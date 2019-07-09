 Модернизация станции "Академик Вернадский" помогла Украине более бережно относиться к экосистеме Антарктиды, - заявление экспертов на 42-м совещании Договора об Антарктике. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом шла речь во время 42-го Консультативного совещания Договора об Антарктике, который проходит в Праге 1-11 июля при участии украинской делегации. В ее рамках также состоялось двадцать вторая совещание Комитета по охране окружающей среды.
"Страны-члены Договора об Антарктике постоянно инспектируют станции коллег, дают оценку воздействия на экосистему и рекомендации. В этом году, в феврале-марте, международные инспекторы из Аргентины, Чили, Уругвая и Южной Кореи посетили украинскую станцию. И именно на заседании в Праге они представили свои выводы. Впервые за много лет там были отмечены положительные изменения - именно благодаря той модернизации, которую мы начали в этом году и планируем завершить весной 2020-го. Напомню, что государство на это выделила почти 35 млн гривен", - рассказал глава украинской делегации, гендиректор директората науки МОН Дмитрий Чеберкус.
Были отремонтированы здание станции, топливный бак, обновлены системы жизнеобеспечения, а также закуплены все компоненты для второго этапа модернизации - установка новой энергетической системы, в частности дизель-генераторов, котлов отопления и тому подобное.
"Конечно, коллеги обратили внимание и на ряд недостатков. Например, в модернизации также нуждаются наши системы пожарной безопасности и уничтожения отходов. Мы полностью согласны и планируем заложить эти работы в концепцию новой программы полярных исследований на 2021-2030 годы. Ее проект уже наработан МОН и Национальным антарктическим научным центром, и как раз был представлен международной общности на заседании в Праге", - подчеркнул Чеберкус.
Он добавил, что этот документ готовился уже по новым стратегическими приоритетами, определенными международным Научным комитетом по антарктическим исследованиям (SCAR). Туда, в частности, заложены такие важные вещи, как системная международная кооперация, восстановление океанографических исследований, модернизация научного парка и тому подобное.
Представители украинской делегации рассказали, что Украина уже сделала важный шаг для восстановления исследований в Южном океане.
"В последний раз такие экспедиции проводились нашей страной в далеком 2001 году. Однако в ноябре 2018-го группа украинских ученых после длительного перерыва осуществила исследовательскую экспедицию по изучению состояния Южного океана. Был, например, введен мониторинг для изучения изменений климата, распространения химических загрязнителей и т.д.", - пояснил руководитель Национального антарктического научного центра, участник этой экспедиции Евгений Дикий.
Во время совещания Украины озвучила свои планы присоединиться к Конвенции по сохранению антарктических тюленей.
Ранее в интервью Цензор.НЕТ Дикий рассказал о ходе модернизации станции в Антарктиде.
"Сейчас полностью меняются кабели, опреснитель, инснератор (устройство, прессующее мусор для вывоза), чинится крыша. Лаборатория уже полностью закуплена и установлена. Теперь мы можем делать полный цикл исследования, вплоть до выделения ДНК. Метеокомплекс полностью автоматизирован.
А вот установление новых дизелей - это почти 7 млн гривен. Они только недавно изготовлены на заказ на заводе в Ґетеборґе. Причем, мы проплачивали напрямую в Швецию без посредников. У шведов так не принято, но они пошли навстречу, потому что Антарктида для них также звучит престижно. Довезти дизели на станцию в этом сезоне мы не успеваем. То есть устанавливать будем, начиная с декабря", - говорил он весной 2019 года.
Напомним, с 2004 года Украина получила статус Консультативной стороны Договора об Антарктике - пока его имеют лишь 28 стран. Это дает нашей стране право решающего голоса в принятии любых решений по всем вопросам, связанным с деятельностью в Антарктике.
Фото: Оксана Савенко, биолог, член текущей украинской экспедиции в Антарктиде.
Правда ж, ЗєБіли?
Це ж можна озолотити 12 мільйонів пєнсіонєров !
Це ж аж 7 000 000 / 12 000 000 = 0000000,58 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ КОЖНОМУ ПЄНСІОНЄРУ !!!!!!!
Останні не зрозуміло чому малозабезпечені, але кажуть тим хто не малозабезпечений: "Слухай, хлопче, попрацюй за мене, у тебе це так добре виходить!"
К. Прутков.
В последнее время очень популярно кивать на папаредников. Суд принимает решение, от которого волосы дыбом, - так это ж Порошенко суды не реформировал. Да, судьи, которые берут деньги у Коломойского, - это плохо. Но еще хуже то, что пять лет они очень стеснялись это делать, а теперь не стесняются. Понимаете разницу между нереформированными судами, которые боялись судить по беспределу, и теми, что сейчас беспредельничать не боятся?
Это же ваша ответственность, что так произошло.
Или возвращение Портнова и прочих мерзавцев. Говорят, вот Порошенко ж не посадил. Да, плохо, что не посадил. Но они же 5 лет сидели в своих венах и блоги строчили. А теперь, при вашей власти, они вернулись и занимаются политикой. Неужели вы не понимаете разницы?
При вашей власти Россия вернулась в ПАСЕ, дав за это президенту Украины непонятно что. Мне вот крайне интересно, что она дала вашему президенту, что он промолчал по этому поводу?
Это же ваша ответственность, что так произошло.
Вы говорили, у Порошенко был партнер Медведчук, а при вашей власти он ушел в оппозицию? Но как быть с кумом Медведчука в списках вашей партии? Ведь в БПП кумовьев Медведчука не было, при всем моем сложном отношении к этой партии.
Это же ваша ответственность, что так произошло.
И да, это при вашей власти собираются отменить закон о языке и готовят телемост с Россией. На канале Россия 24. Где каратели мальчиков распинали и снегирей ели. Вам, правда, все это норм? Так давайте, скажите прямо: да, нам надоело отбиваться от России. Да, мы хотим сдаться и торговать. Да, Бог с ними, с теми жертвами, просто не повезло пацанам.
Наберитесь смелости и возьмите ответственность. Власти без ответственности не бывает.