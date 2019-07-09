 Полиция разоблачила замаскированный под сауну бордель в прифронтовом Покровске. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

По имеющейся информации, преступную группу создали местные жительницы среднего возраста, которые принимали заказы от мужчин и "организовывали в сауне встречи с женщинами, которые предоставляют сексуальные услуги".

"Обслуживали заведение около 5 девушек, которые были готовы приехать по вызову в любое время. Установлено, что за час услуг они получали в среднем 800 грн. Часть денег отдавали администратору. Дополнительно клиенты должны были оплатить не менее 2 часов пользования сауной", - сообщили в полиции.

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В результате нескольких этапов следственно-оперативных мероприятий полицейские задокументировали факты сводничества. В ходе обысков правоохранители изъяли денежные средства, добытые преступным путем, мобильные телефоны и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 302 Уголовного кодекса Украины (создание или содержание мест разврата или сводничество). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.







