположенных на военно-морских базах США, - поделился своими впечатлениями после осмотра объектов капитан 1 ранга Андрей Рыженко.
Следующий проект после Очакова, который планируют реализовать американские военные инженеры - это строительство общежитий для военнослужащих ВМС ВС Украины в Николаеве.
В Азовское море вошел российский противолодочный корабль "Ейск"
https://censor.net.ua/news/3136419/v_azovskoe_more_voshel_rossiyiskiyi_protivolodochnyyi_korabl_eyisk
В програмі: «Чемпіонат Світу з АБИРВАЛГ !».
для себя же строят))
Проклятые пиндосы нещадно эксплуатируют нигеров))))
Еще бы дорогу от Очакова до Николаевской трассы слелали)))
Бо там пи пи пи.....!!!!))))
В прошлом году был там...
Така споруда монтується за пару тижднів.
Цікаво скільки заплатили їм і скільки б дали нашим робітникам?
1. НАТО - це ******* військові стандарти: військовослужбовці користуватимуться найновішою технікою та військовим обладнанням. Кондиціонер у танку чи бронемашині - вимога НАТО
2. НАТО - це відсутність «дідівщини» у Збройних Силах
3. ******* і комфортабельне житло для військових - вимога НАТО
4. НАТО - це відмінне високоякісне харчування солдатів у Збройних Силах
5. НАТО - це гарантія нашої безпеки. Агресія, спрямована на одного з членів Альянсу, вважається нападом на всі 29 держав
6. Колективна безпека дешевша, ніж індивідуальна. Громадяни України сплачуватимуть менші податки на утримання вітчизняних Збройних Сил
7. Рішення в НАТО ухвалюються консенсусом, тому ми зможемо блокувати ті пропозиції, які не відповідають інтересам України
8. Членство в НАТО - прямий шлях до членства в ЄС
9. НАТО - це інвестиційна привабливість країни
10. НАТО не вимагає розміщення своїх баз на території України. Після набуття членства в Альянсі українські військові бази стануть базами НАТО
11. Перехід на стандарти НАТО допоможе українській військовій промисловості розширити ринки збуту техніки за рахунок членів Альянсу
12. Пострадянські та постсоціалістичні країни - члени НАТО досі використовують радянські зразки озброєнь і військової техніки, яку продовжують випускати наші Заводи.
Чел...ты НЕГРИТЯНКА!?))))
Радіють, що підробили грошенять по-швидкому.
Снова зрада?)))
Строили амеры за свои деньги...для будущей базы НАТО в Очакове....
Наши и этого збудувати не смогли за столько лет упорной борьбы с корупцией
Это хорошо!)
А у ваты и узких вулканит пердаки шо 10 бальной шкале))))