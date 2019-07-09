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 Происшествия, Общество
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Все про:Нацполиция (9661) проституция (262) Донецкая область (4304)

 Полиция разоблачила замаскированный под сауну бордель в прифронтовом Покровске. ФОТОрепортаж

В Покровске Донецкой области правоохранители прекратили деятельность сауны, в которой организовали бизнес по оказанию интимных услуг.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

По имеющейся информации, преступную группу создали местные жительницы среднего возраста, которые принимали заказы от мужчин и "организовывали в сауне встречи с женщинами, которые предоставляют сексуальные услуги".

"Обслуживали заведение около 5 девушек, которые были готовы приехать по вызову в любое время. Установлено, что за час услуг они получали в среднем 800 грн. Часть денег отдавали администратору. Дополнительно клиенты должны были оплатить не менее 2 часов пользования сауной", - сообщили в полиции.

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В результате нескольких этапов следственно-оперативных мероприятий полицейские задокументировали факты сводничества. В ходе обысков правоохранители изъяли денежные средства, добытые преступным путем, мобильные телефоны и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 302 Уголовного кодекса Украины (создание или содержание мест разврата или сводничество). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Полиция разоблачила замаскированный под сауну бордель в прифронтовом Покровске 01
Полиция разоблачила замаскированный под сауну бордель в прифронтовом Покровске 02
Полиция разоблачила замаскированный под сауну бордель в прифронтовом Покровске 03
Полиция разоблачила замаскированный под сауну бордель в прифронтовом Покровске 04

Источник: https://censor.net.ua/p3136476
 
 
 Топ комментарии
 
опять СБУ харчуется)))) идийоты, все нормальные страны давно поставили на поток этот бизнес, в Польше через кассовый аппарат проходят все платежи, требуют использовать презик и вести себя культурно, у нас борьба борьба))) идийоты. Полиция разоблачила замаскированный под сауну бордель в прифронтовом Покровске - Цензор.НЕТ 9189
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Проституция должна быть легализована негайно!С Ней Борятся со времён Иисуса.Преследовать только клиентов малолетних проституток и их протеже.Ловить педофилов на живца.с занесением в реестры педофилов на все життя. Это нонсенс ,что сейчас вытворяет полиция и СБУ.Еще при савке были субботники для мусоров,когда проститутки обслуживали их бесплатно.
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хто сепарів мочить, орли Авакова по саунам шаряться Полиция разоблачила замаскированный под сауну бордель в прифронтовом Покровске - Цензор.НЕТ 4819
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хто сепарів мочить, орли Авакова по саунам шаряться
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Прифронтовым Покровск никогда не был....
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опять СБУ харчуется)))) идийоты, все нормальные страны давно поставили на поток этот бизнес, в Польше через кассовый аппарат проходят все платежи, требуют использовать презик и вести себя культурно, у нас борьба борьба))) идийоты. Полиция разоблачила замаскированный под сауну бордель в прифронтовом Покровске - Цензор.НЕТ 9189
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Кормушка мусорская,вот и все,видимо платить больше отказались.
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Так в Польше и мак растет без запретов и охраны, за техническую коноплю нет уголовного преследования. Впрочем с этого и начинается Европа.
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Проституция должна быть легализована негайно!С Ней Борятся со времён Иисуса.Преследовать только клиентов малолетних проституток и их протеже.Ловить педофилов на живца.с занесением в реестры педофилов на все життя. Это нонсенс ,что сейчас вытворяет полиция и СБУ.Еще при савке были субботники для мусоров,когда проститутки обслуживали их бесплатно.
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согласен - еще вносить запись в трудовую - проститутка и разряды - а шо,все как у людей ,профсоюз им то же нужен ,ну и все как во вредных профессиях - раньше на пенсию ,только все через чек)))))))))
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так дєпутани за свой "труд" тоже получают. І пєнсія добротна
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пріносіш пользу опщєству і людям, платіш налог - пользуєшся всємі соціальнимі благамі
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Быть проституткой -святое право женщины!Как ЛГБТ!Но и проституток тоже ловить на малолетнего живца за совращение.Срок должен быть немалый.Если с согласия родителей мальчишки- малолетки,то проститутку не привлекать.Хотя это вопрос подлежит обсуждению.
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Не "проститутка", а практикующий терапевт.
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У меня давно отболело, у меня 2 дочки и сын,6 внуков.И никто не пользовался и не участвовал.Проституция-это призвание,а не преступление.А вот клофелинщицы- совсем другой коленкор.Много моих друзей от клофеллина пострадали в пивбарах и на вокзалах.Ещё при савке.Я строил в Харькове панельные дома в трёхсменном режиме и водители панелевозов регулярно привозили бесплатных ночных бабочек бухих и трезвых,разных.Меня Бог уберёг от таких соблазнов,а большинство не брезговало,особенно холостяки.В Армии возле КПП постоянно ошивались любительницы солдатской ласки.Я служил за городом, на отшибе, без увольнений,но даже к нам добирались,,лыжницы "бесплатной любви.На толстую книгу хватит сальных воспоминаний и наблюдений.Это нормальные гендерные отношения,только без насилия и по доброй воле.А брак -это наиболее дорогая и извращённая форма проституции.
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Правоохранители сами занимаются такой "противоправной деятельностью" с жёнами,
да щё и забесплатно, да ещё и тупых придурков при этом плодят.
Нт других забот, кроме как лезть в чужую личную жизнь ?
Тогда ********** на парадах ловите, если такие моральные.
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Да легализируйте уже проституцию и не создавайте проблему на пустом месте.
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Интересно, существуют ли в природе сауны или массажные салоны, где НЕ оказывают интимные услуги? Я говорю про бывший совок, конечно, не про Финляндию же...
Вспомнилась передача расиянского тв(тогда еще без пропаганды) лет 15 назад: там журналисты ходили по спортивным магазинам и пытались купить бейсбольный мячик, но вот парадокс - биты были везде, а мячиков нигде не было...
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ржунимагу!!!
каждая сауна ТАКАЯ ЖЕ!!!

везде администратор может вызвать девочек-ночных бабочек!!! только полиция об этом не знает, наверное!!!
дЭбилы, б"я!!!
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Теж мені ще, знайшли ворогів народу. Аби на здоров'я та посогласію... Полиция разоблачила замаскированный под сауну бордель в прифронтовом Покровске - Цензор.НЕТ 1008
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А где нашим солдатикам расслаблятся!!!!!
Сразу видно - менты пид-ры, и солдат толкают на эту голубую дорожку!
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проституцией можно заниматься под крышей ментов (не отстегивали палканам)! я удивляюсь идиотизму людей, можно вместо публичных домов открыть "храмы Афродиты и Аполлона" и приносить согласно традиции культа (есть исторические свидетельства) ритуальные совокупления за "подношения богам", и пусть хоть один ментяра прикопается, затаскать по европейским судам за притеснения свободы отправления религиозных культов (свободы совести) и "оскорбление чувств верующих", так как попы не платят налогов с черной кассы наличности, то и налоговую послать ко всем чертям!
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вояки сидят на передке по 11 месяцев в году. считаю вполне нормальным, что им тоже надо сходить куда то и т.ахнуть бабу, иначе это издевательство. и по большому счету, проституцию можно легализовать. никакого вреда для общества она не имеет
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция разоблачила замаскированный под сауну бордель в прифронтовом Покровске. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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