 Модернизация станции "Академик Вернадский" помогла Украине более бережно относиться к экосистеме Антарктиды, - заявление экспертов на 42-м совещании Договора об Антарктике. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом шла речь во время 42-го Консультативного совещания Договора об Антарктике, который проходит в Праге 1-11 июля при участии украинской делегации. В ее рамках также состоялось двадцать вторая совещание Комитета по охране окружающей среды.



"Страны-члены Договора об Антарктике постоянно инспектируют станции коллег, дают оценку воздействия на экосистему и рекомендации. В этом году, в феврале-марте, международные инспекторы из Аргентины, Чили, Уругвая и Южной Кореи посетили украинскую станцию. И именно на заседании в Праге они представили свои выводы. Впервые за много лет там были отмечены положительные изменения - именно благодаря той модернизации, которую мы начали в этом году и планируем завершить весной 2020-го. Напомню, что государство на это выделила почти 35 млн гривен", - рассказал глава украинской делегации, гендиректор директората науки МОН Дмитрий Чеберкус.



Были отремонтированы здание станции, топливный бак, обновлены системы жизнеобеспечения, а также закуплены все компоненты для второго этапа модернизации - установка новой энергетической системы, в частности дизель-генераторов, котлов отопления и тому подобное.





"Конечно, коллеги обратили внимание и на ряд недостатков. Например, в модернизации также нуждаются наши системы пожарной безопасности и уничтожения отходов. Мы полностью согласны и планируем заложить эти работы в концепцию новой программы полярных исследований на 2021-2030 годы. Ее проект уже наработан МОН и Национальным антарктическим научным центром, и как раз был представлен международной общности на заседании в Праге", - подчеркнул Чеберкус.



Он добавил, что этот документ готовился уже по новым стратегическими приоритетами, определенными международным Научным комитетом по антарктическим исследованиям (SCAR). Туда, в частности, заложены такие важные вещи, как системная международная кооперация, восстановление океанографических исследований, модернизация научного парка и тому подобное.

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Представители украинской делегации рассказали, что Украина уже сделала важный шаг для восстановления исследований в Южном океане.



"В последний раз такие экспедиции проводились нашей страной в далеком 2001 году. Однако в ноябре 2018-го группа украинских ученых после длительного перерыва осуществила исследовательскую экспедицию по изучению состояния Южного океана. Был, например, введен мониторинг для изучения изменений климата, распространения химических загрязнителей и т.д.", - пояснил руководитель Национального антарктического научного центра, участник этой экспедиции Евгений Дикий.



Во время совещания Украины озвучила свои планы присоединиться к Конвенции по сохранению антарктических тюленей.

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Ранее в интервью Цензор.НЕТ Дикий рассказал о ходе модернизации станции в Антарктиде.

"Сейчас полностью меняются кабели, опреснитель, инснератор (устройство, прессующее мусор для вывоза), чинится крыша. Лаборатория уже полностью закуплена и установлена. Теперь мы можем делать полный цикл исследования, вплоть до выделения ДНК. Метеокомплекс полностью автоматизирован.



А вот установление новых дизелей - это почти 7 млн гривен. Они только недавно изготовлены на заказ на заводе в Ґетеборґе. Причем, мы проплачивали напрямую в Швецию без посредников. У шведов так не принято, но они пошли навстречу, потому что Антарктида для них также звучит престижно. Довезти дизели на станцию ​​в этом сезоне мы не успеваем. То есть устанавливать будем, начиная с декабря", - говорил он весной 2019 года.





Напомним, с 2004 года Украина получила статус Консультативной стороны Договора об Антарктике - пока его имеют лишь 28 стран. Это дает нашей стране право решающего голоса в принятии любых решений по всем вопросам, связанным с деятельностью в Антарктике.







Фото: Оксана Савенко, биолог, член текущей украинской экспедиции в Антарктиде.